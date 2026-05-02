मुंबईच्या ईरानं 14व्या वर्षी ठोकलं होतं त्रिशतक; आता ऑक्शनमध्ये लागली तब्बल 10 लाखांची बोली
मुंबई क्रिकेट असोसिएशन पहिल्या-वहिल्या टी-20 मुंबई महिला लीगचं आयोजन करत आहे. एमसीएनं 2 मे रोजी पुरुष आणि महिला दोन्ही लीगसाठी खेळाडूंचा लिलाव आयोजित केला होता.
Published : May 2, 2026 at 2:54 PM IST
मुंबई Ira Jadhav : मुंबई क्रिकेट असोसिएशन पहिल्या-वहिल्या टी-20 मुंबई महिला लीगचं आयोजन करत आहे. लीगच्या या उद्घाटन हंगामात एकूण तीन संघ सहभागी होतील. एमसीएनं 2 मे रोजी पुरुष आणि महिला दोन्ही लीगसाठी खेळाडूंचा लिलाव आयोजित केला होता. या लिलावात एका 16 वर्षीय खेळाडूला मोठी मागणी होती आणि तिच्यासाठी तीन संघ स्पर्धा करत होते. अखेरीस, आकाश टायगर्सनं तिला आपल्या संघात घेण्यात यशस्वी ठरला.
Live from the bid war: Ira Jadhav joins Aakash Tigers MWS ✨— T20 Mumbai (@T20Mumbai) May 2, 2026
16 वर्षीय खेळाडूवर मोठी बोली लागली : टी-20 मुंबई महिला लीगच्या उद्घाटन लिलावात, 16 वर्षीय सनसनाटी खेळाडू इरा जाधव हिला आकाश टायगर्सनं 10 लाख रुपयांना करारबद्ध केलं आहे. गेल्या वर्षी, इरा जाधव 19 वर्षांखालील क्रिकेटमध्ये त्रिशतक झळकावणारी पहिली भारतीय महिला खेळाडू ठरली होती. तिच्या या कामगिरीनं देशभरात चर्चा निर्माण केली होती. ही 16 वर्षीय खेळाडू टी-20 फॉरमॅटमधील तिच्या आक्रमक फलंदाजीसाठी ओळखली जाते, ज्यामुळं ती एक अत्यंत मागणी असलेली खेळाडू बनली आहे. लिलावात ती सर्वात महागडी खेळाडू ठरली.
नमन अवॉर्ड्स 2026 मध्ये जिंकली जगमोहन दालमिया ट्रॉफी : इरा जाधवनं यावर्षी नमन अवॉर्ड्स 2026 मध्ये सर्वोत्कृष्ट देशांतर्गत क्रिकेटपटूला दिला जाणारा जगमोहन दालमिया ट्रॉफी जिंकला. महिलांच्या 19 वर्षांखालील वनडे ट्रॉफीमधील तिच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल तिला हा सन्मान मिळाला. यापूर्वी, वयाच्या अवघ्या 14 व्या वर्षी, ती WPL 2025 लिलावासाठी नोंदणी करणाऱ्या सर्वात तरुण खेळाडूंपैकी एक बनली होती, परंतु कोणत्याही संघानं तिची निवड केली नव्हती. तरीही खचून न जाता, तिनं काही दिवसांनंतरच मलेशियामध्ये होणाऱ्या भारताच्या 19 वर्षांखालील टी-20 विश्वचषक संघात राखीव खेळाडू म्हणून स्थान मिळवलं.
मुंबई टी-20 लीग लवकरच होणार सुरु : इरासारख्या तरुण प्रतिभेमुळं आता आकाश टायगर्स संघ अधिक मजबूत झाला आहे. लीग लवकरच सुरु होणार असून, चाहते इरासारख्या खेळाडूंकडून रोमांचक कामगिरीची अपेक्षा करत आहेत. ही लीग इरा जाधवसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, कारण चांगल्या कामगिरीमुळं तिला महिला प्रीमियर लीगच्या पुढील हंगामात स्थान मिळण्यास मदत होऊ शकते.
