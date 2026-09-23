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मीराबाईनं रचला इतिहास! 28 वर्षांनंतर वेटलिफ्टिंगमध्ये भारताची 'चांदी'; किती किलो उचललं वजन?

भारताची स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानूनं आशियाई क्रीडा स्पर्धेत इतिहास रचला.

Mirabai Chanu
वेटलिफ्टर मीराबाई चानू (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 12:21 PM IST

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आयची-नागोया (जपान) Mirabai Chanu : भारताची स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानूनं आशियाई क्रीडा स्पर्धेत इतिहास रचला. तिनं महिलांच्या 49 किलो वजनी गटात एकूण 198 किलो वजन उचलून रौप्यपदक जिंकलं. विशेष म्हणजे हे मीराबाईचं आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पहिलंच पदक आहे. यासह भारताचं वेटलिफ्टिंगमधील 28 वर्षांनंतर हे पहिलं आशियाई क्रीडा पदक आहे.

स्नॅचमध्ये 87 किलोचा सर्वोत्तम प्रयत्न : मीराबाईनं 83 किलोच्या स्नॅच प्रयत्नानं सुरुवात केली आणि दुसऱ्या प्रयत्नात 85 किलो वजन उचललं. त्यानंतर तिनं तिसऱ्या प्रयत्नात 87 किलो यशस्वीरित्या उचललं. स्नॅचनंतर, ती पदकाच्या शर्यतीत कायम टिकून राहिली.

क्लीन अँड जर्कमध्ये उचललं 111 किलो वजन : मीराबाईनं क्लीन अँड जर्कमध्ये 107 किलोच्या यशस्वी प्रयत्नानं सुरुवात केली. त्यानंतर तिनं दुसऱ्या प्रयत्नात 111 किलो वजन उचललं. तिसऱ्या प्रयत्नाची गरज भासली नाही आणि तिचा एकूण स्कोर 198 किलो होता. मीराबाईनं एकूण 198 किलो वजन उचलून रौप्यपदक जिंकलं, ज्यात 87 किलो स्नॅच आणि 111 किलो क्लीन अँड जर्कचा समावेश होता.

उत्तर कोरियाच्या री सॉन्ग गमनं जिंकलं सुवर्णपदक : उत्तर कोरियाच्या री सॉन्ग गमनं एकूण 215 किलो वजन उचलून सुवर्ण पदक जिंकलं. तिनं स्नॅचमध्ये 94 किलो आणि क्लीन अँड जर्कमध्ये 121 किलो वजन उचललं. तर इंडोनेशियाच्या विजयाना लुलुक डायना त्रिनं एकूण 191 किलो वजन उचलून कांस्यपदक जिंकलं. तिनं स्नॅचमध्ये 88 किलो आणि क्लीन अँड जर्कमध्ये 103 किलो वजन उचललं.

भारतानं 28 वर्षांनंतर आशियाई क्रीडा स्पर्धेत वेटलिफ्टिंगमध्ये जिंकलं पदक : मीराबाईच्या रौप्य पदकामुळं आशियाई क्रीडा स्पर्धेत वेटलिफ्टिंगमधील भारताची पदकाची प्रतीक्षा संपली. यापूर्वी भारतानं 1998 च्या बँकॉक आशियाई क्रीडा स्पर्धेत कर्णम मल्लेश्वरीच्या माध्यमातून वेटलिफ्टिंगमध्ये रौप्यपदक जिंकलं होतं. तेव्हापासून भारतानं आशियाई क्रीडा स्पर्धेत या खेळात एकही पदक जिंकलं नव्हतं. आता, मीराबाईनं 28 वर्षांनंतर हा दुष्काळ संपवला आहे.

मीराबाईचंही आशियाई खेळांमधील पहिलं पदक : मीराबाई चानूनं आशियाई खेळांमध्ये तिसऱ्यांदा भाग घेतला आहे. तिनं यापूर्वी 2014 आणि 2018 मध्ये आशियाई खेळांमध्ये भाग घेतला होता, परंतु तिला पदक जिंकता आलं नव्हतं. दुखापतीमुळं ती 2022 च्या आशियाई खेळांमध्ये सहभागी होऊ शकली नाही. ऑलिम्पिक, जागतिक चॅम्पियनशिप आणि राष्ट्रकुल खेळांमध्ये पदकं जिंकलेल्या मीराबाईसाठी आशियाई खेळांमधील पदक हे एक अपूर्ण स्वप्न राहिलं होतं. या पदकासह तिनं ही उणीव भरुन काढली.

भारताच्या वेटलिफ्टिंगमधील पदकांची संख्या वाढली : मीराबाईच्या पदकापूर्वी, भारतानं आशियाई खेळांच्या इतिहासात वेटलिफ्टिंगमध्ये एकूण 14 पदकं जिंकली होती, ज्यात पाच रौप्य आणि नऊ कांस्य पदकांचा समावेश आहे. मीराबाईच्या रौप्य पदकामुळं, या खेळातील भारताच्या एकूण पदकांची संख्या आता 15 झाली आहे, ज्यात सहा रौप्य आणि नऊ कांस्य पदकांचा समावेश आहे. मात्र, भारतानं अद्याप आशियाई खेळांमध्ये वेटलिफ्टिंगमध्ये सुवर्णपदक जिंकलेलं नाही.

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TAGGED:

WEIGHTLIFTING MEDAL FOR INDIA
वेटलिफ्टर मीराबाई चानू रौप्यपदक
आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पहिल पदक
मीराबाई चानूनं कोणतं पदक जिंकलं
MIRABAI CHANU ENDS 28 YEAR WAIT

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