"या सगळ्या प्रकाराबद्दल मी दिलगिरी..."; 'गोल्डन बॉय'ला ताटकळत ठेवल्यानंतर राज ठाकरे काय म्हणाले?
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे हे सुवर्णपदक विजेता दिलीप गवीतला न भेटल्यामुळं चर्चेत आहेत. या प्रकरणी आता त्यांनी स्पष्टीकरण दिलंय.
Published : August 7, 2026 at 2:47 PM IST
नाशिक Raj Thackeray : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे हे सुवर्णपदक विजेता दिलीप गवीतला न भेटल्यामुळं चर्चेत आहेत. दिलीप गवीत आणि त्याचे प्रशिक्षक वैजनाथ काळे हे राज ठाकरे यांना भेटायला आले होते, परंतु सुमारे अडीच तास वाट पाहिल्यानंतर ते त्यांना न भेटताच परतल्याचं समोर आलं. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर आता खुद्द राज ठाकरे यांनी यावर स्पष्टीकरण दिलं. त्यांनी सांगितलं की, "दिलीप गवीत त्यांना भेटायला येणार असल्याची त्यांना कल्पना नव्हती. जर त्यांना आधी कळवलं असतं, तर ते नक्कीच भेटले असते."
काय म्हणाले राज ठाकरे : नाशिक दौऱ्यादरम्यान पत्रकारांशी बोलताना मनसेप्रमुख राज ठाकरे म्हणाले, त्यांना या घटनेबद्दल बातम्यांमधून समजलं. "जर एखादा खेळाडू देशासाठी कठोर परिश्रम करुन यश मिळवतो आणि त्यानंतर मला भेटायला येतो, तर त्याला जाणूनबुजून भेट टाळण्याचं कोणतंही कारण असू शकत नाही." तसंच राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं की, दिलीप गवीत आणि त्याचे प्रशिक्षक त्यांना भेटायला येणार असल्याची त्यांना माहिती देण्यात आली नव्हती. त्यामुळं, त्यांना न भेटण्यामागे कोणत्याही प्रकारचा राग किंवा दुर्लक्ष नव्हतं, तर माहितीचा अभाव हे कारण होतं.
६ आणि ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी नाशिकच्या दौऱ्यात पदाधिकारी आणि नाशिकमधील माझ्या सहकाऱ्यांच्या सोबत बैठका घेतल्या. आणि आज ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी नाशिक येथे पत्रकारांशी संवाद साधला.— Raj Thackeray (@RajThackeray) August 7, 2026
१) राष्ट्रकुल स्पर्धेतील विजेते खेळाडू काल मला नाशिकमध्ये भेटायला आले, माझी आणि त्यांची भेट झाली नाही अशा… pic.twitter.com/p1SOZTPpHR
दिल्लीहून आल्यावर निश्चितपणे भेट घेईल : ठाकरे म्हणाले, जर त्यांना माहिती दिली असती, तर त्यांनी त्या खेळाडूला भेटून त्याच्या कामगिरीचा गौरव केला असता. मात्र, या काळात दिलीप गवीतला जो विलंब सहन करावा लागला, त्याबद्दल त्यांनी माफी मागितली. राज ठाकरे म्हणाले की, "दिलीप गवीत सध्या दिल्लीत आहेत. ते तिकडून आले की मी निश्चितपणे त्यांची भेट घेईन."
नेमकं काय घडलं होतं : नाशिक मनसेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी सुवर्णपदक विजेता दिलीप गावित व प्रशिक्षक वैजनाथ काळे यांना नाशिक येथील विश्रामगृहात आलेले मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या भेटीचं निमंत्रण दिलं होतं. मात्र, राज ठाकरे यांच्या व्यस्त दिनक्रमामुळं भेटीसाठी वेळ लागल्यानं, भेट द्यायची नव्हती तर बोलावलं कशाला? असा प्रश्न प्रशिक्षक वैजनाथ काळे यांनी पदाधिकाऱ्यांना विचारला. यानंतर मनसे पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, माध्यमांनी यासंदर्भात विचारणा केली असता, प्रशिक्षकांनी विषयावर पडदा टाकत आपली कोणतीही नाराजी नसल्याचं स्पष्ट केलं. खेळाडूच्या सरावाची वेळ निश्चित असल्यानं आणि पुढील सराव चुकू नये यासाठी आपण निघत असल्याचं सांगत त्यांनी माघारी जाणं पसंत केलं.
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