दसऱ्यापूर्वीच भारतानं लुटलं सोनं! आशियाई पॅरा गेम्सच्या पहिल्याच दिवशी मोनानं जिंकलं गोल्ड मेडल
भारतानं 2026 च्या आशियाई पॅरा गेम्समध्ये दमदार सुरुवात केली आहे.
Etv Bharat (Etv Bharat)
Published : October 19, 2026 at 11:43 AM IST
आयची-नागोया (जपान) Mona Agarwal Gold : भारतानं 2026 च्या आशियाई पॅरा गेम्समध्ये दमदार सुरुवात केली आहे. महिलांच्या 10 मीटर एअर रायफल एसएच1 अंतिम फेरीत मोना अग्रवाल आणि अवनी लेखरा यांनी पहिले दोन क्रमांक पटकावले. मोनानं सुवर्णपदक जिंकलं, तर अवनीनं रौप्यपदक पटकावले. खेळांच्या सुरुवातीलाच भारतानं आपली छाप पाडली आहे.
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