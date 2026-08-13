मिचेल स्टार्कनं केला विश्वविक्रम! आंतरराष्ट्रीय 'लेफ्ट हँडर्स डे'ला केला ऐतिहासिक कारनामा
27383364 मिचेल स्टार्कनं एक नवीन विश्वविक्रम प्रस्थापित केला आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि बांगलादेश क्रिकेट संघातील कसोटी मालिका सुरु झाली आहे.
Published : August 13, 2026 at 3:13 PM IST
डार्विन Mitchell Starc : मिचेल स्टार्कनं एक नवीन विश्वविक्रम प्रस्थापित केला आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि बांगलादेश क्रिकेट संघातील कसोटी मालिका सुरु झाली आहे. मालिकेतील पहिल्या सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी ऑस्ट्रेलियाचा संघ अवघ्या 198 धावांवर सर्वबाद झाला. प्रत्युत्तरात जेव्हा बांगलादेशनं फलंदाजीला सुरुवात केली, तेव्हा मिचेल स्टार्कनं पहिली विकेट घेतली. या विकेटमुळं मिचेल स्टार्क कसोटी क्रिकेटमधील डावखुऱ्या गोलंदाजांमध्ये सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज ठरला. विशेष म्हणजे, त्यानं ही कामगिरी आंतरराष्ट्रीय 'लेफ्ट हँडर्स डे'च्या दिवशी केली.
HISTORY BY MITCHELL STARC 🔥— Rohan (@CrazyCricRohan) August 13, 2026
- He has now most wickets by a left arm bowler in Test history.#AUSvsBAN pic.twitter.com/YVoILn267P
स्टीव्ह स्मिथचं अर्धशतक उर्वरित फलंदाज अपयशी : बांग्लादेशविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीच्या पहिल्या दिवशी, कांगारु कर्णधार पॅट कमिन्सनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, चहापानाच्या विश्रांतीनंतर लगेचच संपूर्ण संघ अवघ्या 198 धावांवर सर्वबाद झाला. स्टीव्ह स्मिथनं अर्धशतक झळकावलं, पण त्याला इतर कोणत्याही फलंदाजाची साथ मिळाली नाही. याच कारणामुळं ऑस्ट्रेलियाचा संघ बांगलादेशविरुद्ध पहिल्यांदाच 200 पेक्षा कमी धावांवर सर्वबाद झाला.
HISTORY BY MITCHELL STARC 🔥— Johns. (@CricCrazyJohns) August 13, 2026
- He has now most wickets by a left arm bowler in Test history. pic.twitter.com/QIyj3GWqWL
स्टार्कनं सादमन इस्लामला बाद करुन रचला इतिहास : त्यानंतर बांगलादेश फलंदाजीसाठी मैदानात उतरला. त्यांचे सलामीवीर सादमन इस्लाम आणि तन्झिद हसन तमीम यांनी संघाला स्थिर सुरुवात करुन देण्याचा प्रयत्न केला, पण डावाच्या नवव्या षटकात मिचेल स्टार्कनं दुसऱ्याच चेंडूवर सादमन इस्लामला बाद केले. नॅथन लायननं झेल घेतला. त्यानं दोन चौकारांसह 30 चेंडूंमध्ये 20 धावा केल्या होत्या. या विकेटसह मिचेल स्टार्कनं कसोटी क्रिकेटमध्ये आपल्या 434 विकेट्स पूर्ण केल्या.
रंगना हेरथचा विक्रम मोडला : मिचेल स्टार्क आता कसोटी क्रिकेटमध्ये डावखुरा गोलंदाज म्हणून सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज बनला आहे. त्यानं रंगना हेरथचा विक्रम मोडला होता आणि आता मिचेल स्टार्कनं त्याला मागे टाकले आहे. डावखुरा वेगवान गोलंदाज म्हणून वसीम अक्रमनं 414 विकेट्स घेतल्या होत्या. आज, 13 ऑगस्ट रोजी आंतरराष्ट्रीय 'लेफ्ट हँडर्स डे' दिवस साजरा केला जातो आणि याच दिवशी मिचेल स्टार्कनं हा विक्रम साधला. एवढंच नाही तर, स्टार्कनं आता कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक बळी घेणाऱ्या भारताच्या महान खेळाडूंपैकी एक असलेल्या कपिल देव यांच्या विक्रमाची बरोबरी केली आहे. आणखी फक्त एक बळी घेऊन तो त्यांना मागे टाकेल.
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