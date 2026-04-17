मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचा ऐतिहासिक निर्णय! खेळाडूंसाठी सुरु करणार करार प्रणाली; असं करणारी देशातील पहिलीच राज्य संघटना
मुंबई क्रिकेट असोसिएशननं (MCA) आपल्या खेळाडूंसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे. त्यांनी 2026-2027 हंगामापासून वार्षिक करार लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Published : April 17, 2026 at 9:24 AM IST
मुंबई MCA Contracts : मुंबई क्रिकेट असोसिएशननं (MCA) आपल्या खेळाडूंसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे. त्यांनी 2026-2027 हंगामापासून वार्षिक करार लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. MCA नं आपल्या करार प्रणालीअंतर्गत खेळाडूंसाठी 'ग्रेड ए', 'ग्रेड बी' आणि 'ग्रेड सी' अशा तीन श्रेणी सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई क्रिकेटशी संबंधित खेळाडूंची या तीन वेगवेगळ्या ग्रेडमध्ये विभागणी केली जाईल आणि त्यानुसार त्यांना निश्चित वार्षिक वेतन मिळेल. विशेष म्हणजे असं पाऊल उचलणारं मुंबई क्रिकेट असोसिएशन हे देशातील पहिलंच क्रिकेट असोसिएशन ठरलं आहे.
करार प्रणालीअंतर्गत खेळाडूंना किती वेतन मिळेल? : MCA नं जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, 'ग्रेड ए' खेळाडूंना वार्षिक 12 लाख ते 20 लाख रुपये मिळतील. 'ग्रेड बी' क्रिकेटपटूंना 8 लाख ते 12 लाख रुपये मिळतील, तर 'ग्रेड सी' खेळाडूंना वार्षिक 8 लाख रुपये मिळतील. MCA चे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक म्हणाले की, त्यांनी यापूर्वी करार प्रणाली लागू करण्याचं आश्वासन दिलं होतं आणि गेल्या सर्वोच्च परिषदेच्या बैठकीत ते निश्चित केलं. यावर खूप विचार केला गेला आहे आणि प्रत्येक पैलूचा विचार केला गेला आहे. सर्वच खेळाडूंना आयपीएलमध्ये खेळण्याची संधी मिळत नाही. हा करार मुंबईसाठी खेळाच्या सर्व प्रकारांमध्ये खेळणाऱ्या आजच्या अनेक खेळाडूंना मदत करेल.
करार प्रणालीमध्ये सामील होण्यासाठी खेळाडूंना काय करावं लागेल? : MCA ही आपल्या खेळाडूंसाठी करार प्रणाली सुरु करणारी देशातील पहिली राज्य संघटना ठरली आहे. मात्र, या करारामध्ये खेळाडूंचा समावेश होण्यासाठी संघटनेनं काही अटी ठेवल्या आहेत. करारामध्ये समाविष्ट होण्यासाठी, खेळाडू MCA कडे नोंदणीकृत असणं आणि संघटनेनं ठरवलेले किमान फिटनेस निकष पूर्ण करणं आवश्यक आहे. गेल्या दोन हंगामात कोणत्याही प्रकारात भारताचं प्रतिनिधित्व न केलेल्या खेळाडूंचाच या करारामध्ये समावेश केला जाईल. यामध्ये गेल्या दोन हंगामात कोणत्याही आयपीएल संघानं निवड न केलेल्या खेळाडूंचा समावेश आहे.
खेळाडूंना स्वतंत्र सामना शुल्क मिळेल : हा करार खेळाडूंच्या सामना शुल्कापेक्षा वेगळा आहे. याचा अर्थ, त्यांना रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी आणि सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या सामन्यांसाठी स्वतंत्र शुल्क मिळेल. मुंबईचे प्रतिनिधित्व करणारे अनेक खेळाडू, जे चांगली कामगिरी करत आहेत, ते कोणत्याही आयपीएल संघाचा भाग नाहीत. त्यांना काही स्थिरता देण्यासाठी, MCA नं ही नवीन करार प्रणाली सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
