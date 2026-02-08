ETV Bharat / sports

'मियां, तयार हो, बॅगा पॅक कर आणि...'; रिअल माद्रिदला जाणाऱ्या सिराजसोबत सामन्याच्या काही तासांआधी काय घडलं?

भारताच्या पहिल्या सामन्यापूर्वी, जसप्रीत बुमराह आजारपणामुळं बाहेर पडला, ज्यामुळं सिराजला अंतिम इलेव्हनमध्ये प्रवेश करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

Mohammed Siraj
मोहम्मद सिराज (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 8, 2026 at 1:20 PM IST

1 Min Read
मुंबई Mohammed Siraj : भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजनं खुलासा केला की, जेव्हा त्याला 2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी संघात सामील होण्याचा फोन आला तेव्हा त्याला सुरुवातीला कर्णधार सूर्यकुमार यादव मस्करी करत असल्याचं वाटलं. खरं तर, दुखापतीमुळं हर्षित राणा यांच्या जागी सिराजचा संघात समावेश करण्यात आला होता. हा निर्णय स्पर्धा सुरु होण्याच्या फक्त एक दिवस आधी घेण्यात आला. बीसीसीआयनं अनुभवाला प्राधान्य दिलं आणि गोलंदाजी ताफ्यात अर्शदीप सिंग आणि जसप्रीत बुमराह यांना पर्याय म्हणून सिराजची निवड केली.

संघात येताच प्लेइंग 11 मध्ये : पण अडचणी तिथेच संपल्या नाहीत. भारताच्या पहिल्या सामन्यापूर्वी, जसप्रीत बुमराह आजारपणामुळं बाहेर पडला, ज्यामुळं सिराजला अंतिम इलेव्हनमध्ये प्रवेश करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. शुक्रवारी संध्याकाळी उशिरा सिराज संघात सामील झाला आणि कोणतीही तयारी न करता थेट सामन्यात गेला. जुलै 2024 नंतर सिराजचा हा पहिलाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना होता. त्यानं नवीन चेंडूनं उत्कृष्ट गोलंदाजी केली, सुरुवातीच्या षटकांमध्ये रेड-बॉल क्रिकेटची आठवण करुन देणाऱ्या पूर्ण लांबीच्या चेंडूंसह कहर केला. सिराजनं 4 षटकांत 29 धावा देत 3 बळी घेतले. त्याच्या गोलंदाजीमुळं अमेरिकेनं चौथ्या षटकात 13 धावांत 3 विकेट गमावल्या आणि त्यांना कधीही पुनरागमन करता आलं नाही.

सामन्यानंतर सिराजनं केला मोठा खुलासा : सामन्यानंतर सिराज म्हणाला, "सामन्याच्या दोन दिवस आधी मला सूर्या भाईंचा फोन आला. तो म्हणाला, 'मियां, तयार हो, बॅगा पॅक कर आणि ये.' मी म्हणालो, 'सूर्या भाई, आता विनोद करु नकोस. तू खूप विनोद करतोस, पण या विषयावर नाही.' मग तो म्हणाला, 'मी गंभीर आहे.' मग मला ओझा भाईंचा फोन आला आणि तेव्हाच मला विश्वास बसला." सिराज पुढं म्हणाला, "विश्वचषकात खेळणं हे प्रत्येक खेळाडूचं स्वप्न असतं. देवानं जे लिहिलं आहे ते घडतं, परंतु कठोर परिश्रम देखील आवश्यक आहेत. जर तुम्ही प्रामाणिकपणे कठोर परिश्रम केले तर तुम्हाला कुठेतरी नक्कीच निकाल मिळेल."

