IND vs NZ फायनल सामन्यापूर्वी कीवी कर्णधाराचा थेट इशारा; म्हणाला, "विश्वचषकासाठी काही..."

2026 च्या टी-20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात होणार आहे.
Published : March 7, 2026 at 3:40 PM IST
अहमदाबाद Mitchell Santner : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात होणार आहे. 8 मार्च रोजी होणाऱ्या अंतिम सामन्यापूर्वी न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनरचं एक विधान व्हायरल होत आहे. अंतिम सामन्याबाबत पत्रकार परिषदेत मिचेल सँटनरनं उघडपणे सांगितलं की ट्रॉफीसाठी काही हृदय तोडण्यास त्याला हरकत नाही. तो ज्या हृदयांचा उल्लेख करत आहे ते भारतीय चाहते आहेत.
काय म्हणाला सँटनर : कीवी कर्णधार मिचेल सँटनरनं अंतिम सामन्यापूर्वी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की ते ट्रॉफी जिंकू शकणार नाहीत यावर त्यांचा विश्वास नाही. त्यांचा संघ ती जिंकण्यास पूर्णपणे तयार आहे. त्यांचा संघ सातत्यानं कामगिरी करत आहे आणि जर ते काही गोष्टी दुरुस्त करु शकले तर चषक जिंकण्यासाठी चांगल्या स्थितीत असतील. त्यानं सांगितलं की ट्रॉफीसाठी काही हृदय तोडण्यास हरकत नाही.
चक्रवर्तीबाबत काय म्हणाला सँटनर : वरुण चक्रवर्तीच्या कामगिरीबद्दल बोलताना सँटनर म्हणाला, "तो किती चांगला गोलंदाज आहे हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे. आपल्याला सपाट खेळपट्ट्यांवर चांगलं ज्ञान आहे. तो अजूनही एक चांगला गोलंदाज आहे आणि त्याचा फॉर्म शोधण्यासाठी त्याला एका सामन्याची आवश्यकता आहे." संभाषणादरम्यान, सँटनरनं कबूल केलं की सध्याची लय भारताच्या बाजूनं आहे, विशेषतः फलंदाजीत, सेमीफायनलमध्ये 250 पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत.
सँटनरचे शब्द आणि कृती कमिन्ससारख्या : मिचेल सँटनरचं हे विधान 2023 च्या वनडे विश्वचषकाच्या सामन्यापूर्वीच्या परिषदेत पॅट कमिन्सनं जे म्हटलं होतं त्याची आठवण करुन देते. कमिन्सनं म्हटलं होतं की तो नरेंद्र मोदी स्टेडियममधील भारतीय चाहत्यांना शांत करेल. पुढं काय झालं ते सर्वांनी पाहिले. संपूर्ण स्पर्धेत विजयी घोडदौड करणाऱ्या टीम इंडियाचा अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव झाला.
खेळपट्टीचा काढला फोटो : अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळल्या जाणाऱ्या 2026 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यापूर्वी, मिचेल सँटनरचे शब्द केवळ पॅट कमिन्ससारखे नव्हते, तर त्याची देहबोलीही कमिन्ससारखीच होती. सोशल मीडियावर एक फोटो समोर आला आहे ज्यामध्ये मिचेल सँटनर सराव सत्रादरम्यान त्याच्या मोबाईल कॅमेऱ्यानं खेळपट्टीचा फोटो काढत असल्याचं दिसत आहे, जसं पॅट कमिन्सनं 2023 च्या वनडे विश्वचषकादरम्यान त्याच्या मोबाईल कॅमेऱ्यानं खेळपट्टीचा फोटो काढला होता. या चित्रावरुन हे स्पष्ट होतं की पॅट कमिन्सप्रमाणेच, सँटनर देखील त्याच्या मनातली खेळपट्टी पूर्णपणे समजून घेऊ इच्छितो जेणेकरुन तो पॅट कमिन्सप्रमाणेच त्यानं सांगितलेल्या गोष्टी अंमलात आणू शकेल.
