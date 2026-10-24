IPL 2027 पूर्वी मुंबईचा मोठा डाव; 14999 धावा करणाऱ्याला बनवलं हेड कोच
पाच वेळा आयपीएल चॅम्पियन ठरलेल्या मुंबई इंडियन्सनं आगामी आयपीएल हंगामापूर्वी आपल्या कोचिंग स्टाफमध्ये मोठा फेरबदल केला आहे.
Published : October 24, 2026 at 2:12 PM IST
मुंबई Kieron Pollard : पाच वेळा आयपीएल चॅम्पियन ठरलेल्या मुंबई इंडियन्सनं आगामी आयपीएल हंगामापूर्वी आपल्या कोचिंग स्टाफमध्ये मोठा फेरबदल केला आहे. संघाचा माजी दिग्गज आणि स्फोटक अष्टपैलू खेळाडू कायरोन पोलार्डची संघाच्या नवीन मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी तो संघाचा फलंदाजी प्रशिक्षक होता. मुंबई इंडियन्स फ्रँचायझीनं सोशल मीडियाद्वारे ही बातमी जाहीर केली. यापूर्वी महेला जयवर्धनं मुंबई इंडियन्सचा मुख्य प्रशिक्षक होता, परंतु त्यानं अलीकडेच या पदाचा राजीनामा दिला.
काय म्हणाला कायरोन पोलार्ड? : मुख्य प्रशिक्षक बनल्यानंतर आपला आनंद व्यक्त करताना पोलार्ड म्हणाला, "मुंबई इंडियन्सच्या मुख्य प्रशिक्षकाची भूमिका स्वीकारणं हा माझ्यासाठी खूप मोठा सन्मान आहे. ही फ्रँचायझी माझ्या आयुष्याचा आणि कारकिर्दीचा एक मोठा भाग राहिली आहे. एक खेळाडू आणि एक प्रशिक्षक म्हणून मी या संघासोबत खूप मोठा प्रवास केला आहे. माझ्यावर विश्वास ठेवल्याबद्दल मी नीता अंबानी, आकाश अंबानी आणि संपूर्ण एमआय परिवाराचे आभार मानतो. संघाचा वारसा पुढं नेण्यासाठी आणि माझ्या संघाला आनंद साजरा करण्याचे अनेक क्षण देण्यासाठी मी खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफसोबत काम करण्यास पूर्णपणे तयार आहे."
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Mumbai Indians elevate Kieron Pollard as Head Coach A defining figure in MI’s success, the remarkable 16-year association of Kieron Pollard within the #OneFamily enters a new chapter. Read more - https://t.co/ORZz4gruIr https://t.co/BMI38BYH1f— Mumbai Indians (@mipaltan) October 24, 2026
मुंबई इंडियन्सचं वर्चस्व : मुंबई इंडियन्स फ्रँचायझी क्रिकेटमधील सर्वात मजबूत संघांपैकी एक आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या मालकीचा हा संघ केवळ आयपीएलपुरता मर्यादित नाही, तर जगभरातील अनेक देशांमध्येही त्याचे संघ आहेत. मुंबई फ्रँचायझीनं विविध पुरुष आणि महिला क्रिकेट स्पर्धांमध्ये एकूण 13 विजेतेपदं पटकावली आहेत. यामध्ये पाच आयपीएल ट्रॉफी, तसंच चॅम्पियन्स लीग, विमेन्स प्रीमियर लीग (WPL), मेजर लीग क्रिकेट (MLC), आयएलटी20 आणि एसए20 यांसारख्या प्रमुख स्पर्धांचा समावेश आहे. कायरोन पोलार्ड मुख्य प्रशिक्षक बनल्यानंतर संघ मैदानावर कशी कामगिरी करतो हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल.
टी20 क्रिकेटमधील पोलार्डची कामगिरी : कायरोन पोलार्ड हा टी20 क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात धोकादायक आणि महान खेळाडूंपैकी एक आहे. त्याची टी20 आकडेवारी प्रभावी आहे. त्यानं जगभरातील टी20 लीग (जसं की आयपीएल, सीपीएल आणि पीएसएल) आणि आंतरराष्ट्रीय सामन्यांसह एकूण 754 टी20 सामने खेळले आहेत. या सामन्यांमध्ये त्यानं 31.71 च्या धडाकेबाज फलंदाजी सरासरीनं आणि 150 पेक्षा जास्त स्ट्राइक रेटनं 14,999 धावा केल्या आहेत. पोलार्डनं टी20 क्रिकेटमध्ये 1000 हून अधिक षटकारही मारले आहेत, जे त्याच्या स्फोटक फलंदाजीचं द्योतक आहे. याव्यतिरिक्त, त्यानं गोलंदाजीतही आपलं कौशल्य दाखवत 341 बळी घेतले आहेत.
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