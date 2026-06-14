Mumbai T20: MSC मराठा रॉयल्स सलग दुसऱ्यांदा चॅम्पियन तर पहिल्यांदाच झालेल्या महिलांच्या लीगमध्ये सोबो मुंबई फाल्कन्स विजयी
सिद्धेश लाडच्या नेतृत्त्वात खेळाणाऱ्या मराठा रॉयल्सनं सलग दुसऱ्यांदा टी-20 मुंबई लीगचं जतेपद जिंकून इतिहास रचला आहे.
Published : June 14, 2026 at 10:35 AM IST
मुंबई Mumbai T20 League : सिद्धेश लाडच्या नेतृत्त्वात खेळाणाऱ्या मराठा रॉयल्सनं सलग दुसऱ्यांदा टी-20 मुंबई लीगचं जतेपद जिंकून इतिहास रचला आहे. भारतीय क्रिकेटची पंढरी असलेल्या मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर शनिवारी 31,834 प्रेक्षकांच्या साक्षीनं रंगलेल्या चौथ्या हंगामाच्या अंतिम सामन्यात मराठा रॉयल्सनं आर्क अंधेरीवर 8 धावांनी विजय मिळवला. तर महिलांची पहिली टी-20 लीग जिंकण्याचा मान मुंबई फाल्कन्सनं मिळवला.
साऊथ सेंट्रल मराठा रॉयल्सनं जिकंल सलग दुसरं जेतेपद : वानखेडे स्टेडियमवर रंगलेल्या टी-20 मुंबई लीग 2026 च्या अंतिम सामन्यात मुंबई साऊथ सेंट्रल मराठा रॉयल्स संघानं आर्क्स अंधेरीचा 8 धावांनी पराभव करत सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावून इतिहास रचला. कर्णधार सिद्धेश लाडच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या मराठा रॉयल्सनं दिलेल्या 155 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना आर्क्स अंधेरीचा संघ 20 षटकांत 8 बाद 146 धावाच करु शकला. मराठा रॉयल्ससाठी उपांत्य सामन्यापाठोपाठ अंतिम सामन्यातही चिन्मय सुतारनं दमदार खेळी करत 61 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. त्यानं कर्णधार सिद्धेश लाडसोबत 65 धावांची भागीदारी करुन संघाला आव्हानात्मक धावसंख्या उभारुन दिली. अखेरच्या काही षटकांत कर्णधार सिद्धेश लाडला क्षेत्ररक्षण करताना गंभीर दुखापत झालेली असतानाही तो पुन्हा मैदानात उतरला. त्याच्या धावांचं योगदान टीमसाठी फार मौल्यवान ठरलं. तसंच या स्पर्धेत सर्वाधिक बळी घेणारा तुषार देशपांडे मराठा रॉयल्सच्या यंदाच्या जेतेपदाचा खरा हिरो ठरला. मोक्याच्या क्षणी शिवम दुबेला बाद करुन त्यानं सामना मराठा रॉयल्सच्या बाजूनं झुकवला. त्याच्यासह रोहन राजेनं अखेरच्या षटकांत संयमी गोलंदाजी करत आर्क्स अंधेरीला बाजी पलटवण्याची जराही संधी दिली नाही. विजेत्या मराठा रॉयल्सना 1.5 कोटी तर उपविजेत्या आर्क्स अंधेरीला 75 लाखांचं ईनाम देऊन गौरवण्यात आलं. आर्क्स अंधेरीचा सलामीवीर दिव्यांश सस्केनानं यंदाच्या मोसमात 261 धावा कुटून ऑरेंज कॅपचा मान मिळवला तर मराठा रॉयल्सकडून तुषार देशपांडेनं सर्वाधिक 12 विकेट्स घेत परपल कॅप आणि मालिकावीराचा पुरस्कार मिळवला.
यंदाच्या मोसमात पहिल्यांदाच खेळवली गेली महिला टी-20 लीग : यंदाच्या मोसमात पहिल्यांदाच स्थानिक पातळीवर महिला टी-20 मुंबई लीगही यशस्वीपणे खेळवली गेली. या पहिल्याच महिला टी-20 मुंबई लीगमध्ये सोबो मुंबई फाल्कन्स टीमनं आकाश टायगर्स मुंबई वेस्टर्न सबर्ब्सचा 25 धावांनी पराभव करत पहिल्या महिला टी-20 मुंबई लीगचं विजेतेपद पटकावलं. आकाश टायगर्सच्या सानिकानं 223 धावांसह स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करत ऑरेंज कॅप पटकावली. तर सोबो फाल्कन्सची 13 वर्षीय फिरकी गोलंदाज स्वरानं 10 बळी घेत पर्पल कॅप पटकावली.
