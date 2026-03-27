IPL पूर्वी मुंबई पोलिसांची मोठी कारवाई, तिकिटांचा काळा बाजार करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश; माजी U19 क्रिकेटपटूला अटक

आयपीएल सुरु होण्यापूर्वीच, विश्वचषकाशी संबंधित तिकिटांच्या काळ्या बाजाराची बातमी समोर आली आहे. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी एका माजी क्रिकेटपटू आणि सध्याच्या प्रशिक्षकाला अटक केली आहे.

तिकिटांचा काळा बाजार करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 27, 2026 at 9:25 AM IST

मुंबई Ticket Black Marketing : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) चा यंदाचा हंगाम शनिवार, 28 मार्च रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यातील पहिल्या सामन्यानं सुरु होत आहे. मात्र, आयपीएल सुरु होण्यापूर्वीच, विश्वचषकाशी संबंधित तिकिटांच्या काळ्या बाजाराची बातमी समोर आली आहे.

मुंबई पोलिसांनी केली कारवाई : खरं तर मुंबई पोलिसांनी आयसीसी टी-20 विश्वचषक उपांत्य फेरीच्या तिकिटांच्या काळ्या बाजारात मोठं यश मिळवलं आहे. पोलिसांनी 5 मार्च रोजी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या भारत विरुद्ध इंग्लंड सामन्याच्या तिकिटांच्या काळ्या बाजाराचा पर्दाफाश करत, एका माजी क्रिकेटपटू आणि सध्याच्या प्रशिक्षकाला अटक केली आहे. अटक केलेल्या आरोपीची ओळख 26 वर्षीय बलवंत सिंग सोढा अशी झाली आहे, जो एकेकाळी मुंबईच्या 19 वर्षांखालील संघाकडून खेळला होता. पोलिसांच्या मते, सोढा या नेटवर्कमधील एक प्रमुख खेळाडू होता, जो तिकिटं पुरवत असे आणि नंतर त्याचे साथीदार ती अवाजवी किमतीत विकत होते.

डीबी मार्ग पोलीस ठाण्यात तपास सुरु : तपासात असं उघड झालं की उपांत्य फेरीच्या सामन्याची तिकिटं 25,000 ते 35,000 रुपयांना विकली जात होती. आतापर्यंत एका कॉलेजमधील क्रीडा शिक्षक, एक शिक्षकेतर कर्मचारी आणि इतर आरोपींसह एकूण सहा जणांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा तपास मुंबईच्या डीबी मार्ग पोलीस ठाण्यात सुरु आहे. सूत्रांनुसार, ही तिकिटं मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (MCA) किंवा त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या क्लबच्या सदस्यांना आणि पाहुण्यांना देण्यात आलेल्या मानार्थ पास असू शकतात. असा आरोप आहे की, ही तिकिटं मिळवल्यानंतर आरोपींनी त्यांची काळ्या बाजारात विक्री करण्यास सुरुवात केली.

न्यायालयानं सुनावली पोलीस कोठडी : काही तिकिटं थेट व्यक्तींना विकण्यात आली, तर इतर तिकिटांची मागणी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे करण्यात आली, असंही पोलिसांना समजलं आहे. गुरुवारी, पोलिसांनी बलवंत सिंग सोढा याला न्यायालयात हजर केलं, जिथं त्याला पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. पोलीस सध्या संपूर्ण नेटवर्क आणि त्यात सामील असलेल्या इतर व्यक्तींचा तपास करत आहेत.

