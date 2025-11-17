ETV Bharat / sports

चेंडूला सीमा ओलांडू न देता मारला सिक्सर, क्रिकेटच्या मैदानावरील सर्वात मोठं आश्चर्य!

क्रिकेटच्या मैदानावर काहीही अशक्य नाही आणि काहीही कधीही घडू शकतं. चेंडू सीमा ओलांडल्याशिवाय षटकार मारणारा फलंदाज विनोद वाटेल, पण असं प्रत्यक्षात घडला आहे.

Six Without Crossing Boundary
क्रिकेटच्या मैदानावरील सर्वात मोठं आश्चर्य (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 17, 2025 at 1:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली Six Without Crossing Boundary : क्रिकेटच्या मैदानावर काहीही अशक्य नाही आणि काहीही कधीही घडू शकतं. चेंडू सीमा ओलांडल्याशिवाय षटकार मारणारा फलंदाज विनोद वाटेल, पण असं प्रत्यक्षात घडला आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एकदा एका फलंदाजानं चेंडू सीमा ओलांडल्याशिवाय सहा धावा केल्या, ज्यामुळं जगभरात हा विषय चर्चेचा बनला.

कधी घडली घटना : वास्तविक ही घटना 12 सप्टेंबर 2002 रोजी पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यातील आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2002 च्या पहिल्या सामन्यात घडली. या सामन्यात पाकिस्तानचा यष्टिरक्षक-फलंदाज रशीद लतीफनं चेंडू सीमा ओलांडल्याशिवाय सहा धावा केल्या. आता तुम्हाला प्रश्न पडेल की हा चमत्कार कसा घडला. एका फलंदाजाला जेमतेम चार धावा करता येतात, मग त्यानं सहा धावा कशा केल्या?

क्रिकेटच्या मैदानावर घडलेला सर्वात मोठा चमत्कार : खरं तर, या सामन्यात पाकिस्ताननं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि 25 षटकांपर्यंत त्यांची धावसंख्या 94/4 झाली होती. त्यावेळी महान पाकिस्तानी फलंदाज सईद अन्वर आणि यष्टिरक्षक-फलंदाज रशीद लतीफ क्रीजवर होते. श्रीलंकेचा तत्कालीन कर्णधार सनथ जयसूर्या यानं पाकिस्तानच्या डावाच्या 26व्या षटकात लेग-स्पिनर उपुल चंदनाला गोलंदाजी करायला आणलं.

रशीद लतीफला मिळाल्या 6 धावा : उपुल चंदना गोलंदाजी करत असताना, पाकिस्तानचा यष्टिरक्षक-फलंदाज रशीद लतीफ स्ट्राईकवर होता. उपुल चंदना यानं लेग साईडवर एक चेंडू टाकला, ज्यावर उजव्या हाताचा फलंदाज रशीद लतीफनं स्वीप शॉट मारला. त्यानंतर चेंडू श्रीलंकेचा यष्टिरक्षक कुमार संगकाराच्या डोक्यावरुन उडाला आणि त्याच्या मागे जमिनीवर ठेवलेल्या हेल्मेटला लागला. या दरम्यान, रशीद लतीफ धावत गेला आणि एक धाव घेतली.

आयसीसीचे नियम काय म्हणतात? : त्यानंतर पंच स्टीव्ह बकनर यांनी पाकिस्तानला पेनल्टी म्हणून अतिरिक्त 5 धावा दिल्या आणि पाकिस्तानच्या स्कोअरबोर्डवर 6 धावा जोडल्या. अशा प्रकारे चेंडू सीमा ओलांडल्याशिवाय पाकिस्तानला सहा धावा देण्यात आल्या. मात्र, पाकिस्तानचा यष्टिरक्षक-फलंदाज रशीद लतीफ या पाच धावांपैकी फक्त एक धावा काढला. उर्वरित पाच धावा पाकिस्तानच्या स्कोअरमध्ये जोडण्यात आल्या. आयसीसीच्या नियमांनुसार, जर चेंडू मैदानावर असताना हेल्मेट न घालणाऱ्या क्षेत्ररक्षकाच्या हेल्मेटवर लागला तर पंच फलंदाजी करणाऱ्या संघाला दंड म्हणून अतिरिक्त पाच धावा देतात.

हेही वाचा :

  1. कोलकाता कसोटीत टीम इंडियानं पाहिला सर्वात वाईट दिवस; इतिहासात असं कधीही घडलं नव्हतं
  2. 66 वर्षांनंतर कसोटी क्रिकेटमध्ये पाहायला मिळाला 'असा' दिवस; दोन्ही संघांच्या फलंदाजांना जमलं नाही छोटसं काम
  3. भारताला हरवत पाकिस्तान सेमीफायनलमध्ये; रायझिंग स्टार्स आशिया चषकात टीम इंडियाचा पहिला पराभव

TAGGED:

SIX WITHOUT CROSSING BOUNDARY
RASHID LATIF SIX
UNIQUE RECORD IN CRICKET HISTORY
UNIQUE RECORD IN CRICKET
SIX WITHOUT CROSSING BOUNDARY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.