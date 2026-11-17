IPL मध्ये एका युगाचा अंत! 'थाला'ची निवृत्ती, IPL 2027 मध्ये दिसणार नव्या भूमिकेत
चेन्नई सुपर किंग्सचा (CSK) माजी कर्णधार आणि दिग्गज क्रिकेटपटू एम.एस. धोनीनं आयपीएलमधूनही निवृत्ती जाहीर केली आहे.
Published : November 17, 2026 at 3:42 PM IST
मुंबई MS Dhoni Retires From IPL : आयपीएल 2027 च्या रिटेन्शन यादीपूर्वी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. चेन्नई सुपर किंग्सचा (CSK) माजी कर्णधार आणि दिग्गज क्रिकेटपटू एम.एस. धोनीनं आयपीएलमधूनही निवृत्ती जाहीर केली आहे. याचा अर्थ, तो पुढील वर्षी होणाऱ्या आयपीएलमध्ये दिसणार नाही. दरम्यान, चेन्नई सुपर किंग्सनं त्याला संघाचा नवीन मार्गदर्शक बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिटेन्शन यादी जाहीर होण्यापूर्वीच ही बातमी समोर आली आहे. याचा अर्थ, धोनी आता क्रिकेटच्या मैदानावर खेळताना दिसणार नाही, परंतु तो एका नवीन भूमिकेत संघाशी जोडलेला राहील. याबाबतची माहिती सीएसकेनं एका सोशल मीडिया पोस्टद्वारे दिली आहे.
2008 मध्ये धोनी सीएसकेमध्ये झाला सामील : एम.एस. धोनी 2008 मधील पहिल्या आयपीएलपासून चेन्नई सुपर किंग्ससोबत आहे. सीएसकेवरील दोन वर्षांच्या निलंबनाच्या काळात तो दुसऱ्या संघाकडून खेळला. मात्र, चेन्नई संघ पुनरागमन करताच तो पुन्हा संघात सामील झाला आणि तेव्हापासून तो त्याच संघासोबत खेळत आहे.
OFFICIAL ANNOUNCEMENT 🦁💛 A once-in-a-lifetime player. A new role. A bond that lasts forever 💛 Mahendra Singh Dhoni takes charge as the Team Mentor of Chennai Super Kings! Through countless victories, challenging times, and memories that will stay in our hearts forever, MS has been at the heart of our journey from the very beginning. From leading us to glory to guiding the next generation of Super Kings, Thala will always be a part of our identity. And Chennai will always be his home. Read more : https://t.co/YKsoHYE51A #WhistlePodu— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
चेन्नईनं पाच वेळा पटकावलं विजेतेपद : महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली सीएसकेनं पाच वेळा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं होतं. मध्येच, जेव्हा धोनीनं स्वतः कर्णधारपद सोडण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा प्रथम रवींद्र जडेजाकडे कर्णधारपदाची सूत्रं सोपवण्यात आली, यानंतर ऋतुराज गायकवाडनंही संघाचं नेतृत्व केलं, परंतु त्याच्या कर्णधारपदी संघ धोनीच्या नेतृत्वाखाली गाठलेली उंची गाठू शकला नाही. सध्या ऋतुराज गायकवाड संघाचे कर्णधारपद भूषवत आहे.
आयपीएलमधील कामगिरी कशी? : आयपीएलमधील 278 सामन्यांमध्ये धोनीनं 38.30 च्या सरासरीनं आणि 137.45 च्या स्ट्राइक रेटनं 5,439 धावा केल्या आहेत. या सामन्यांमध्ये 24 अर्धशतकांचा समावेश आहे, ज्यात त्याची सर्वोच्च धावसंख्या 84 नाबाद होती. त्यानं या स्पर्धेत 264 षटकारही मारले. मात्र, त्याला शतक झळकावता आलं नाही.
गेल्या वर्षीच्या आयपीएलमध्ये खेळळा नव्हता एकही सामना : चेन्नई सुपर किंग्सला आता पुढील वर्षीच्या आयपीएलमध्ये धोनीशिवाय खेळावं लागेल. मात्र, धोनी गेल्या वर्षीही एकही आयपीएल सामना खेळला नव्हता. त्याच्या जागी संजू सॅमसननं यष्टीरक्षकाची जबाबदारी सांभाळली होती. दुखापतीमुळं तो गेल्या हंगामात संघासोबत प्रवास करु शकला नाही. धोनीनं आपला शेवटचा आयपीएल सामना 25 मे 2025 रोजी अहमदाबादमध्ये गुजरात टायटन्सविरुद्ध खेळला होता, पण त्यात त्यानं फलंदाजी केली नव्हती. त्यापूर्वी, त्यानं दिल्लीत राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध एक आयपीएल सामना खेळला होता, ज्यात त्यानं 16 धावा केल्या होत्या.
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