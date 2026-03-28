CSK साठी मोठा धक्का : दुखापतीमुळं एमएस धोनी IPL 2026 मधून दोन आठवडे बाहेर
IPL 2026: दुखापतीमुळं, CSK चा हुकमी एक्का MS धोनी हंगामाच्या पहिल्या दोन आठवड्यांत खेळणार नाहीय.
Published : March 28, 2026 at 11:12 AM IST|
Updated : March 28, 2026 at 11:25 AM IST
मुंबई: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) साठी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. पोटरीच्या स्नायूला (calf muscle) झालेल्या दुखापतीमुळं महेंद्रसिंग धोनी (MS Dhoni) IPL 2026 च्या पहिल्या दोन आठवड्यांमध्ये खेळू शकणार नाही. चेन्नई सुपर किंग्सनं या संदर्भात एक अधिकृत निवेदन जारी केलं असून, धोनी सध्या पुनर्वसन प्रक्रियेतून (rehabilitation) जात असल्याला दुजोरा दिला आहे.
Official Statement— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 28, 2026
MS Dhoni is currently undergoing rehabilitation for a calf strain. As a result, he is likely to miss the first two weeks of TATA IPL 2026.
Get well soon, Thala! 💛🦁 pic.twitter.com/4dgmt5EWFi
राजस्थान रॉयल्स (RR) विरुद्ध CSK चा पहिला सामना : CSK चा पहिला सामना 30 मार्च 2026 रोजी गुवाहाटी येथील ACA स्टेडियमवर राजस्थान रॉयल्स (RR) विरुद्ध होणार आहे. या सामन्यासाठी धोनी खेळणार नाहीय. 44 वर्षीय धोनी या वर्षी पुन्हा एकदा चेन्नई सुपर किंग्स संघासाठी खेळत आहे, परंतु या दुखापतीचा त्याच्या सहभागावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. संघ व्यवस्थापनानं स्पष्ट केलं आहे की, धोनी पूर्णपणे तंदुरुस्त होईपर्यंत किमान दोन आठवड्यांसाठी तो खेळापासून दूर राहील.
दुखापतीचा तपशील : चेन्नई सुपर किंग्सनं जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात स्पष्टपणे नमूद केलं की "MS धोनी सध्या स्नायूच्या दुखापतीवर उपचार घेत आहे. परिणामी, IPL 2026 च्या पहिल्या दोन आठवड्यांमध्ये तो खेळू शकणार नाही." संघानं धोनीला लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. ही दुखापत नेमकी कशी झाली याबद्दल सविस्तर माहिती अद्याप उपलब्ध नाही, परंतु सराव सत्रादरम्यान किंवा स्पर्धेपूर्वीच्या तयारीदरम्यान ही समस्या उद्भवली असावी अशी शक्यता आहे. धोनीनं यापूर्वीही विविध दुखापतींचा सामना करत संघासाठी खेळ केला आहे; तरीही, त्याची अनुभवी उपस्थिती CSK साठी नेहमीच अत्यंत महत्त्वाची ठरते. धोनी प्रामुख्यानं 'फिनिशर' आणि यष्टिरक्षक म्हणून संघासाठी योगदान देतो. त्याच्या अनुपस्थितीत, ही जबाबदारी कदाचित युवा खेळाडूंवर येऊन पडू शकते.
CSK वरील परिणाम : IPL 2026 मध्ये, CSK चा सलामीचा सामना राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध होणार आहे. हा सामना गुवाहाटी येथे सायंकाळी 7:30 वाजता सुरू होईल. धोनीच्या अनुपस्थितीत, संघ व्यवस्थापनाला 'प्लेइंग इलेव्हन'मध्ये (अंतिम संघात) बदल करावे लागतील. ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखालील CSK संघ सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये दमदार सुरुवात करण्याच्या प्रयत्नात आहे.यामुळं धोनीच्या चाहत्यांमध्ये निराशा पसरली आहे.
हॅशटॅग सोशल मीडियावर ट्रेंड: #GetWellSoonThala आणि #DhoniComeback सारखे हॅशटॅग सोशल मीडियावर ट्रेंड होऊ लागले आहेत. अनेक चाहते धोनीच्या पूर्णपणे बरे होण्यासाठी प्रार्थना करत आहेत. धोनी हा 278 हून अधिक आयपीएल सामन्यांचा अनुभव असलेला खेळाडू आहे आणि त्याच्या नेतृत्वाखाली CSK नं अनेक विजय मिळवले आहेत.
दोन आठवडे आराम : सध्या सर्वांचं लक्ष धोनीच्या पुनर्वसनावर (rehabilitation) आहे. दोन आठवड्यांनंतर तो संघात परत येऊ शकेल की नाही, हे पूर्णपणे त्याच्या प्रगतीवर अवलंबून असेल. CSK नं इतर खेळाडूंच्या तयारीवर भर दिला आहे आणि संघाची फळी मजबूत दिसत आहे. तरीही, धोनीची उपस्थिती संघाच्या मानसिक बळाला एक वेगळाच आयाम प्रदान करते. गेल्या काही दिवसांपासून, 2026 चा आयपीएल हंगाम कदाचित धोनीचा शेवटचा हंगाम ठरू शकतो, अशा चर्चांना उधाण आलं आहे. या दुखापतीचा त्याच्या खेळण्याच्या नियोजनावर काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. असं असले तरी, धोनी हा अनपेक्षित निर्णय घेण्यासाठी ओळखला जातो आणि चाहते त्याच्या लवकरात लवकर पुनरागमनाबाबत आशावादी आहेत.
CSK ला मोठा धक्का : एम.एस. धोनीच्या दुखापतीची बातमी ही CSK आणि संपूर्ण क्रिकेट विश्वासाठी एक धक्काच ठरली आहे. तथापि, खेळाडूच्या आरोग्याला प्राधान्य देणे हेच सर्वात महत्त्वाचं असतं. चाहते आणि संघ,धोनी लवकरात लवकर बरे होण्याची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. 2026 चा आयपीएल हंगाम नुकताच सुरू होत असतानाच, ही बातमी चर्चेचा एक मोठा विषय बनली आहे.
