हिमालयातील कठीण देव टिब्बा मोहिमेत पिंपरीच्या पठ्ठ्याची दमदार कामगिरी! 4800 मीटर चढाई करत स्वच्छ हिमालय संवर्धनाचा दिला संदेश
हिमालयातील आव्हानात्मक देव टिब्बा पर्वतावर चढाई करत पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनुभवी गिर्यारोहक नबीलाल पठाण यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.
Published : October 22, 2026 at 3:27 PM IST
पिंपरी-चिंचवड Dev Tibba Campaign : हिमालयातील आव्हानात्मक देव टिब्बा पर्वतावर चढाई करत पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनुभवी गिर्यारोहक नबीलाल पठाण यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. महाराष्ट्र पोलीस दल आणि भारतीय नौदलाशी संबंधित गिर्यारोहकांच्या संयुक्त मोहिमेत सहभागी होत त्यांनी सुमारे 4800 मीटर उंचीपर्यंत यशस्वी मजल मारली. मात्र, हिमस्खलनाचा वाढता धोका, बर्फाखाली झाकल्या गेलेल्या खोल भेगा, कमी दृश्यमानता आणि हवामान आणखी खराब होण्याच्या इशाऱ्यामुळं पथकानं सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत मोहीम थांबवण्याचा निर्णय घेतला. या मोहिमेतून हवामान बदल रोखण्याचं आणि पर्वतरांगांवरील स्वच्छता जपण्याचा महत्त्वपूर्ण संदेश देण्यात आला.
मोहिमेसाठी 13 सदस्यांचं पथक : सुमारे 6001 मीटर उंचीचा देव टिब्बा हा हिमालयातील अत्यंत आव्हानात्मक पर्वत मानला जातो. या मोहिमेसाठी 13 सदस्यांचं पथक मनालीहून 10 ऑक्टोबर रोजी रवाना झालं होतं. आठ दिवसांच्या या मोहिमेदरम्यान गिर्यारोहकांनी प्रतिकूल हवामानाशी झुंज देत 4800 मीटर उंचीपर्यंत चढाई केली. मात्र त्यानंतर पुढील मार्ग अधिक धोकादायक ठरत असल्याचं लक्षात आल्यानं पथकानं सुरक्षितपणे माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. या मोहिमेचं नेतृत्व एव्हरेस्टवीर लहू उघडे आणि अनुभवी गिर्यारोहक राजेश गिरी यांनी केलं. तर पथकात भारतीय नौदलातील अधिकारी दीपिका, महाराष्ट्र पोलीस दलातील मनोज नलगीरकर, राजीव कोर्येकर, राया सी., नंदलाल गिरिगोसावी, मुरुगन कलाचा आणि नबीलाल पठाण यांच्यासह इतर सदस्यांचा समावेश होता.
सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये केले 70 ते 80 ट्रेक पूर्ण : नबीलाल पठाण हे अनुभवी गिर्यारोहक असून त्यांनी यापूर्वी हिमालयातील सहा हजार मीटर उंचीच्या चार ते पाच पर्वतांवर यशस्वी चढाई केली आहे. तसंच हिमालयात दहा ते बारा ट्रेक आणि सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये 70 ते 80 हून अधिक ट्रेक पूर्ण केले आहेत. गिर्यारोहणातील प्रदीर्घ अनुभव, शिस्तबद्ध तयारी आणि मानसिक कणखरतेच्या जोरावर त्यांनी या मोहिमेतही उल्लेखनीय कामगिरी बजावली. मोहिमेदरम्यान सर्वांत मोठं आव्हान हिमस्खलनाचा धोका आणि बर्फाखाली लपलेल्या खोल भेगांचं होतं. मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या हिमवृष्टीमुळं सुरक्षित मार्ग ओळखणं अत्यंत कठीण झालं होतं. कमी दृश्यमानतेमुळं एक चुकीचं पाऊलही जीवघेणं ठरु शकत होतं. इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशनकडून हवामान आणखी बिघडण्याचा इशारा मिळाल्यानंतर पथकानं धोका न पत्करता सुरक्षिततेला प्राधान्य दिलं.
काय म्हणाले गिर्यारोहक नबीलाल पठाण : याबाबत नबीलाल पठाण म्हणाले, "पर्वत कायम तिथंच राहतील, पण प्रत्येक गिर्यारोहक सुरक्षितपणे परत येणं अधिक महत्त्वाचं आहे. शिखर गाठण्याच्या हट्टापेक्षा योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणं हीच खरी गिर्यारोहणाची शिस्त आहे." उंच पर्वतरांगांमध्ये शारीरिक क्षमतेइतकीच मानसिक तयारी महत्त्वाची असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. मोहिमेसाठी पथकानं चॉकलेट, सुकामेवा आणि ऊर्जा देणारे पदार्थ सोबत नेले होते. उंचीवर ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी होत असल्यानं शरीराला बदलत्या वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी पुरेशी विश्रांती, योग्य आहार आणि नियोजन आवश्यक असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. "गिर्यारोहणात 80 टक्के मानसिक आणि 20 टक्के शारीरिक तयारी महत्त्वाची असते," असंही त्यांनी नमूद केलं.
पर्यावरण संवर्धनाचा ठोस संदेश : या मोहिमेमागे पर्यावरण संवर्धनाचा ठोस संदेशही होता. वाढतं प्रदूषण आणि हवामान बदलामुळं हिमालयातील हिमनद्या वितळत असून त्याचा परिणाम स्थानिकांच्या जीवनावर होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसंच पर्वतरांगांमध्ये प्लास्टिक आणि इतर कचरा टाकू नये, स्वतःचा कचरा स्वतःसोबत परत आणावा आणि निसर्गाचं सौंदर्य जपावं, असं आवाहन त्यांनी केलं. प्रतिकूल परिस्थितीत शिखर गाठण्याच्या मोहापेक्षा सुरक्षिततेला प्राधान्य देत घेतलेला निर्णय, साहस, शिस्त आणि पर्यावरणाप्रती असलेली बांधिलकी यामुळं नबीलाल पठाण यांची देव टिब्बा मोहीम पिंपरी-चिंचवडसाठी अभिमानाची ठरली आहे.
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