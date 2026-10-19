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दसऱ्यापूर्वीच भारतानं लुटलं सोनं! आशियाई पॅरा गेम्सच्या पहिल्याच दिवशी मोनानं जिंकलं गोल्ड मेडल

भारतानं 2026 च्या आशियाई पॅरा गेम्समध्ये दमदार सुरुवात केली आहे.

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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 19, 2026 at 11:43 AM IST

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आयची-नागोया (जपान) Mona Agarwal Gold : भारतानं 2026 च्या आशियाई पॅरा गेम्समध्ये दमदार सुरुवात केली आहे. महिलांच्या 10 मीटर एअर रायफल एसएच1 अंतिम फेरीत मोना अग्रवाल आणि अवनी लेखरा यांनी पहिले दोन क्रमांक पटकावले. मोनानं सुवर्णपदक जिंकलं, तर अवनीनं रौप्यपदक पटकावले. खेळांच्या सुरुवातीलाच भारतानं आपली छाप पाडली आहे.

(बातमी अपडेट होत आहे...)

TAGGED:

MONA AGARWAL GOLD
मोना अग्रवाल सुवर्णपदक
मोना अग्रवाल
अवनी लेखरा
MONA AGARWAL GOLD

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