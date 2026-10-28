मिचेल स्टार्कच्या 6 चेंडूत 4 विकेट! 158/1 वरुन आफ्रिकेचा डाव 329 धावांवर संपुष्टात
दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तिसरा कसोटी सामना सुरु आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा पहिला डाव 329 धावांवर संपला. दरम्यान, स्टार्कनं भेदक गोलंदाजी करत सहा बळी घेतले.
Published : October 28, 2026 at 12:41 PM IST
केपटाऊन SA vs AUS 3rd Test : ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघ सध्या दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यातील तीन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना सध्या केपटाऊनमध्ये सुरु आहे. यजमान दक्षिण आफ्रिकेनं या सामन्याची सुरुवात जोरदार केली, पण नंतर त्यांची लय बिघडली. मात्र, सामना जसजसा पुढं सरकत गेला, तसतसा ऑस्ट्रेलियन गोलंदाज स्टार्कनं कहर करण्यास सुरुवात केली आणि अपेक्षेपेक्षा खूप आधीच संपूर्ण विरोधी संघाला बाद केले. आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या दोन सामन्यांमध्ये दोन्ही संघांनी प्रत्येकी एक सामना जिंकला आहे. परिणामी हा सामना जिंकणारा संघ मालिका जिंकेल.
Mitchell Starc nabs a six-for as South Africa pile on the runs in the #WTC27 series finale in Cape Town 👊 📝: https://t.co/8Kbtgulc6S https://t.co/ygSRknM2wE— ICC (@ICC) October 27, 2026
एडन मार्करम आणि मार्कस अकरमन यांची दमदार भागीदारी : दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तिसऱ्या कसोटीत जेव्हा आफ्रिकन संघ प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात उतरला, तेव्हा त्यांनी पहिल्या विकेटसाठी 150 हून अधिक धावांची भागीदारी केली. सलामीवीर एडन मार्करम आणि मार्कस अकरमन यांनी संघाला एक मजबूत सुरुवात करुन दिली. विशेषतः मार्कस अकरमननं हा कसोटी सामना वनडे सामन्याप्रमाणे खेळला. त्याला आपलं शतक पूर्ण करता आलं नसलं तरी त्यानं 94 चेंडूंमध्ये 95 धावा केल्या. यामध्ये 12 चौकार आणि दोन षटकारांचा समावेश होता. तर एडन मार्करामनं 141 चेंडूंमध्ये 78 धावांची खेळी केली.
20th five-for in Tests for Mitchell Starc in Cape Town 🔥 📝: https://t.co/8Kbtgulc6S https://t.co/IakmiOeZu1— ICC (@ICC) October 27, 2026
दक्षिण आफ्रिकेचा पहिला डाव 329 धावांवर संपुष्टात : आफ्रिकन संघाची पहिली विकेट 158 धावांवर पडली, त्यानंतर दुसरी विकेट 203 धावांवर पडली, पण यानंतर दक्षिण आफ्रिकेचा संघाचा डाव कोसळला. कर्णधार टेंबा बावुमा शून्यावर बाद झाला. अखेरीस, रायन रिकल्टन आणि मार्को जॅनसेन यांनी 52 धावा करुन संघाला सन्मानजनक स्थितीत आणलं. 150 धावांवर पहिली विकेट पडल्यानंतरही संपूर्ण संघ केवळ 329 धावाच करु शकला.
South Africa's batters started strong before Mitchell Starc's fiery spell sparked Australia's counter-attack on Day 1 of the decider in Cape Town 📸 #WTC27 ✍️: https://t.co/pCcnm0D5zp https://t.co/MUbEKh8XIH— ICC (@ICC) October 27, 2026
मिचेल स्टार्कचे 72 धावांत सहा बळी : दरम्यान, मिचेल स्टार्कनं पुन्हा एकदा उत्कृष्ट गोलंदाजी करत आपल्या संघाला विजयाकडे परत नेलं. स्टार्कनं 16.3 षटकांत 72 धावांत सहा बळी घेतले. विशेष म्हणजे त्यानं शेवटच्या 4 विकेट अवघ्या 6 चेंडूत घेत गोलंदाजीत कहर केला. दक्षिण आफ्रिकेला इतक्या कमी धावसंख्येवर बाद करण्यात त्यानं महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याच्याशिवाय नॅथन लायननं दोन बळी घेतले. जोश हेझलवूड आणि कूपर कॉनोली यांनीही प्रत्येकी एक बळी मिळवला. पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला असून आता, जेव्हा दुसऱ्या दिवसाचा खेळ सुरु होईल, तेव्हा ऑस्ट्रेलियन संघ फलंदाजीसाठी मैदानात उतरेल.
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