महेंद्रसिंग धोनीची पत्नी साक्षी धोनी मुलीसह साईचरणी लीन, लाखोंची देणगीही दिली; धोनीबाबत म्हणाली...

चेन्नई सुपर किंग्स संघाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीची पत्नी साक्षी धोनी आणि मुलगी झिवा यांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावं दर्शन घेतलं.

महेंद्रसिंग धोनीची पत्नी साक्षी धोनी मुलीसह साईचरणी लीन (ETV Bharat Reporter)
Published : April 14, 2026 at 12:23 PM IST

शिर्डी Sakshi Dhoni At Shirdi : चेन्नई सुपर किंग्स संघाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीची पत्नी साक्षी धोनी आणि मुलगी झिवा यांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावं दर्शन घेतलं आहे. यावेळी साक्षी धोनी आणि झिवा यांनी साईबाबांच्या माध्यान्ह आरतीला हजेरी लावली आहे. साईबाबांच्या दर्शनानंतर साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर आणि उपकार्यकारी अधिकारी भिमराज दराडे यांनी साक्षी धोनी यांचा साईबाबांची मूर्ती आणि शाल देऊन सत्कार केला आहे. यावेळी शिर्डीतील नगरसेवक दीपक गोंदकरही उपस्थित होते.

दर्शनानंतर काय म्हणाली साक्षी : साईबाबांच्या समाधीच्या दर्शनानंतर साक्षी धोनीनं साईंच्या द्वारकामाई, गुरुस्थान मंदिरात जाऊन दर्शन घेतलं. तसंच यानंतर मंदिर परिसरातील देणगी कार्यालयात जात साक्षी धोनीनं साईबाबा संस्थानच्या मेडिकल फंडासाठी 7 लाख रुपयांची देणगी दिली आहे. तीन वर्षांची असल्यापासून आई-वडिलांसोबत शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेत आहे. आज माझी मुलगी झिवा हिला पहिल्यांदाच साईबाबांच्या दर्शनासाठी घेऊन आली असल्याचं साक्षीनं सांगितलं आहे. साईबाबांचं दर्शन घेऊन मनाला शांती आणि समाधान मिळते. याशिवाय साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेऊन एक वेगळीच ऊर्जा मिळते असंही साक्षीनं सांगितलं.

धोनीबाबात काय म्हणाली साक्षी : यावेळी साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर आणि नगरसेवक दीपक गोंदकर यांनी आपण महेंद्रसिंग धोनी यांना शिर्डीला दर्शनासाठी कधी घेऊन येणार? असं विचारले असता. साक्षी यांनी सांगितलं, साईबाबांचं बोलावणं आल्याशिवाय कोणीही त्यांच्या दर्शनासाठी येऊ शकत नाही. महेंद्रसिंग धोनीला जेव्हा साईबाबांचं बोलावणं येईल तेव्हा नक्कीच धोनीला दर्शनासाठी घेऊन येऊ असंही साक्षीनं सांगितलं.

धोनी आजच्या सामन्यात खेळणार? : 44 वर्षीय महेंद्रसिंग धोनी आयपीएल 2026 हंगामाच्या सुरुवातीपासून दुखापतीनं त्रस्त आहे. त्याच्या अनुपस्थितीमुळं सीएसके संघात नेतृत्व आणि फिनिशिंगची तीव्र कमतरता जाणवत आहे. पाच वेळचा चॅम्पियन असलेला हा संघ चार सामन्यात एका विजयासह सध्या गुणतालिकेत तळाशी असून यष्टीरक्षणासाठी पूर्णपणे संजू सॅमसनवर अवलंबून आहे, ज्यामुळं संघाच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. चेन्नई सुपर किंग्सची वैद्यकीय टीम आपल्या स्टार खेळाडूला मैदानात उतरवण्याची घाई करण्याच्या मनःस्थितीत नाही. परिणामी, आज 14 एप्रिल रोजी कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) विरुद्धच्या महत्त्वपूर्ण सामन्यात धोनी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) कडून खेळणार नाही असं मानलं जातंय.

