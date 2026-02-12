वानखेडेवर 'मोस्का ब्रदर्स'चं वादळ; फुटबॉल जगतात वर्चस्व गाजवणाऱ्या देशानं क्रिकेटमध्ये केला मोठा कारनामा
वानखेडेवर 'मोस्का ब्रदर्स'चं वादळ; फुटबॉल जगतात वर्चस्व गाजवणाऱ्या देशाने क्रिकेटमध्ये केला मोठा कारनामा
Published : February 12, 2026 at 6:58 PM IST
मुंबई Italy Won by 10 Wickets : सध्या सुरु असलेल्या टी-20 विश्वचषकातील 17 वा सामना नेपाळ आणि इटली क्रिकेट संघात मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. दोन्ही संघ गट-क मध्ये होते. इंग्लंडविरुद्धच्या पराभवानंतरही प्रभावी कामगिरीमुळं नेपाळला या सामन्यात फेव्हरिट मानलं जात होतं. दुसरीकडे, इटलीनं त्यांच्या खेळानं सर्वांना चुकीचं सिद्ध केले, त्यांनी हा सामना 10 विकेट्सनं एकतर्फी जिंकला आणि ऐतिहासिक विजय नोंदवला. पहिल्यांदाच टी-20 विश्वचषक खेळणाऱ्या इटलीचा स्पर्धेच्या इतिहासातील हा पहिला विजय होता. या सामन्यात इटलीच्या संघाला 124 धावांचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं होतं, जे त्यांनी 12.4 षटकांत पूर्ण केलं.
Italy be like: “We’ll deliver a victory the world will never forget'' 🤌🏻🇮🇹#T20WorldCup pic.twitter.com/peBTrjBpGh— Star Sports (@StarSportsIndia) February 12, 2026
पहिल्यांदाच मिळवला 10 विकेटनं विजय : इटलीनं 1934, 1938, 1982 आणि 2006 मध्ये विश्वचषक जिंकून फुटबॉलच्या जगात आपलं कौशल्य दाखवलं आहे. तर टी-20 आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत नेपाळचा हा दुसरा एकतर्फी 10 विकेट्सनं पराभव आहे, 2025 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध त्यांचा असा अपमानजनक पराभव पहिल्यांदाच झाला आहे. दरम्यान, इटलीनं पहिल्यांदाच एखाद्या संघाला १० विकेट्सने हरवले आहे.
ITALY SCRIPT HISTORY 🇮🇹🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) February 12, 2026
The Mosca brothers seal a thumping 10-wicket win over Nepal as Italy celebrate their maiden ICC Men’s T20 World Cup triumph 👏✨ A day they’ll never forget.
Next on ICC Men’s #T20WorldCup | #INDvNAM | LIVE NOW 👉 https://t.co/aLGrwgVX5o pic.twitter.com/758Mqt6eYh
गोलंदाजांची दमदाक कामगिरी : नेपाळविरुद्धच्या या सामन्यात, इटलीचा कर्णधार हॅरी मॅनेन्टीनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्याच्या गोलंदाजांनी नेपाळला फक्त 123 धावांवर रोखलं. नेपाळनं 49 धावांवर 3 विकेट गमावल्या. येथून, दीपेंद्र सिंग ऐरीनं आसिफ शेखसह चौथ्या विकेटसाठी 39 चेंडूत 44 धावांची भागीदारी केली आणि संघाला 93 धावांपर्यंत पोहोचवलं. दीपेंद्रनं 18 चेंडूत 17 धावा केल्या तर आरिफनं 24 चेंडूत 27 धावा केल्या. मात्र ठराविक अंतरानं विकेट पडत राहिल्यानं नेपाळचा संघ 19.3 षटकांत 123 धावांवर आटोपला. संघानं शेवटच्या 7 विकेट 30 धावा करताना गमावल्या. इटलीसाठी, कृष्ण कलुगामागेनं 18 धावांत 3 विकेट घेतल्या तर बेन मॅनेन्टीनं 2 विकेट घेतल्या.
A famous triumph for Italy against Nepal as they notch up their first-ever #T20WorldCup win 👏— ICC (@ICC) February 12, 2026
📝: https://t.co/ulPg6AgfVj pic.twitter.com/Uic1aBwi2l
मोस्का ब्रदर्सनं एकहाती मिळवून दिला विजय : इटलीसाठी, सलामीला आलेल्या जस्टिन मोस्का आणि अँथनी मोस्का बंधूंनी डावाची सुरुवात केली. त्यांनी लगेच आक्रमक खेळी केली आणि नेपाळला एकही संधी दिली नाही. अँथनीनं करण केसीच्या चेंडूवर पहिल्या षटकात षटकार मारला. तर जस्टिननं तिसऱ्या षटकात एक षटकार आणि दोन चौकार मारले. पॉवरप्लेमध्ये या जोडीनं संघाला 68 धावांपर्यंत पोहोचवले. जस्टिननं 11 व्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर अर्धशतक पूर्ण केलं आणि अँथनीने पाचव्या चेंडूवर अर्धशतक पूर्ण केलं. इटलीनं 13 व्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर सामना जिंकला. जस्ट मोस्का यांनी 44 चेंडूत 60 धावा केल्या, ज्यात 5 चौकार आणि 3 षटकारांचा समावेश होता. अँथनीनं 3 चौकार आणि 6 षटकार मारत 32 चेंडूत 62 धावा केल्या.
पॉइंट्स टेबलमध्ये इटलीची इंग्लंडपेक्षा वरचढ कामगिरी : या सामन्यातील इटलीच्या विजयासह, ते आता ग्रुप सी पॉइंट्स टेबलमध्ये इंग्लंडपेक्षा वरचढ झाले आहेत, दोन सामन्यांतून दोन गुणांसह, एक जिंकला आणि एक गमावला. इटलीचा नेट रन रेट -0.352 आहे. दरम्यान, इंग्लंड आता दोन गुणांसह चौथ्या स्थानावर घसरला आहे.
हेही वाचा :