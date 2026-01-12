अरेरे...! पाकिस्तानी फलंदाजाची ऑस्ट्रेलियात नाचक्की; OUT नसतानाही बोलावलं पॅव्हेलियनमध्ये
पाकिस्तानचा फलंदाज मोहम्मद रिझवानला बीबीएलमध्ये संथ फलंदाजीमुळं निवृत्त घोषित करण्यात आलं.
Published : January 12, 2026 at 7:57 PM IST
सिडनी Mohammad Rizwan : पाकिस्तान क्रिकेट संघ सध्या श्रीलंकेविरुद्ध तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळत होता, जी अनिर्णित राहिली. दरम्यान, माजी पाकिस्तानी क्रिकेट कर्णधार मोहम्मद रिझवान बिग बॅश लीग (BBL) मध्ये खेळत आहे. त्याला पाकिस्तानी संघात स्थान मिळालेलं नाही, परंतु तो बीबीएलमध्येही धावा काढताना दिसत नाही. परिस्थिती इतकी वाईट झाली की सोमवारी झालेल्या सामन्यात त्याला संथ फलंदाजीमुळं चक्क निवृत्त व्हावं लागलं. पाकिस्तानी फलंदाज कसोटी शैलीत टी-20 मध्ये फलंदाजी करत होता.
Mohammad Rizwan became the first overseas player in the BBL to be retired out 😳pic.twitter.com/aCfES61BmW— Cricbuzz (@cricbuzz) January 12, 2026
सिडनी थंडर विरुद्ध मेलबर्न रेनेगेड्स : सोमवारी, बिग बॅश लीगमध्ये सिडनी थंडर आणि मेलबर्न रेनेगेड्स यांच्यात सामना सुरु होता. सामन्यात सिडनी थंडरनं प्रथम फलंदाजी केली. जोश ब्राउन आणि टिम सिफोर्ड यांनी एक छोटी पण स्फोटक भागीदारी रचली. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणारा जॅक फ्रेझर मॅकगर्क फक्त 19 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर मोहम्मद रिझवान चौथ्या क्रमांकावर आला. त्यानं इतकी हळू फलंदाजी केली की त्याला बाद न होताही परत बोलावण्यात आलं.
रिझवाननं 23 चेंडूत काढल्या 26 धावा : मेलबर्न रेनेगेड्सच्या डावाच्या 18व्या षटकापर्यंत, मोहम्मद रिझवाननं 23 चेंडूत 26 धावा काढल्या होत्या. मात्र, षटकांची संख्या संपत आल्यानं, रिझवान आक्रमक फलंदाजी करण्यास तयार नव्हता. फक्त दोन षटकं शिल्लक असताना, रिझवानला त्याच धावसंख्येवर परत बोलावण्यात आले. मात्र यानंतरही, मेलबर्न रेनेगेड्स जास्त धावसंख्या करु शकले नाही, 20 षटकांत फक्त 170 धावा करू शकले. जर रिझवाननं चांगली फलंदाजी केली असती तर धावसंख्या आणखी जास्त असू शकली असती.
रिझवाननं बीबीएलमध्ये झळकावलं नाही अर्धशतक : मोहम्मद रिझवाननं या बीबीएल हंगामात आठ वेळा फलंदाजी केली आहे, परंतु तो अर्धशतक झळकावू शकला नाही. या हंगामात त्याचा सर्वोच्च धावसंख्या 41 आहे, जी त्यानं 4 जानेवारी रोजी केली होती. त्याच्या संथ फलंदाजीमुळं मोहम्मद रिझवानला पाकिस्तानी संघातून वगळण्यात आलं आणि त्याला कर्णधारपदावरुनही काढून टाकण्यात आलं. अशा प्रकारच्या फलंदाजीमुळं त्याला पाकिस्तानी संघात परतण्याची शक्यता दिसत नाही.
