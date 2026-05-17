धोनीची IPL मधून निवृत्ती? आयपीएल सोडून माही थेट NSG कमांडोसोबत; पाहा व्हिडिओ

या हंगामाच्या सुरुवातीला धोनी जखमी झाला, त्यामुळं तो अद्याप चेन्नई सुपर किंग्ससाठी एकही सामना खेळू शकलेला नाही.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 17, 2026 at 7:16 PM IST

चेन्नई MS Dhoni : आयपीएल 2026 हंगामाचा लीग टप्पा आता संपणार आहे आणि प्लेऑफच्या दावेदारांमधील लढत अजूनही सुरु आहे. मात्र पाच वेळचा चॅम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) या लढतीत मागे पडला आहे, ज्यामुळं त्यांना प्लेऑफमध्ये पोहोचणं कठीण झालं आहे. जणू काही हे पुरेसं नव्हते, तर सीएसकेचे चाहते या गोष्टीनंही नाराज आहेत की त्यांना या संपूर्ण हंगामात त्यांच्या लाडक्या एम.एस. धोनीला एकदाही खेळताना पाहण्याची संधी मिळाली नाही. पण चाहते वाट पाहत असताना, धोनी हातात बंदूक घेताना दिसत आहे.

कमांडोंसोबत धोनी मशीनगनही चालवली : 18 मे रोजी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्याच्या एक दिवस आधी, जेव्हा चेन्नईचे खेळाडू तयारीमध्ये व्यस्त होते, तेव्हा एम.एस. धोनीनं चेन्नईमधील एका कार्यक्रमात हजेरी लावली. हा कार्यक्रम खूप खास होता कारण धोनी 'ब्लॅक कॅट्स' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशाच्या प्रसिद्ध विशेष दल, नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड (NSG) च्या कमांडोंमध्ये होता. धोनी चेन्नईमधील एनएसजी प्रादेशिक केंद्रातील एका कार्यक्रमाचा भाग होता.

सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल : धोनीला आपल्यामध्ये पाहून कमांडो आणि त्यांचे कुटुंबीय जितके आनंदी झाले होते, तितकाच तो स्वतःही झाला होता. धोनीची लष्कराविषयीची आवड आणि प्रेम कोणापासूनही लपलेलं नाही. त्यानं स्वतः पॅराशूट रेजिमेंटमध्ये मानद लेफ्टनंट कर्नल म्हणून सेवा बजावली आहे. हा धोनीसाठी एक विशेष प्रसंग होता आणि त्यानं त्याचा पुरेपूर फायदा घेतला. कमांडोंमध्ये असताना, धोनीनं त्यांची एक विशेष मशीनगन हातात घेतली. याचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

पुढील सामन्यात धोनी खेळणार का? : आयपीएलचा विचार केल्यास, चेन्नई सुपर किंग्सनं आतापर्यंत 12 सामने खेळले आहेत, परंतु धोनी एकदाही मैदानावर दिसलेला नाही. तो नियमितपणे सराव सत्रांमध्ये सहभागी झाला आहे, परंतु कोणत्याही सामन्याचा भाग बनलेला नाही. त्यानं चेन्नईबाहेर कोणत्याही सामन्यासाठी संघासोबत प्रवासही केलेला नाही. आता, सीएसकेचा पुढील सामना चेन्नईमध्ये सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध आहे, जो संघासाठी जिंकणं महत्त्वाचं आहे. या सामन्यात धोनी खेळताना दिसेल अशी अपेक्षा आहे.

