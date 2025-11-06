"बाबा… तुमच्या लेकीनं इतिहास घडवला", विश्वविजेत्या भारतीय संघाची उपकर्णधार स्मृतीच्या कुटुंबीयांचं मंत्री चंद्रकांत पाटलांनी भेट घेत केलं अभिनंदन
भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार असलेल्या स्मृती मंधानाच्या आई-वडिलांची पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भेट घेऊन अभिनंदन केलं.
Published : November 6, 2025 at 12:31 PM IST
कोल्हापूर Minister Chandrakant Patil Meets Smriti's Parents : बाबा… तुमच्या लेकीनं आणि तिच्या सर्व सहकाऱ्यांनी इतिहास घडवला. केवळ सांगलीकरांनाच नाही; तर प्रत्येक भारतीयांना त्यांचा अभिमान आहे, अशी भावना राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तसंच सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केली. भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार असलेल्या स्मृती मंधानाच्या आई-वडिलांची पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भेट घेऊन अभिनंदन केलं, भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर झालेला आनंद आयुष्यातील सर्वोच्च क्षण असल्याचंही मंत्री पाटील यावेळी म्हणाले. महिला विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात टीम इंडियानं दक्षिण आफ्रिकेला नमवत ऐतिहासिक विजय मिळवला. यानंतर टीम इंडियाची उपकर्णधार आणि सांगलीची कन्या स्मृती मंधानाच्या घरी जाऊन सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी तिच्या आई-वडिलांचं विशेष अभिनंदन केले. यावेळी जिल्हाधिकारी अशोक काकडे देखील उपस्थित होते.
काय म्हणाले चंद्रकांत पाटील : यावेळी आपल्या भावना व्यक्त करताना पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, "स्मृती मंधाना आणि तिच्या सर्व सहकाऱ्यांनी विश्वचषक जिंकून इतिहास घडवला आहे. त्यामुळं प्रत्येक भारतीय अभिमान व्यक्त करत आहे. ह्या मुलींच्या कामगिरीमुळं ग्रामीण भागातील प्रत्येक मुलगी आकाशाला गवसणी घालेल. त्यांनी पाहिलेली स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतील आणि यातून देशाचा नावलौकिक वाढवतील," असा विश्वास यावेळी व्यक्त केला.
संपूर्ण भारताला स्मृतीचा अभिमान : भारतीय महिला संघानं 2005 आणि 2017 यावर्षी विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत अंतिम सामन्यात प्रवेश मिळवला होता. मात्र विश्वचषकाला गवसणी घालण्यात अपयश आलं होतं. यंदा भारतात झालेल्या विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत सात वेळा विश्व चॅम्पियन राहिलेल्या ऑस्ट्रेलियाला उपांत्य फेरीत धूळ चारत भारतीय महिला संघानं अंतिम फेरी गाठली होती आणि या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला नमवत विश्वचषकावर भारताचं नाव कोरण्यात भारतीय महिला संघाला यश मिळालं. या संघाची उपकर्णधार आणि सांगलीची सुकन्या स्मृती मंधानानं केलेली कामगिरी, आतापर्यंतच्या कारकिर्दीतील अनुभवाच्या जोरावर संघात दिलेलं योगदान यामुळं फक्त सांगलीकरांनाच नाही तर संपूर्ण भारतीयांना स्मृतीचा अभिमान वाटतो अशी भावना यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली. यावेळी स्मृतीचे वडील श्रीनिवास आणि आई स्मिता, भाऊ श्रावण यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
