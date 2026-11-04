कांगारुंचा गोलंदाज जगात अव्वल स्थानी, सिराजला धक्का; ICC नं जाहीर केली ताजी क्रमवारी
नुकत्याच जाहीर झालेल्या नवीन आयसीसी कसोटी क्रमवारीत काही महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत.
Published : November 4, 2026 at 5:13 PM IST
दुबई Latest ICC Rankings : नुकत्याच जाहीर झालेल्या नवीन आयसीसी कसोटी क्रमवारीत काही महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघानं मायदेशात ऑस्ट्रेलियाला कसोटी मालिकेत 2-1 ने पराभूत केलं. मालिका हरुनही, काही ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंनी अपवादात्मक कामगिरी केली. यामुळं दिग्गज वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्क आयसीसीचा नंबर 1 कसोटी गोलंदाज बनला आहे. मात्र, या काळात दक्षिण आफ्रिकेच्या मार्को जानसेनला धक्का बसला आहे, तर भारतीय सुपरस्टार मोहम्मद सिराजलाही मोठा फटका बसला आहे.
मिचेल स्टार्क बनला नंबर 1 कसोटी गोलंदाज : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्कनं तीन सामन्यांत एकूण 15 बळी घेतले. तो मालिकेतील सर्वात यशस्वी गोलंदाज होता. त्यानं तिसऱ्या कसोटीत, विशेषतः तिसऱ्या षटकात, अपवादात्मक कामगिरी केली. यामुळं तो आता आयसीसी कसोटी क्रमवारीत नंबर 1 गोलंदाज बनला आहे. पूर्वी दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या स्टार्कनं एक स्थान वर झेप घेतली आहे. पूर्वी पहिल्या क्रमांकावर असलेला मार्को जानसेन आता दुसऱ्या क्रमांकावर घसरला आहे. न्यूझीलंडचा मॅट हेन्री आता तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
Zimbabwe have a new Test skipper in place for the two-match series against Afghanistan 💪 https://t.co/CyLLsplgdk— ICC (@ICC) November 4, 2026
टीम इंडियाचा सुपरस्टार वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह अव्वल 10 मध्ये कायम आहे. बुमराह पाचव्या क्रमांकावर कायम आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा फिरकी गोलंदाज सायमन हार्मननं नऊ स्थानांची झेप घेत सातव्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. पाकिस्तानचा नोमान अली आता अव्वल 10 मधून बाहेर पडला आहे. मोहम्मद सिराज एक स्थान खाली घसरला असून तो आता 16 व्या क्रमांकावर आहे. न्यूझीलंडविरुद्ध चांगली कामगिरी केल्यास तो अव्वल 10 मध्ये स्थान मिळवू शकतो.
फलंदाजीमध्येही अनेक बदल : फलंदाजांबद्दल बोलायचं झाल्यास, हॅरी ब्रुक पहिल्या क्रमांकावर कायम आहे. इंग्लंडचा कर्णधार जो रुटनं एक स्थान वर झेप घेत तो दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. ऑस्ट्रेलियाचा ट्रॅव्हिस हेडनं एक स्थान वर झेप घेत तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. दरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार टेंबा बावुमा दोन स्थानं खाली घसरला असून तो चौथ्या क्रमांकावर आहे. भारताचा यष्टीरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंत सातव्या क्रमांकावर आहे.
भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल सध्या नवव्या क्रमांकावर आहे. तर युवा भारतीय सलामीवीर यशस्वी जैस्वाल एका स्थानानं घसरुन 12व्या क्रमांकावर आला आहे. त्यालाही अव्वल 10 मध्ये स्थान मिळवण्याची संधी आहे. अष्टपैलूंच्या क्रमवारीत मार्को जान्सिन अव्वल स्थानावर आहे. दरम्यान, भारताचा रवींद्र जडेजा दुसऱ्या स्थानावर कायम आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत चांगली कामगिरी करुन आपलं स्थान पुन्हा मिळवण्याचा जडेजाचा प्रयत्न असेल.
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