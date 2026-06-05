French Open: मीरा आंद्रीवा पहिल्यांदा ग्रँड स्लॅम अंतिम फेरीत; उपांत्य फेरीत मार्टा कोस्त्युकला केलं पराभूत
रशियाच्या मीरा आंद्रीवानं फ्रेंच ओपनच्या महिला एकेरीच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला असून, आपल्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा विजय नोंदवला आहे.
Published : June 5, 2026 at 10:40 AM IST
पॅरिस French Open : रशियाच्या मीरा आंद्रीवानं फ्रेंच ओपनच्या महिला एकेरीच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला असून, आपल्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा विजय नोंदवला आहे. 19 वर्षीय आंद्रीवानं युक्रेनच्या मार्टा कोस्त्युकला एक तास आणि 16 मिनिटं चाललेल्या सामन्यात 6-1, 6-3 असं पराभूत करुन पहिल्यांदाच ग्रँड स्लॅम विजेतेपदाच्या सामन्यात प्रवेश केला आहे.
MIRRA ANDREEVA STORMS INTO HER MAIDEN GRAND SLAM FINAL 🔥#RolandGarros pic.twitter.com/LE2HWbr04Z— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
या हंगामात कोस्त्युकविरुद्ध पहिला विजय : हा विजय आंद्रीवासाठी महत्त्वपूर्ण आहे, केवळ तिच्या पहिल्या मोठ्या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीमुळंच नाही, तर कोस्त्युकविरुद्धचा हा तिचा पहिला विजय असल्यामुळं. या हंगामात युक्रेनियन खेळाडूविरुद्धचं तिचे मागील दोन सामने आंद्रीवाला गमवावे लागले होते. तिनं यापूर्वी कोस्त्युकविरुद्ध एकही सेट जिंकला नव्हता, परंतु फ्रेंच ओपनच्या उपांत्य फेरीत तिनं आपल्या प्रतिस्पर्धीविरुद्ध निर्भयपणे खेळ केला आणि सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत दमदार कामगिरी केली.
अंतिम फेरीत पोहोचण्याचं स्वप्न दोन वर्षांपूर्वी भंगलं होतं : दोन वर्षांपूर्वी जास्मिन पाओलिनीकडून उपांत्य फेरीत पराभव झाल्यानं आंद्रीवाची 2024 च्या रोलँड गॅरोस स्पर्धेतील वाटचाल संपुष्टात आली होती. यावेळी, तिनं आपल्या चुकांमधून शिकून अंतिम फेरीत पोहोचण्याची खात्री केली. आंद्रीवानं गेल्या महिन्यात झालेल्या माद्रिद ओपनच्या अंतिम सामन्यात कोस्त्युककडून झालेल्या पराभवाचा बदलाही घेतला. आता आंद्रीवा विजेतेपदासाठी डायना श्नाइडर आणि माजा च्वालिन्स्का यांच्यातील दुसऱ्या उपांत्य फेरीच्या विजेत्याशी सामना करेल.
कोस्त्युकची अपराजित मालिका संपुष्टात : आंद्रीवा गेल्या 30 वर्षांत फ्रेंच ओपनच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारी पाचवी सर्वात तरुण महिला ठरली आणि तिनं या हंगामातील आपला 35 वा विजय नोंदवला, जो या टूरमधील सर्वाधिक आहे. विशेष म्हणजे, तिनं क्ले कोर्टवरील कोस्त्युकची 17 सामन्यांची अपराजित मालिका प्रभावीपणे खंडित केली.
Mirra Andreeva smashes the point of the day 💥#RolandGarros pic.twitter.com/ZwZTizePG3— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
दोन्ही खेळाडूंनी केलं नाही हस्तांदोलन : सामन्यानंतर, दोन्ही खेळाडूंनी हस्तांदोलन केलं नाही आणि कोस्त्युक घाईनं निघून गेली. तिनं फक्त वळून फिलिप चॅट्रियर कोर्टवरील प्रेक्षकांना हात हलवला आणि त्यांचं चुंबन घेतलं. कोर्टवर काही चाहते युक्रेनियन ध्वज परिधान केलेले दिसले. खेळाडूंनी वेगवेगळे फोटो काढल्यामुळं सामन्यापूर्वीचं वातावरण काहीसं तणावपूर्ण होतं. ते दोघंही दोन मुलांसोबत नेटच्या आपापल्या बाजूला उभे राहिले. सहसा, खेळाडू नेटजवळ एकमेकांच्या अगदी शेजारी उभे राहून एकाच फोटोसाठी पोझ देतात.
सारा एरानी आणि अँड्रिया वावासोरी यांनी पटकावलं मिश्र दुहेरीचं विजेतेपद : अव्वल मानांकित इटालियन खेळाडू सारा एरानी आणि अँड्रिया वावासोरी यांनी गुरुवारी मिश्र दुहेरीचं विजेतेपद जिंकलं. त्यांनी कॅनडाच्या गॅब्रिएला डाब्रोव्स्की आणि अमेरिकेच्या इव्हान किंग यांचा 4-6, 6-3, 10-4 असा पराभव केला.
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