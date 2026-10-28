फलंदाजीत 109 धावा, गोलंदाजीत 6 विकेट! मुंबईच्या पठ्ठ्याची अष्टपैलू कामगिरी
मुंबईचा युवा अष्टपैलू खेळाडू मुशीर खाननं 2026-27 रणजी ट्रॉफी सामन्यात हरियाणाविरुद्ध शतक झळकावलं. त्यानंतर त्यानं गोलंदाजी करताना सहा बळीही घेतले.
Published : October 28, 2026 at 5:15 PM IST
मुंबई Musheer Khan : युवा अष्टपैलू खेळाडू मुशीर खाननं रणजी ट्रॉफीमध्ये हरियाणाविरुद्ध शतक झळकावलं. मुंबईकडून तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना मुशीर खाननं 109 धावा केल्या. त्यानं 185 चेंडूंचा सामना करत 12 चौकार आणि एक षटकार मारला. 21 वर्षीय उजव्या हाताच्या फलंदाजाचं प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमधील हे पाचवं शतक होतं. तो आपल्या कारकिर्दीतील 21वा सामना खेळत होता.
मुशीर खानचे गोलंदाजीत पाच बळी : मुशीर खान हा डावखुरा फिरकी गोलंदाज आहे. मुंबईतील शरद पवार क्रिकेट अकादमी (BKC) इथं खेळल्या जात असलेल्या सामन्यात मुशीर खाननं गोलंदाजी करत सहा बळी घेतले. त्यानं सर्वप्रथम हरियाणाचा कर्णधार अंकित राजेश कुमारला बाद केलं. त्यानंतर त्यानं हिमांशू राणा, धीरु सिंग, यशवर्धन दलाल, पार्थ वत्स आणि अमन कुमार यांना बाद केलं. प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमधील ही मुशीर खानची गोलंदाजीत सर्वोत्तम कामगिरी असून, ही त्यानं दुसऱ्यांदा पाच बळी घेण्याची कामगिरी केली आहे. मुंबईनं पहिल्या डावात 430 धावा केल्या होत्या. प्रत्युत्तरात हरियाणाचा डाव 270 धावांवर संपुष्टात आला. मुंबईनं फॉलो-ऑन देण्याचा निर्णय घेतला.
109(185) with bat ✅ - 85/6(31) with ball ✅ MUSHEER KHAN CREATED HISTORY - Hundred & five wicket haul in a single match for Mumbai in Ranji Trophy 🔥 He is just 21 years old, making huge impact in domestic cricket, selectors should watch him closely in coming years. #MusheerKhan #cricket #RanjiTrophy— Cricket Guru (@CricketGuru_CG) October 28, 2026
मुशीर खान दिग्गजांच्या यादीत सामील : एकाच सामन्यात शतक आणि पाच बळी घेणाऱ्या मुंबई क्रिकेटच्या दिग्गजांच्या यादीत मुशीर खान सामील झाला आहे. यापूर्वी रवी शास्त्री यांनी संघासाठी हा पराक्रम केला होता. उजव्या हाताचे सलामीवीर रवी शास्त्री यांनी इंदोरच्या मैदानावर 158 धावा करुन मध्य प्रदेशच्या पाच फलंदाजांना बाद केलं होतं. आतापर्यंत मुंबईच्या सहा खेळाडूंनी एकाच सामन्यात शतक आणि पाच बळी घेतले आहेत. एकाच सामन्यात शतक आणि पाच बळी घेऊन मुंबईसाठी हा पराक्रम करणारे मदन रायजी पहिले खेळाडू होते. या यादीत विनू मांकड आणि पॉली उम्रीगर यांचाही समावेश आहे. या दोघांनीही कसोटी सामन्यांमध्ये भारताचं कर्णधारपद भूषवलं आहे.
मुंबईसाठी एकाच सामन्यात शतक करत 5 बळी घेणार खेळाडू :
|खेळाडूचं नाव
|विरुद्ध
|ठिकाण
|हंगाम
|मदन रायजी
|महाराष्ट्र
|मुंबई
|1947-48
|दत्तू फडकर
|मद्रास
|चेन्नई
|1948-49
|वीनू मांकड
|मद्रास
|मुंबई
|1953-54
|पॉली उम्रीगर
|महाराष्ट्र
|पुणे
|1957-58
|रवि शास्त्री
|मध्य प्रदेश
|इंदौर
|1990-91
|मुशीर खान
|हरियाणा
|मुंबई
|2026-27*
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