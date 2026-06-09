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चौसष्ठ घरांवर रंगणार बुद्धीचा थरार; मुंबईत आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ महोत्सव, जगभरातील दिग्गज खेळाडू एकाच पटावर

मुंबईत कफ परेड येथील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये 10 जून ते 18 जून या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे.

Mumbai Hosts 360 Global Chess Festival
मुंबईत आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ महोत्सव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 9, 2026 at 3:48 PM IST

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मुंबई : सर्वात मोठ्या चेस फेस्टिव्हलपैकी एक असलेल्या '360 ग्लोबल चेस फेस्टिव्हल 2026'चं आयोजन मुंबईत करण्यात आलं आहे. या स्पर्धेत देशातील तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित बुद्धिबळपटू सहभागी होणार असून, चौसष्ठ घरांच्या पटावर रोमांचक सामने रंगणार आहेत.

कफ परेड येथील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये 10 जून ते 18 जून या कालावधीत या महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. 'इंडियन चेस स्कूल'च्या माध्यमातून आणि '360 वन'च्या पुढाकारानं ही स्पर्धा आयोजित करण्यात येत आहे. या महोत्सवात विविध गटांतील खेळाडूंना आपलं कौशल्य सिद्ध करण्याची संधी मिळणार असून, बुद्धिबळप्रेमींसाठीही हा महोत्सव विशेष आकर्षणाचा ठरणार आहे. देश-विदेशातील अनेक नामांकित खेळाडूंच्या सहभागामुळे स्पर्धेची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

मुंबईत आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ महोत्सव (ETV Bharat)

बुद्धिबळासाठी अधिक स्पर्धांची गरज; ग्रँडमास्टर्सची खंत : भारतात बुद्धिबळ खेळाडूंची गुणवत्ता मोठ्या प्रमाणात असूनही त्यांना पुरेशा संधी मिळत नसल्याची खंत आघाडीच्या ग्रँडमास्टर्सनी व्यक्त केली. 'ग्लोबल चेस फेस्टिव्हल 2026'च्या निमित्तानं आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी बुद्धिबळाच्या प्रसारासाठी अधिक स्पर्धा आणि शालेय स्तरावर प्रोत्साहनाची गरज अधोरेखित केली.

सध्या भारताचा अव्वल मानांकित खेळाडू पी. इनियन यानं सांगितलं की, "देशात लहान मुलांमध्ये बुद्धिबळाची प्रचंड गुणवत्ता दडलेली आहे. मात्र त्यांना योग्य संधी उपलब्ध होताना दिसत नाही. शालेय स्तरावर या खेळाचा अधिक प्रचार आणि प्रसार होणे आवश्यक आहे."

अर्जुन पुरस्कार विजेते प्रवीण ठिपसे यांनी पालकांना महत्त्वाचा सल्ला देताना सांगितलं की, "सध्या शाळा आणि पालक मुलांवर अभ्यासाचं मोठं दडपण टाकतात. त्यामुळे त्यांना खेळासाठी वेळ आणि संधी मिळत नाही. एखाद्या मुलाला डी गुकेश किंवा आर. प्रज्ञानंद यांच्यासारखं यशस्वी बनवायचं असेल, तर त्याला आवश्यक संधी आणि पाठबळ द्यावं लागेल."

भारत सध्या जागतिक बुद्धिबळ क्षेत्रात आघाडीवर असून भारतीय खेळाडू सातत्यानं आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करत आहेत. त्यामुळे युवा खेळाडूंसह संपूर्ण बुद्धिबळ विश्वासाठी भारतात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाल्याचंही ठिपसे यांनी सांगितलं.

विक्रमी बक्षीस रकमेची घोषणा : यंदाच्या स्पर्धेचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे विजेत्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेली विक्रमी बक्षीस रक्कम. ग्रँडमास्टर गटासाठी 25 लाख रुपये, तर ज्युनियर चॅम्पियनशिपसाठी 15 लाख रुपयांची बक्षिसे देण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे, 13 वर्षांखालील मुलांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या स्पर्धेसाठी जाहीर करण्यात आलेली ही बक्षीस रक्कम जगातील सर्वाधिक असल्याचा दावा आयोजक ओरियन प्रो सोल्युशन्सनं केला आहे.

