"आज भारतीय क्रिकेट संघात एकही मराठी..."; खंत व्यक्त करत राज ठाकरे नेमकं काय म्हणाले?

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 20, 2026 at 4:02 PM IST

मुंबई Raj Thackeray : मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मनसेच्या वर्धापन दिनानिमित्त शिवतीर्थावर जोरदार भाषण केलं. या जाहीर सभेत राज ठाकरे यांनी क्रिकेट आणि महाराष्ट्राच्या भविष्यावर जोरदार हल्ला चढवला. ठाकरे यांनी त्या काळाची आठवण करुन दिली, जेव्हा मुंबईचे खेळाडू भारतीय क्रिकेट संघाचा कणा होते. ते म्हणाले की, एक काळ असा होता जेव्हा सुनील गावस्कर आणि सचिन तेंडुलकर यांसारख्या दिग्गजांसह एकट्या मुंबईचेच आठ ते नऊ खेळाडू राष्ट्रीय संघात होते. पण आज परिस्थिती बदलली आहे.

मराठी खेळाडूंच्या कमतरतेवर प्रश्नचिन्ह : सभेत बोलताना राज ठाकरे यांनी स्पष्टपणे सांगितलं, "आज भारतीय क्रिकेट संघात एकही मराठी खेळाडू नाही." सध्याच्या संघात सूर्यकुमार यादव आणि शिवम दुबे यांच्यासारखे मुंबईत वाढलेले खेळाडू असले तरी, ठाकरे प्रामुख्यानं मराठी प्रतिनिधित्वाच्या अभावावर बोलत होते. त्यांनी आरोप केला की, महाराष्ट्रात खेळाडू घडवण्याची प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळं आता एक नवीन चर्चा सुरु झाली आहे.

राज ठाकरे काय म्हणाले? : मनसे प्रमुख राज ठाकरे म्हणाले, "आज भारतीय क्रिकेट संघात एकही मराठी खेळाडू दिसत नाही. एक काळ होता जेव्हा 11 पैकी 8 ते 9 खेळाडू मुंबईचे असायचे. आज आपण कुठं मागे आहोत याचा विचारही करत नाही. महाराष्ट्रात खेळाडू घडवण्याची कल्पनाच पूर्णपणे नाहीशी झाली आहे."

'महाराष्ट्र नेक्स्ट' पोर्टलचा शुभारंभ : राज ठाकरे यांनी केवळ राजकारण आणि क्रीडा क्षेत्रातच नव्हे, तर राज्याच्या विकासासाठीही एक नवीन पाऊल उचललं आहे. त्यांनी 'महाराष्ट्र नेक्स्ट' नावाची वेबसाइट सुरु केली. त्यांनी जनतेला आवाहन केलं की, "कृपया महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आपली दूरदृष्टी आणि कल्पना या वेबसाइटवर शेअर करा. आमचे तज्ञ या कल्पनांचं पुनरावलोकन करतील आणि जर सूचना ठोस आणि व्यावहारिक असतील, तर त्या थेट सरकारसमोर मांडल्या जातील."

बदलती समीकरणं आणि भविष्यातील आव्हानं : शिवाजी पार्क येथील सभेत राज ठाकरे यांचा सूर नेहमीप्रमाणेच आक्रमक होता. त्यांनी स्पष्ट केलं की, महाराष्ट्राला क्रीडा असो वा प्रशासन, आपलं गमावलेलं वैभव पुन्हा मिळवायचं आहे. तज्ज्ञांच्या मते, 'महाराष्ट्र नेक्स्ट'च्या माध्यमातून राज ठाकरे तरुण आणि बुद्धीजीवी वर्गाला आपल्या पक्षाशी जोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जेणेकरुन राज्याच्या विकासासाठी एक नवीन आराखडा तयार करता येईल.

