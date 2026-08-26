जसप्रीत बुमराहचं वर्चस्व संपलं! 36 वर्षीय गोलंदाजाचा अव्वल स्थानी कब्जा
भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत जसप्रीत बुमराह खेळत नाहीये. आता त्याला त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत.
Published : August 26, 2026 at 3:35 PM IST
मुंबई ICC Test Rankings : भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत जसप्रीत बुमराह खेळत नाहीये. आता त्याला त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. त्यानं आयसीसी कसोटी क्रमवारीत बराच काळ अव्वल स्थानावर कब्जा केला होता, पण आता त्यानं आपलं स्थान गमावलं आहे. कांगारु गोलंदाज मिचेल स्टार्कनं पहिल्यांदाच हे स्थान मिळवलं आहे. आता जसप्रीत बुमराहला आपलं स्थान पुन्हा मिळवणं कठीण जाईल.
A change at the top of the rankings for Test bowlers as an Australian quick claims the No.1 spot for the very first time 😲https://t.co/fvecGLHkbT— ICC (@ICC) August 26, 2026
आयसीसीनं जाहीर केली नवीन कसोटी क्रमवारी : आयसीसीनं जाहीर केलेल्या नवीन कसोटी क्रमवारीत जसप्रीत बुमराहला मोठा धक्का बसला आहे. मिचेल स्टार्कनं त्याला अव्वल स्थानावरून हटवण्यात यश मिळवले आहे. बांगलादेशविरुद्धच्या नुकत्याच झालेल्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत मिचेल स्टार्कच्या उत्कृष्ट गोलंदाजीचा त्याला फायदा होत आहे. मिचेल स्टार्क आता 872 च्या रेटिंगसह दोन स्थानांची झेप घेत अव्वल कसोटी गोलंदाज बनला आहे, तर जसप्रीत बुमराह एक स्थान खाली घसरला आहे. तो आता 862 च्या रेटिंगसह दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.
36 वर्षीय मिचेल स्टार्क पहिल्यांदाच आयसीसी क्रमवारीत अव्वल गोलंदाज : ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्क, जो जवळपास 36 वर्षांचा आहे, पहिल्यांदाच अव्वल गोलंदाज बनला आहे. बांगलादेशविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात त्याला केवळ दोन बळी घेता आले आणि ऑस्ट्रेलियन संघ सामना हरला. मात्र, दुसऱ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियानं जोरदार पुनरागमन केलं. मिचेल स्टार्कनं पहिल्या डावात केवळ 12 धावांत 6 बळी आणि दुसऱ्या डावात 39 धावांत 4 बळी घेतले. 10 बळी घेऊन स्टार्कनं आपल्या संघाच्या विजयात आणि मालिका अनिर्णित राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
Breathing fire every time he takes the ball 🔥— ICC (@ICC) August 26, 2026
Mitchell Starc ascends to No.1 in the ICC Men's Test Bowling Rankings 🔝
More ➡️ https://t.co/fvecGLHkbT pic.twitter.com/SvjlhKaFEk
दुखापतीमुळं बुमराहला संगातून वगळलं : जेव्हा भारत विरुद्ध श्रीलंका मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली, तेव्हा जसप्रीत बुमराहचा संघात समावेश करण्यात आला होता. मात्र, तो खेळण्यासाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त असेल, ही अट होती. तो तंदुरुस्त नसल्यामुळं त्याला संघातून वगळण्यात आलं. श्रीलंका मालिका सुरु होण्यापूर्वी, बुमराहचं रेटिंग 870 होतं, ज्यामुळं तो अव्वल क्रमांकाचा खेळाडू होता. मात्र, दोन्ही सामने चुकल्यामुळं त्याचं रेटिंग 862 पर्यंत घसरलं आहे. आता, बुमराहला लवकरच अव्वल स्थान पुन्हा मिळवता येणार नाही. भारतीय संघ या मालिकेनंतर लगेचच नोव्हेंबरमध्ये कसोटी सामने खेळणार आहे, त्यामुळं त्याला पुन्हा अव्वल स्थान मिळवण्याची संधी मिळेल.
हेही वाचा :