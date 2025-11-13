ETV Bharat / sports

MCA निवडणुकीत शरद पवार-आशिष शेलार गटाचा दबदबा; राज्यातील सत्ताधारी विरोधक एकत्र आले निवडून

मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (MCA) च्या निवडणुका संपल्या आहेत. यात पवार-शेलार गटाला जास्त जागा मिळाल्या आहेत.

MCA Elections
MCA निवडणुकीत शरद पवार-आशिष शेलार गटाचा दबदबा (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2025 at 9:55 AM IST

2 Min Read
मुंबई MCA Elections : मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची निवडणूक बुधवारी पार पडली. ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची झाली. गेल्या काही दिवसांपासून राजकारणी नेत्यांनी यात सहभाग घेतल्यामुळं निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात होती. यात उपाध्यक्षपदी आमदार जितेंद्र आव्हाड हे विजयी झाले आहेत. तर कार्यकारी सदस्यपदी शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार मिलिंद नार्वेकर हे विजयी झाले आहेत. तसंच या निवडणुकीत पवार-शेलार गटाचं वर्चस्व दिसून आलं असून 16 जागांपैकी 12 जागांवर या गटानं विजय मिळवला आहे.

सदस्यसाठीच्या 9 जागांसाठी 20 जण रिंगणात : दरम्यान, कार्यकारिणी सदस्यसाठीच्या 9 जागांसाठी 20 जण रिंगणात होते. त्यामुळं कोण विजयी होणार याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. यात आमदार मिलिंद नार्वेकर (214 मतं) यांच्यासह भूषण पटेल (208), नदीम मेमन (198), विकास रेपाळे (195), प्रमोद यादव (186), संदीप विचारे (247) सूरज समत (246), विघ्नेश कदम (242) आणि नील सावंत (178 मतं) निवडून आले. यामध्ये रेपाळे, यादव, सामत, नार्वेकर, विचारे, कदम, हे पवार-शेलार ग्रुप पुरस्कृत उमेदवार होते. दरम्यान, एमसीए निवडणूकीत 372 पैकी 365 सदस्यांनी मतदान केलं.


एकत्रित परिश्रमांची विजयगाथा : "ही आमच्या मैदान क्लब्स, सचिव आणि प्रत्येक महिला व पुरुष क्रिकेटपटूंच्या एकत्रित परिश्रमांची विजयगाथा आहे. हा विजय संपूर्ण मुंबई क्रिकेट परिवाराचा आहे. आपल्या शहराच्या क्रिकेट परंपरेचा अभिमान! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शरद पवार यांच्या मजबूत पाठिंब्यामुळंच हा यशाचा प्रवास शक्य झाला. तसंच आशीष शेलार यांच्या सततच्या मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहनाबद्दल मनःपूर्वक आभार." अशी प्रतिक्रिया मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे बिनविरोध निवडून आलेले अध्यक्ष अजिंक्य नाईक यांनी दिली आहे.

मुख्य पदाधिकारांसाठी निवडणूक निकाल
1) अध्यक्ष - अजिंक्य नाईक - बिनविरोध
2) उपाध्यक्ष - जितेंद्र आव्हाड विरुद्ध नवीन शेट्टी. यात जितेंद्र आव्हाड एकूण 201 मतं मिळवून विजयी तर नवीन शेट्टी यांना 155 मतं मिळाली.
3) सचिव - शाह आलम शेख विरुद्ध उन्मेष खानविलकर लढत. यात उन्मेष खानविलकर हे विजयी झाले. त्यांना 227 मतं मिळाली तर शाह आलम शेख यांना 129 मतं मिळाली.
4) सहसचिव - गौरव पयाडे विरुद्ध निलेश भोसले लढत होती. यात निलेश भोसले यांचा विजय झाला.
5) खजिनदार - अर्मान मलिक विरुद्ध सुरेंद्र शेवाळे यांच्यात लढत होती. यात अर्मान मलिक यांचा विजय झाला.

