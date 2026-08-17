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'हे फुटबॉलमधील माझं शेवटचं वर्ष'; फुटबॉल दिग्गज रोनाल्डोनं दिले निवृत्तीचे संकेत

फुटबॉलच्या जगात एका युगाच्या समाप्तीची शक्यता वर्तवली जात आहे. पाच वेळा बॅलोन डी'ओर विजेता ख्रिस्तियानो रोनाल्डोनं त्याच्या निवृत्तीबद्दल आतापर्यंतचा सर्वात मोठा संकेत दिला आहे.

Cristiano Ronaldo
फुटबॉल दिग्गज रोनाल्डोनं दिले निवृत्तीचे संकेत (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 3:40 PM IST

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मुंबई Cristiano Ronaldo : फुटबॉलच्या जगात एका युगाच्या समाप्तीची शक्यता वर्तवली जात आहे. पाच वेळा बॅलोन डी'ओर विजेता ख्रिस्तियानो रोनाल्डोनं त्याच्या निवृत्तीबद्दल आतापर्यंतचा सर्वात मोठा संकेत दिला आहे. या पोर्तुगीज फुटबॉल दिग्गजानं म्हटलं आहे की, चालू हंगाम हा त्याचा खेळाडू म्हणून शेवटचा असू शकतो. 41 वर्षीय रोनाल्डोचा अल नासरसोबतचा करार जून 2027 पर्यंत आहे. जरी त्यानं भूतकाळात अनेक वेळा आपली खेळाडू म्हणून कारकीर्द संपत आल्याचं मान्य केलं असलं, तरी त्यानं कधीही निवृत्तीची विशिष्ट तारीख सांगितली नव्हती. आता, 'वोग'ला दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यानं म्हटलं आहे की, हे फुटबॉलमधील त्याचं शेवटचं वर्ष असू शकते आणि त्याला एक मजबूत वारसा मागे ठेवायचा आहे.

रोनाल्डोनं यापूर्वी नोव्हेंबरमध्ये सांगितलं होतं की तो आणखी एक-दोन वर्षे खेळू शकतो. त्यानं हे देखील स्पष्ट केलं होतं की 2026 चा विश्वचषक त्याचा शेवटचा असेल. गेल्या महिन्यात स्पेनविरुद्ध पोर्तुगालच्या पराभवानंतर, रोनाल्डो 2026 च्या फिफा विश्वचषकातून बाहेर पडला होता. मात्र, रोनाल्डोनं यापूर्वी फुटबॉलमधून पूर्णपणे कधी निवृत्त होईल हे सांगण्यास नकार दिला होता.

निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याची तयारी सुरु : रोनाल्डो म्हणाला की त्यानं निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याचं नियोजन आधीच सुरु केलं आहे. त्याला आता आपल्या कुटुंबासोबत अधिक वेळ घालवायचा आहे आणि मैदानाबाहेरील जीवनाचा आनंद घ्यायचा आहे. तो म्हणाला की फुटबॉल सोडल्यानंतर त्याच्या आयुष्यात निर्माण झालेली पोकळी विविध उपक्रमांनी भरुन काढावी लागेल. रोनाल्डोनं प्रवास करणे, पॅडेल खेळणे आणि सामने पाहणे यांसारख्या गोष्टींचा उल्लेख केला आणि सांगितलं की त्याला आपल्या यशाचा आनंद घ्यायचा आहे. तो म्हणाला की, गेली 25 वर्षे त्याच्यासाठी त्याग आणि कठोर परिश्रमानं भरलेली होती आणि आता आयुष्याच्या इतर पैलूंना वेळ देणं महत्त्वाचं आहे.

25 वर्षांची कारकीर्द येणार संपुष्टात : रोनाल्डोच्या वक्तव्यावरुन तो या वर्षी निवृत्त होणार असल्याचं स्पष्ट संकेत मिळतात. रोनाल्डोनं आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात स्पोर्टिंग सीपीमधून केली. त्यानंतर तो मँचेस्टर युनायटेड, रियल माद्रिद आणि युव्हेंटस यांसारख्या मोठ्या क्लबसाठी खेळला. जानेवारी 2023 पासून तो सौदी अरेबियाच्या अल नासर क्लबचा भाग आहे. त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वात यशस्वी काळ रियल माद्रिदमध्ये होता, जिथं त्यानं 438 सामन्यांमध्ये विक्रमी 450 गोल केले. रोनाल्डोनं या वर्षीच्या विश्वचषकात तीन गोल करून पोर्तुगालला अंतिम 16 मध्ये पोहोचण्यास मदत केली.

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