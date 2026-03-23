MS Dhoni आयपीएलमधून निवृत्त होणार? CSK च्या कार्यक्रमात स्वतः दिले संकेत; पाहा व्हिडिओ

Published : March 23, 2026 at 11:02 AM IST
चेन्नई MS Dhoni on Retirement : जेव्हा आयपीएल येतं, तेव्हा एक प्रश्न उपस्थित होतो, हा एमएस धोनीचा शेवटचा हंगाम आहे का? तो आयपीएलमधून निवृत्त होत आहे का? गेल्या काही वर्षांपासून प्रत्येक आयपीएलमध्ये हा एक चर्चेचा विषय बनला आहे. मात्र, आयपीएल 2026 पूर्वी आयोजित चेन्नई सुपर किंग्सच्या एका कार्यक्रमादरम्यान, एमएस धोनीला हा प्रश्न थेट विचारण्यात आला. धोनी आधी हसला आणि मग त्यानं यावर उत्तर दिले. धोनी सध्या 44 वर्षांचा आहे. त्यामुळं, आयपीएलमध्ये खेळण्याची त्याची क्षमता त्याच्या तंदुरुस्तीवर अवलंबून आहे. धोनीनं आपल्या तंदुरुस्तीचा संदर्भ देत आयपीएलमधून निवृत्त होण्याच्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं.
धोनीनं आयपीएलमधून निवृत्तीबद्दल काय सांगितलं? : धोनी सीएसकेच्या एका कार्यक्रमात मंचावर उभा होता, तेव्हा त्याला आयपीएलमधून निवृत्त होण्याच्या त्याच्या योजनांबद्दल विचारण्यात आलं. आता, जेव्हा हा प्रश्न सर्वांसमोर विचारण्यात आला, तेव्हा धोनीनं उत्तर दिलं पण धोनीनं काहीही स्पष्टपणे सांगितलं नाही, पण त्यानं फक्त संकेत दिले. आयपीएलमधून निवृत्तीबद्दल विचारलं असता, धोनी म्हणाला की त्याची फिटनेस पातळी कधी वर तर कधी खाली जात असल्यामुळं ते कठीण होत आहे. तरीही, तो खेळत आहे. तो आपला सर्वोत्तम प्रयत्न करत आहे. एम.एस. धोनीनं आयपीएलमधून निवृत्त होणार असल्याचं थेट सांगितलं नसलं तरी, त्याच्या निवृत्तीची तारीख जवळ आल्याचं संकेत त्यानं दिलं आहेत. सर्व काही त्याच्या फिटनेसवर अवलंबून आहे. मात्र, निवृत्तीची वेळ कधी असेल हे धोनीनं सांगितलं नाही.
MS DHONI ON IPL RETIREMENT AFTER IPL 2026 !! — Indian Cricket Netwrk (@ICN_Updates01) March 22, 2026
Sivakarthikeyan 🎙️ — :Sir, that " definitely not" needs to be your permanent answer every season. you’ve got to play until you’re 60! 💥
ms dhoni — “my fitness is decreasing day by day but i'll try 🔋
19वा हंगाम खेळणार धोनी : 44 वर्षीय धोनी आयपीएलमधील आपला 19वा हंगाम खेळणार आहे. त्याची ताकद आता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही, पण तो सीएसकेसाठी पूर्वीइतकाच महत्त्वाचा आहे. दरवर्षीप्रमाणे, तो मर्यादित फलंदाजीच्या भूमिकेत या लीगमध्ये आणखी किती काळ खेळत राहील, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. चेन्नईचा माजी क्रिकेटपटू रॉबिन उथप्पाच्या मते, धोनी आपल्या आयपीएल कारकिर्दीला विराम देऊ शकतो.
उथप्पा काय म्हणाला : धोनीबाबत बोलताना उथप्पा म्हणाला, "आयपीएल 2026 हे कदाचित पिवळ्या जर्सीतील त्याचं शेवटचं वर्ष असेल. मला वाटतं की, या वर्षी तो मार्गदर्शक-सह-खेळाडूची भूमिका बजावेल. तो सातव्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल असं मला वाटत नाही. मला वाटतं की तो आठव्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल. त्याला माहित आहे की संघाकडून त्याची निवड हळूहळू कमी होत आहे, त्यामुळं त्याला संघापासून स्वतःला वेगळं करायचं आहे. मला वाटतं की तो तसं करेल. तेव्हाच आपल्याला ऋतुराज गायकवाडची खरी कर्णधारपदाची क्षमता दिसेल. त्याला काही वर्षे द्या. जर ते जमलं नाही, तर संघात संजू सॅमसन आहे जो ही जबाबदारी घेऊ शकतो," असं उथप्पा म्हणाला.
हेही वाचा :