"मी तंदुरुस्त नसेन..." IPL 2027 मध्ये खेळण्याबाबत धोनीचं मोठं विधान
महेंद्रसिंग धोनीच्या आयपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) मधील भविष्याबद्दलचं सस्पेन्स कायम आहे.
Published : October 25, 2026 at 10:19 AM IST
बंगळूरु MS Dhoni on IPL 2027 : महेंद्रसिंग धोनीच्या आयपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) मधील भविष्याबद्दलचं सस्पेन्स कायम आहे. चेन्नई सुपर किंग्सच्या (CSK) या माजी कर्णधारानं आयपीएल 2027 मध्ये खेळण्याबद्दल एक महत्त्वपूर्ण अपडेट दिलं आहे. धोनीच्या म्हणण्यानुसार, पुढील हंगामात सहभागी होण्याबाबतचा निर्णय फिटनेस चाचणीनंतरच घेतला जाईल. त्यानं संकेत दिले आहे की, तो डिसेंबरपूर्वी आणखी एका हंगामासाठी आपल्या तंदुरुस्तीचं मूल्यांकन करेल.
काय म्हणाला धोनी : बंगळूरु येथील एका कार्यक्रमादरम्यान धोनीला आयपीएल 2027 मध्ये खेळण्याबद्दल विचारण्यात आला. तो म्हणाला, "मला फिटनेस चाचणी करावी लागेल. अहवाल पाहिल्यानंतर, मी आणखी एक हंगाम खेळण्यासाठी पुरेसा तंदुरुस्त आहे की नाही, याचं मूल्यांकन आम्ही डिसेंबरपूर्वी करु. जर मी तंदुरुस्त नसेन, तर ही जुनी गाडी रस्त्यावर सुरळीतपणे चालू ठेवण्यासाठी सर्व काही योग्यरित्या केलं जाईल याची खात्री करावी लागेल."
#WATCH | Bengaluru, Karnataka | On his IPL future, Former Indian Cricket Team Captain Mahendra Singh Dhoni says, "I'll have to go through the tests. You'll have to give me the report, and before December, I'll need to assess how strong I am and whether I can play one more season. If I'm not fit enough, then you'll have to make sure you do everything right to get this old vintage vehicle running smoothly on the road..." (24.10)— ANI (@ANI) October 24, 2026
2026 मध्ये खेळू शकला नव्हता : एमएस धोनीच्या या वक्तव्यानं चाहत्यांच्या अपेक्षा निश्चितच वाढवल्या आहेत, परंतु त्यानं पुढील हंगामातील आपल्या सहभागाची पुष्टी केलेली नाही. त्याचा निर्णय त्याच्या फिटनेस आणि वैद्यकीय चाचण्यांच्या निकालांवर अवलंबून असेल. दुखापत आणि फिटनेसच्या समस्यांमुळं धोनी आयपीएल 2026 मध्ये खेळू शकला नव्हता. त्याच्या अनुपस्थितीत चेन्नई सुपर किंग्सची कामगिरी निराशाजनक होती आणि सलग तिसऱ्या हंगामात संघाला प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यात अपयश आलं.
कामगिरीबाबत धोनी काय म्हणाला? : एम.एस. धोनीनं संघाच्या अलीकडील कामगिरीबद्दलही उघडपणे भाष्य केलं. तो म्हणाला, "माझा नेहमीच विश्वास आहे की कागदावर तुमचा संघ किती चांगला आहे याला फारसं महत्त्व नसते. महत्त्वाचं हे आहे की तुम्ही त्या विशिष्ट दिवशी कशी कामगिरी करता. टी-20 सारख्या लहान फॉरमॅटमध्ये, अव्वल संघांमधील अंतर खूप कमी असते. आम्ही गेल्या दोन वर्षांपासून संघर्ष करत आहोत आणि हे एक वास्तव आहे, ज्याकडे दुर्लक्ष करण्यात काही अर्थ नाही."
VIDEO | Bengaluru: "RCB have been consistent against us, hope to stay injury-free and deliver close games," says Cricketer Mahendra Singh Dhoni. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) #MSD #CSK #RCB #Dhoni https://t.co/9Rs5p4oPVI— Press Trust of India (@PTI_News) October 24, 2026
धोनीनं आरसीबीची भरभरुन केली प्रशंसा : एम.एस. धोनीनं रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु (RCB) संघाच्या गेल्या दोन हंगामातील कामगिरीचं कौतुक केलं, तसंच चेन्नईलाही सातत्य राखण्याची गरज असल्याचं मान्य केलं. तो म्हणाला, "गेल्या काही वर्षांपासून आरसीबीनं सातत्यपूर्ण कामगिरी केली आहे, तर आम्ही नाही. प्रत्येक संघाचे चांगले आणि वाईट दिवस असतात, पण खरी परीक्षा तेव्हा येते जेव्हा गोष्टी आपल्या मनासारख्या घडत नाहीत. अशा वेळी, एक संघ म्हणून आपण कुठं सुधारणा करु शकतो हे पाहणं महत्त्वाचं आहे." आता सर्वांचं लक्ष डिसेंबरपूर्वी होणाऱ्या एम.एस. धोनीच्या फिटनेस तपासणीवर असेल. त्यानंतरच कळेल की माही आयपीएल 2027 मध्ये चेन्नईच्या पिवळ्या जर्सीमध्ये परतणार की नाही.
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