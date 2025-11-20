ETV Bharat / sports

100व्या कसोटी सामन्यात शतकी खेळी! अशी कामगिरी करणारा जगातील 11वा खेळाडू

बांगलादेशचा सर्वात अनुभवी खेळाडू मुशफिकुर रहीमनं आयर्लंडविरुद्धच्या सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी शानदार शतक झळकावून आपला 100 वा कसोटी विशेष बनवला.

Century in His 100th Test Match
मुशफिकुर रहीम (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 20, 2025 at 11:09 AM IST

1 Min Read
ढाका Century in His 100th Test Match : बांगलादेश क्रिकेट संघ आयर्लंडविरुद्ध घरच्या मैदानावर दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळत आहे, या मालिकेतील दुसरा सामना ढाका येथील शेर-ए-बांगला राष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जात आहे. बांगलादेश क्रिकेटचा सर्वात अनुभवी खेळाडू आणि माजी कर्णधार मुशफिकुर रहीमसाठी ही कसोटी खास आहे, कारण तो त्याचा 100 वा कसोटी सामना खेळणार आहे. दुसऱ्या दिवशी खेळताना मुशफिकुरनं त्याचं 13 वं कसोटी शतक पूर्ण करुन त्याची 100 वी कसोटी आणखी खास बनवली. यासह, मुशफिकुर रहीम जागतिक क्रिकेटमध्ये पूर्वी फक्त 10 खेळाडूंचा समावेश असलेल्या एलिट यादीत सामील झाला.

मुशफिकुर ठरला 11वा खेळाडू : कोणत्याही खेळाडूसाठी 100 कसोटी सामने खेळण्याचा प्रवास सोपा नाही आणि म्हणूनच, हा टप्पा गाठण्यात फार कमी खेळाडूंना यश आले आहे. मुशफिकुर रहीम हा 100 कसोटी सामने पूर्ण करणारा पहिला बांगलादेशी खेळाडू आहे. दुसऱ्या कसोटीच्या पहिल्या दिवसाच्या खेळाच्या शेवटी, रहीम 99 धावांवर नाबाद होता. आयर्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी खेळ सुरु झाला तेव्हा, मुशफिकुर रहीमनं शतक पूर्ण केलं, तो 100व्या कसोटी सामन्यात हा पराक्रम करणारा जागतिक क्रिकेटमधील फक्त 11 वा खेळाडू ठरला. मुशफिकुर रहीमच्या आधी, कॉलिन काउड्रे, जावेद मियांदाद, गॉर्डन ग्रीनिज, अॅलेक स्टीवर्ट, इंझमाम-उल-हक, रिकी पॉन्टिंग, ग्रॅमी स्मिथ, हाशिम अमला, जो रुट आणि डेव्हिड वॉर्नर यांनी ही कामगिरी केली होती.

मुशफिकुर रहीम 106 धावा करुन पॅव्हेलियनमध्ये : आयर्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीला शतकानं खास बनवणारा मुशफिकुर रहीम 106 धावा करुन पॅव्हेलियनमध्ये परतला. रहीमला आयर्लंडचा डावखुरा फिरकी गोलंदाज मॅथ्यू हम्फ्रीजनं बाद केलं. बांगलादेशनं कसोटी मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे आणि दुसरा सामना जिंकून क्लीन स्वीप करण्याचं त्यांचं लक्ष्य आहे. पहिल्या सामन्यात बांगलादेशनं आयर्लंडचा एक डाव आणि 47 धावांनी पराभव केला.