मास्टर्स गटात जगभरातील दिग्गज बुद्धिबळपटूंचा सहभाग : स्पर्धेच्या 'अ' गटात 58 अव्वल मानांकित आमंत्रित खेळाडू सहभागी होणार आहेत. यात भारताचे ग्रँडमास्टर पी. इनियान, संकल्प गुप्ता, अभिजित गुप्ता आणि संदिपन चंदा यांच्यासह जॉर्जियाचे ग्रँडमास्टर लुका पैचाझे आणि बेलारूसचे ग्रँडमास्टर मिहाईल निकीटेन्को यांचा समावेश आहे. या गटासाठी तब्बल 35 लाख रुपयांची बक्षीस रक्कम ठेवण्यात आली आहे. स्पर्धेत भारतातील 32 खेळाडूंसह बेलारूस आणि इजिप्तमधील प्रत्येकी 4, रशिया आणि श्रीलंकेतील प्रत्येकी 3, उझबेकिस्तानमधील 2 तसेच जॉर्जिया, युक्रेन, स्लोव्हाकिया, स्कॉटलंड, व्हिएतनाम, कॅनडा, अमेरिका, कोस्टा रिका आणि क्युबा येथील आघाडीचे बुद्धिबळपटू सहभागी होणार आहेत.

'ब' गटात 225 खेळाडूंचा सहभाग : स्पर्धेचा 'ब' गट हा खुला गट असून त्यामध्ये एकूण 225 खेळाडू सहभागी झाले आहेत. 9 फेऱ्यांनंतर या 'चॅम्पियन ऑफ चॅलेंजर्स' गटातील विजेत्याला 2027 मध्ये होणाऱ्या मास्टर्स स्पर्धेसाठी, म्हणजेच 'अ' गटासाठी, थेट पात्रता मिळणार आहे. या गटासाठीही 15 लाख रुपयांची आकर्षक बक्षीस रक्कम जाहीर करण्यात आली आहे.

ज्युनिअर गटात 125 खेळाडू : स्पर्धेच्या 'क' गटात यंदा 125 ज्युनिअर खेळाडू सहभागी होत आहेत. या गटात अमेरिका आणि झाम्बिया येथून आलेल्या 11 वर्षीय दोन युवा बुद्धिबळपटूंचाही समावेश आहे. भविष्यातील बुद्धिबळ स्टार घडवणारा गट म्हणून या स्पर्धेतील 'क' गटाला विशेष महत्त्व आहे.

याच ज्युनिअर गटातून खेळत जागतिक विजेता डी गुकेश यानं आपल्या प्रतिभेची पहिली झलक दाखवली होती. तसेच दिव्या देशमुख, प्रणव व्यंकटेश यांच्यासह अनेक नामांकित खेळाडूंनी या गटाचं विजेतेपद पटकावलं आहे. या गटासाठी यंदा 10 लाख रुपयांची उत्तेजनार्थ बक्षीस रक्कम जाहीर करण्यात आली आहे.

स्पर्धेचा समृद्ध इतिहास : 2016 ते 2020 या सलग 5 वर्षांच्या कालावधीत या स्पर्धेत भारतातील अनेक अव्वल बुद्धिबळपटूंनी सहभाग नोंदवला आहे. सध्याचा विश्वविजेता डी. गुकेश याने 2018 मध्ये ही स्पर्धा जिंकली होती. याशिवाय अर्जुन एरिगाईसी, आदित्य मित्तल, लिओन ल्यूक मेंडोन्का आणि दिव्या देशमुख यांसारख्या खेळाडूंनीही यापूर्वी या स्पर्धेत सहभाग घेतला आहे. यामुळे बुद्धिबळप्रेमींसह विशेषतः ज्युनिअर गटातील खेळाडूंमध्ये या स्पर्धेबाबत मोठी उत्सुकता आहे. भविष्यातील एखादा ग्रँडमास्टर याच गटातून पुढे येईल, अशी अपेक्षा आयोजक आणि बुद्धिबळविश्वाला आहे.

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GLOBAL CHESS FESTIVAL 2026
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GLOBAL CHESS FESTIVAL START DATE
360 GLOBAL CHESS FESTIVAL 2026

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