4 IPL जिंकवून देणाऱ्या दिग्गजला हटवलं; IPL 2027 पूर्वी मुंबईचा मोठा निर्णय
आयपीएल 2027 च्या आधी, चेन्नई सुपर किंग्स आणि मुंबई इंडियन्स हे संघ त्यांच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये मोठे बदल करत आहेत.
Published : October 29, 2026 at 5:12 PM IST
मुंबई Mumbai Indians : आयपीएल 2027 च्या आधी, चेन्नई सुपर किंग्स आणि मुंबई इंडियन्स हे संघ त्यांच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये मोठे बदल करत आहेत. मुंबईनं नुकतंच महेला जयवर्धनेच्या जागी कायरोन पोलार्डची मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. आता संघाच्या सपोर्ट स्टाफमधून आणखी तिघांना हटवण्यात आलं आहे, ज्यात संघाचा गोलंदाजी प्रशिक्षक असलेला दिग्गज गोलंदाज लसिथ मलिंगाचाही समावेश आहे.
From choosing the tunes to setting the tone, your infectious energy made every moment special. 💙 Thank you, Hoppo! 👏 https://t.co/arDPZ3zgJA— Mumbai Indians (@mipaltan) October 29, 2026
पारस म्हाम्ब्रे आणि कार्ल हॉपकिन्सन यांनाही हटवलं : लसिथ मलिंगाच्या व्यतिरिक्त, फ्रँचायझीनं गोलंदाजी प्रशिक्षक पारस म्हाम्ब्रे आणि क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक कार्ल हॉपकिन्सन यांच्याशीही संबंध तोडले आहेत. म्हाम्ब्रे यांनी 2024 च्या टी-20 विश्वचषकादरम्यान भारतीय संघाचे गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून काम पाहिलं होतं. तेथील कार्यकाळानंतर ते मुंबई इंडियन्समध्ये सामील झाले. त्यापूर्वी, त्यांनी 2010 ते 2017 या काळातही या फ्रँचायझीसोबत काम केलं होतं. कार्ल हॉपकिन्सन 2025 च्या हंगामापूर्वी मुंबई इंडियन्समध्ये सामील झाले.
The guidance, the laughs, and those iconic मराठी one-liners; it just won’t be the same without you! 🫡 धन्यवाद, Paras. 💙 https://t.co/I0sJGcLKNZ— Mumbai Indians (@mipaltan) October 29, 2026
मलिंगानं जिंकली चार आयपीएल विजेतेपदं : लसिथ मलिंगा हा मुंबई इंडियन्सच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी खेळाडूंपैकी एक आहे. 2009 ते 2019 दरम्यान, मलिंगानं मुंबई इंडियन्ससाठी 122 आयपीएल सामन्यांमध्ये 170 बळी घेतले. 2011 मध्ये चॅम्पियन्स लीग जिंकणाऱ्या मुंबई इंडियन्स संघाचाही तो एक भाग होता. त्यानं या लीगच्या चार हंगामांमध्ये संघासाठी 17 सामन्यांमध्ये 25 बळी घेतले. एक खेळाडू म्हणून, त्यानं मुंबईसाठी चार आयपीएल ट्रॉफी जिंकल्या.
Setting up those yorker drills, cheering everyone on even when they missed, and always bringing that trademark smile. 💙 Thank you for everything, Mali, your impact goes far beyond the bowling nets. 🫶 https://t.co/uNmPDkRl8J— Mumbai Indians (@mipaltan) October 29, 2026
मुंबई इंडियन्सनं मलिंगाबद्दल काय म्हटलं? : फ्रँचायझीनं एका निवेदनात म्हटलं आहे, "लसिथ मलिंगा हा मुंबई इंडियन्स परिवाराचा एक अविभाज्य भाग आणि फ्रँचायझीच्या इतिहासातील सर्वात विशेष खेळाडूंपैकी एक राहिला आहे. गोलंदाजीचं नेतृत्व करण्यापासून आणि चार आयपीएल विजेतेपदं जिंकण्यापासून, तसंच 2011 च्या चॅम्पियन्स लीग टी-20 विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावण्यापासून ते मार्गदर्शक आणि प्रशिक्षक म्हणून पुनरागमन करण्यापर्यंत, लसिथचा एमआयसोबतचा प्रवास खरोखरच विशेष राहिला आहे. त्याची आवड, जिंकण्याची जिद्द आणि संघाप्रती असलेली निष्ठा यांनी खेळाडूंच्या अनेक पिढ्यांना प्रेरणा दिली आहे. त्याचा वारसा मुंबई इंडियन्सचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून नेहमीच राहील."
Mumbai Indians today announced that Lasith Malinga, Paras Mhambrey and Carl Hopkinson will be moving on from their respective roles in the men’s team coaching setup, thanking each of them for their commitment, contribution and service to the franchise. Their commitment, the relationships they have built and the memories they have helped create will always be part of our journey. We wish each of them the very best in their future endeavours. https://t.co/iQhgBABx2W— Mumbai Indians (@mipaltan) October 29, 2026
बुमराहच्या कारकिर्दीत मलिंगाची भूमिका निर्णायक : जसप्रीत बुमराहला यॉर्करचा बादशाह बनवण्यात लसिथ मलिंगानं महत्त्वाची भूमिका बजावली. बुमराह 2013 मध्ये मुंबई इंडियन्समध्ये सामील झाला. तो बराच काळ जसप्रीत बुमराहसोबत खेळला आणि आता तो जगातील अव्वल गोलंदाजांपैकी एक आहे.
मुंबई इंडियन्स आपल्या सपोर्ट स्टाफमध्ये का करत आहे बदल : मुंबई इंडियन्स आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक आहे. 2013 ते 2020 या काळात संघानं पाच विजेतेपदं पटकावली. मात्र, 2021 ते 2026 या काळात त्यांना एकदाही अंतिम फेरीत पोहोचता आलं नाही. याच काळात संघ दोनदा गुणतालिकेत शेवटच्या स्थानावर राहिला. आता, नवीन हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर संघ आपल्या सपोर्ट स्टाफमध्ये बदल करत आहे.
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