मुंबईकर पृथ्वी महाराष्ट्राचा कर्णधार! रणजीमध्ये पहिल्यांदाच करणार संघाचं नेतृत्व
अलीकडेच आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील अडचणींमुळं चर्चेत असलेल्या पृथ्वी शॉसाठी एक आनंदाची बातमी आली आहे.
Published : October 5, 2026 at 10:11 AM IST
पुणे Prithvi Shaw : अलीकडेच आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील अडचणींमुळं चर्चेत असलेल्या पृथ्वी शॉसाठी एक आनंदाची बातमी आली आहे. रणजी ट्रॉफीच्या सलामीच्या सामन्यांसाठी पृथ्वी शॉची महाराष्ट्र क्रिकेट संघाच्या कर्णधारपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ऋतुराज गायकवाडच्या अनुपस्थितीमुळं ही जबाबदारी त्याला देण्यात आली आहे. गायकवाड भारत 'अ' संघाविरुद्धच्या आगामी मालिकेसाठी संघात आहे, त्यामुळं तो महाराष्ट्रासाठी रणजी ट्रॉफीच्या सलामीच्या सामन्यांमध्ये खेळू शकणार नाही.
🚨 PRITHVI SHAW IS BACK AS CAPTAIN 🚨 - Prithvi Shaw has been named Maharashtra's Captain for the Ranji Trophy opener against Services. https://t.co/sxmOy0U62Z— Cricket Central (@CricketCentrl) October 4, 2026
पृथ्वी शॉची कर्णधारपदी नियुक्ती : महाराष्ट्राचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाड या पहिल्या सामन्यासाठी उपलब्ध नसेल. 6, 9 आणि 11 ऑक्टोबर रोजी पुदुचेरी इथं ऑस्ट्रेलिया 'अ' संघाविरुद्ध खेळल्या जाणाऱ्या तीन सामन्यांच्या अनधिकृत वनडे मालिकेसाठी ऋतुराजची भारत 'अ' संघाच्या कर्णधारपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. 11 ऑक्टोबरच्या सामन्यामुळं गायकवाड रणजी ट्रॉफीच्या पहिल्या फेरीत सहभागी होऊ शकणार नाही. युवा अष्टपैलू खेळाडू अर्शिन कुलकर्णी देखील इंडिया 'अ' संघात सहभागी असल्यामुळं सर्व्हिसेसविरुद्धचा पहिला सामना खेळू शकणार नाही, त्यामुळं पृथ्वी शॉला ही महत्त्वपूर्ण संधी मिळाली आहे.
पृथ्वी शॉ 2025-26 च्या देशांतर्गत हंगामापूर्वी मुंबई सोडून महाराष्ट्रात गेला. त्यानं आपल्या पदार्पणाच्या हंगामात फलंदाजीनं प्रभावी छाप पाडली. पदार्पणाच्या हंगामात त्यानं सात सामन्यांत 11 डावांमध्ये 537 धावा केल्या. तो त्या हंगामात महाराष्ट्राचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. आगामी सामन्यासाठी संघात शॉसोबत अनिकेत बावणे, विकी ओस्तवाल, राजवर्धन हुंगरगेकर आणि मुकेश चौधरी यांसारखे अनुभवी खेळाडू असतील.
Get ready for the comeback https://t.co/PqzoBUclCc— Parth (@Gill_kaizen) October 4, 2026
कर्णधारपदाचा उत्कृष्ट विक्रम : पृथ्वी शॉचा लाल चेंडू आणि पांढऱ्या चेंडूच्या दोन्ही फॉरमॅटमध्ये कर्णधारपदाचा प्रभावी विक्रम आहे. 2018 मध्ये, पृथ्वी शॉनं भारतीय 19 वर्षांखालील संघाचं नेतृत्व करत अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला आठ गडी राखून पराभूत करुन अजिंक्य विश्वचषक विजय मिळवून दिला होता. त्यानंतर, 2021-22 च्या रणजी ट्रॉफीमध्ये मुंबईचं कर्णधारपद भूषवत त्यानं संघाला अंतिम फेरीत पोहोचवलं, जिथं ते मध्य प्रदेशकडून उपविजेते ठरले. त्यानं मुंबईला विजय हजारे ट्रॉफीचं विजेतेपदही मिळवून दिलं, त्या हंगामात त्यानं 227 धावांच्या नाबाद खेळीसह एकूण 827 धावा केल्या. आता तो पहिल्यांदाच महाराष्ट्र संघाचं नेतृत्व करणार आहे.
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