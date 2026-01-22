24 वर्षीय गोलंदाजाची हॅटट्रिक, अफगाणिस्तानकडून दोन वेळच्या विश्वविजेत्यांचा पराभव; मालिकाही खिशात
अफगाणिस्तानचा फिरकी गोलंदाज मुजीब उर रहमाननं वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-20 सामन्यात कारकिर्दीची पहिली हॅटट्रिक घेतली. त्याच्या शानदार कामगिरीच्या बळावर अफगाणिस्ताननं मालिका जिंकली आहे.
दुबई AFG Beat WI : आयसीसी टी-20 विश्वचषक सुरु होण्यापूर्वी अफगाणिस्तान क्रिकेट संघानं उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. मुजीब उर रहमानच्या हॅटट्रिकमुळं त्यांना वेस्ट इंडिजविरुद्ध सलग दुसरा विजय मिळवता आला. बुधवारी दुसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात अफगाणिस्ताननं वेस्ट इंडिजचा 39 धावांनी पराभव केला आणि तीन सामन्यांच्या मालिकेत 2-0 अशी विजयी आघाडी घेतली. फिरकी गोलंदाज मुजीब उर रहमाननं त्याच्या टी-20 कारकिर्दीतील पहिली हॅटट्रिक घेतली.
Hat-trick hero Mujeeb Ur Rahman spins Afghanistan to victory over West Indies 💪#AFGvWI 📝: https://t.co/Gu0Oh8NtyD pic.twitter.com/Hiq564jTR4— ICC (@ICC) January 21, 2026
अफगाणिस्तानची दमदार मजल : प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या अफगाणिस्ताननं 4 विकेट गमावत 189 धावा केल्या. संघाकडून दरविश अब्दुल रसूलीनं 39 चेंडूत 68 धावा केल्या, तर सेदिकुल्लाह अटलनं 53 धावा केल्या. अझमतुल्लाह उमरझाईनं नाबाद 26 धावा जोडून यजमानांना मजबूत धावसंख्या गाठण्यास मदत केली. पहिला सामना गमावल्यानंतर, मालिका बरोबरीत आणण्याचं ध्येय असलेल्या वेस्ट इंडिजला आणखी एक पराभव पत्करावा लागला. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, संघ 18.5 षटकांत 150 धावांवर सर्वबाद झाला. ब्रँडन किंगनं 17 चेंडूत 50 धावा आणि शिमरॉन हेटमायरनं 46 धावा केल्या, परंतु संघाला विजय मिळवून देऊ शकला नाही.
𝐇𝐀𝐓-𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊 𝐌𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓𝐒! 🎩#AfghanAtalan | #AFGvWI | #GloriousNationVictoriousTeam @Mujeeb_R88 pic.twitter.com/diI9UynL3A— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) January 21, 2026
मुजीब उर रहमाननं घेतली हॅटट्रिक : अफगाणिस्तानकडून मुजीब उर रहमाननं चार षटकात 21 धावा देत चार विकेट्स घेतल्या. त्यानं तिसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर हॅटट्रिक पूर्ण केली. या गोलंदाजानं दोन वेगवेगळ्या षटकात सलग तीन चेंडूंवर विकेट्स घेण्याचा पराक्रम केला. त्यानं 7.5 षटकात एव्हिन लुईस आणि पुढच्या चेंडूवर जॉन्सन चार्ल्सला बाद केलं. त्यानंतर, कर्णधारानं त्याला गोलंदाजी करण्याची संधी दिली नाही. मात्र 16 व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर ब्रँडन किंगला बाद करून त्याने आपली हॅटट्रिक पूर्ण केली.
𝐀𝐅𝐆𝐇𝐀𝐍𝐈𝐒𝐓𝐀𝐍 𝐆𝐎𝐄𝐒 𝟐-𝟎 𝐔𝐏! 🙌#AfghanAtalan delivered a clinical performance to defeat the West Indies by 39 runs in the 2nd T20I and secure an unassailable 2-0 lead in the e& Cup T20I Series, sponsored by SuperCola. 👏👏#AFGvWI | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/p1sNdAxBpS— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) January 21, 2026
तिसरा अफगाण खेळाडू : तो टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये हॅटट्रिक घेणारा अफगाणिस्तानचा तिसरा खेळाडू ठरला. रशीद खान आणि करीम जनत यांनी आधीच ही कामगिरी केली आहे. फजलहक फारुकी आणि ओमरझाई यांनीही प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या आणि अफगाणिस्ताननं मधल्या षटकांमध्ये सामन्यावर आपली पकड मजबूत केली. अफगाणिस्ताननं मालिकेतील पहिला सामनाही जिंकला होता आणि आता अंतिम सामन्यापूर्वी ते 2-0 नं आघाडीवर आहेत. मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना आज 22 जानेवारी रोजी दुबई इथं होणार आहे.