सोबो मुंबई फाल्कन्सच्या रणरागिणींनी आकाश टायगर्सला नमवून मिळवलं पहिलं जेतपद : सायली सतघरेच्या नेतृत्वाखाली सोबो मुंबई फाल्कन्सनं ही ऐतिहासिक कामगिरी केली. फाल्कन्सनं आपल्या शिस्तबद्ध गोलंदाजीच्या जोरावर 124 धावांचं माफक लक्ष्य यशस्वीपणे राखलं. टायगर्सनं सुरुवातीला सावधपणे या माफक धावसंख्येचा पाठलाग सुरु केला होता. मात्र 37 धावांवर असताना कर्णधार हुमैरा काझी (23) बाद झाली आणि आकाश टायगर्सच्या डावाला घरघर लागली. जान्हवी काटेच्या निर्णायक गोलंदाजीनं फाल्कन्सचा विजय सोपा केला. जान्हवीनं प्रथम स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज सानिका चाळकेला 18 धावांवर बाद केलं आणि पुढील षटकातच फातिमा जाफरला बाद करुन टायगर्स संघावर दबाव आणला. त्यानंतर सेजल राऊतनं झुंझार 23 धावा करुन टीमच्या आशा जिवंत ठेवल्या होत्या पण जान्हवीनं पुन्हा गोलंदाजीला येत आपली तिसरी विकेट घेत आकाश टायगर्सची अवस्था 4 बाद 78 अशी केली. उर्वरित बॅटरपैकी कुणीही दुहेरी आकडा गाठू शकलं नाही. परिणामी अखेरीस 18.5 षटकांत 99 धावांवर आकाश टायगर्सचा संघ ऑल आऊट झाला. जान्हवीनं 3/21 अशी प्रभावी कामगिरी केली तर अमेरिकेहून आलेल्या 13 वर्षीय स्वरा जाधवनं या स्पर्धेत आपल्या उत्कृष्ट कामगिरीनं सर्वांचं लक्ष वेधलं.
महिला क्रिकेटपटूंसाठी आत्मविश्वास वाढवणारी स्पर्धा : या लीगनं मुंबई महिला क्रिकेटमधील प्रतिभेची खोली दाखवून दिली. उदयोन्मुख खेळाडूंना एक मौल्यवान व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिलं. या पहिल्या हंगामात स्वरा आणि सानिका यांच्यासह शहरातील अनेक आश्वासक युवा महिला खेळाडू उदयास आले, ज्यांनी या व्यासपीठाचा पुरेपूर फायदा घेत आपल्या उत्कृष्ट कामगिरीनं सर्वांना प्रभावित केलं. या लीगनं दिलेली संधी आणि व्यासपीठाबद्दल बोलताना, विजयी कर्णधार सायलीनं सांगितलं की, "हा मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचा एक उत्तम उपक्रम आहे. या लीगच्या माध्यमातून आम्हाला ही संधी दिल्याबद्दल आम्ही एमसीएचे मनापासून आभार आहोत. ही आमच्यासाठी एक उत्तम संधी होती. कारण अशा प्रसिद्धीमुळं खेळाडूंचा आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होते. ही स्पर्धा मुंबई क्रिकेटच्या विकासात योगदान देत राहील. ज्यामुळं भारतीय महिला क्रिकेटलाही मदतच होईल."
मुंबई क्रिकेट असोसियशनं स्थानिक क्रिकेटला मिळवून दिलं मोठं व्यासपीठ : मुंबई क्रिकेट असोसिएशननं आयोजित केलेल्या या टी-20 लीगमध्ये श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, सरफराज खान यांच्यासारख्या टीम इंडियातील स्टार खेळाडूंच्या खांद्याला खांदा लावून खेळण्याची संधी मुंबईतील स्थानिक आणि उदयोन्मुख खेळाडूंना मिळाली. 1 जून ते 13 जून 2026 दरम्यान वानखेडे स्टेडियमवर सर्व सामने पार पडले. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या या उपक्रमाद्वारे या स्पर्धेत मुंबईतील स्थानिक क्रिकेट गुणवत्तेला मोठं व्यासपीठ मिळवून दिल्याची भावना यावेळी एमसीएचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक यांनी 'ईटीव्ही भारत'कडे बोलून दाखवली. यंदाच्या मोसमात मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकरनं एकाच सामन्यात 3 विकेट्स घेत आणि 25 चेंडूत 50 धावा ठोकून आपल्यातील अष्टपैलू कामगिरीनं सर्वांचंच लक्ष वेधून घेतलं. तर अमेरिकेतून आलेल्या अवघ्या 13 वर्षीय स्वरा जाधवनं पहिली महिला टी-20 लीग गाजवली.
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