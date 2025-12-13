ETV Bharat / sports

लिओनेल मेस्सी GOAT टूरच्या आयोजकांना कोलकाता पोलिसांकडून अटक ; सॉल्ट लेक स्टेडियममध्ये गोंधळ

कोलकात्यातील सॉल्ट लेक स्टेडियममध्ये लिओनेल मेस्सीच्या GOAT टूर दरम्यान प्रचंड गोंधळ उडाला. मेस्सी अवघे 20 मिनिटे उपस्थित राहिल्यानंतर आयोजक सताद्रू दत्ता यांना पोलिसांनी अटक केली.

Messi Kolkata event, Satadru Dutta arrested, Lionel Messi GOAT tour
लिओनेल मेस्सी GOAT टूर (etv Bharat Bengal desk)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 13, 2025 at 3:58 PM IST

|

Updated : December 13, 2025 at 4:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता : कोलकात्याच्या सॉल्ट लेक स्टेडियमवर लिओनेल मेस्सीच्या GOAT इंडिया टूर (Lionel Messi GOAT tour ) दरम्यान मोठा गोंधळ उडाला आहे. जगप्रसिद्ध फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सीच्या (Lionel Messi) केवळ 20-22 मिनिटांच्या उपस्थितीमुळं चाहत्यांमध्ये निराशा पसरली आहे. त्यामुळं काही चाहत्यांनी स्टेडियमवर पाण्याच्या बाटल्या फेकल्या. या प्रकरणी कार्यक्रमाचे मुख्य आयोजक सतद्रू दत्ता यांना कोलकाता पोलिसांनी अटक (Satadru Dutta arrested) केली आहे.

मेस्सी 14 वर्षांनंतर भारतात : अर्जेंटिनाचा महान फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी 14 वर्षांनंतर भारतात आला असताना त्याच्या GOAT इंडिया टूरची सुरुवात कोलकात्यातून झाली. मात्र, सॉल्ट लेक स्टेडियमवरील कार्यक्रम अतिशय वाईट पद्धतीनं हाताळला गेल्यानं चाहत्यांचा रोष उसळला. मेस्सी स्टेडियममध्ये आल्यानंतर त्यांच्या आजूबाजूला राजकारणी, सेलिब्रिटी आणि आयोजकांची गर्दी झाली. त्यामुळं स्टँडमध्ये बसलेल्या हजारो चाहत्यांना मेस्सी दिसलाच नाही. मेस्सीचे सहकारी लुईस सुआरेझ आणि रॉड्रिगो डी पॉल यांच्यासह तो मैदानावर आला, मात्र आयोजक सतद्रू दत्ता यांनी गर्दी हटवण्याचे वारंवार आवाहन केले, तरी परिस्थिती आटोक्यात आली नाही.

स्टेडियमवरील कार्यक्रमात गोंधळ : चाहते हजारो रुपये खर्च करून तिकीट घेऊन आले होते. किमान तिकीट 4,500 रुपये तर जास्तीत जास्त 10,000 रुपये होते. मेस्सी फक्त 20-22 मिनिटे थांबला आणि निघून गेला. यामुळं संतापलेल्या चाहत्यांनी प्लास्टिक खुर्च्या, बाटल्या स्टेडियममध्ये फेकल्या. यावेळी काहींनी स्टेडियमची तोडफोड केली. काही ठिकाणी आग लावण्याचा प्रयत्नही झाला. पोलिसांना परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी लाठीचार्ज करावा लागला.

आयोजकांवर एफआयआर दाखल : या गोंधळानंतर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई केली. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा, सुव्यवस्था) जावेद शमीम यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं, “सतद्रू दत्ता, कार्यक्रमाचे मुख्य आयोजक, यांना आधीच ताब्यात घेण्यात आलं (Satadru Dutta arrested) आहे. पुढील प्रक्रिया सुरू असून तपास चालू आहे.” त्यांनी सांगितलं की, आता परिस्थिती सामान्य आहे आणि एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

70 फूट उंच पुतळ्याचं अनावरण : मेस्सीच्या या दौऱ्यात कोलकात्यात त्याच्या 70 फूट उंच पुतळ्याचं अनावरणही झालं. मात्र, स्टेडियमवरील कार्यक्रम अपयशी ठरल्यानं पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही नाराजी व्यक्त केली. त्या स्टेडियमकडं जात होत्या, पण गोंधळामुळं कार्यक्रम रद्द झाला. राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांनीही या घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मेस्सी आता हैदराबादला रवाना : सतद्रू दत्ता हे पूर्वी पेले, मॅराडोना सारख्या दिग्गजांना भारतात आणणारे आयोजक म्हणून ओळखले जातात. मात्र, या वेळी व्यवस्थापनातील चुकांमुळं त्यांच्यावर कारवाई झाली. चाहत्यांनी आयोजक आणि क्रीडा मंत्री अरूप बिस्वास यांच्यावरही टीका केली. मेस्सी आता हैदराबादला रवाना झाला असून त्याच्या दौऱ्यातील पुढील टप्पे सुरू होतील. मात्र, कोलकात्यातील घटनेमुळं भारतीय फुटबॉल चाहत्यांसाठी हा दिवस निराशाजनक ठरला. पोलिस तपासात नेमके काय कारणे समोर येतील, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

हे वाचलंत का :

  1. लिओनेल मेस्सी कोलकातामध्ये दाखल, दिग्गजाची एक झलक पाहण्यासाठी चाहत्यांची मोठी गर्दी; कधी येणार मुंबईत?
  2. ब्लॉकबस्टर संडे...! क्रिकेटच्या मैदानात पुन्हा भिडणार भारत-पाकिस्तान; कशी पाहायची मॅच?
  3. विनेश फोगाटचा U-Turn... ऑलिंपिक पदकाच्या शोधात निवृत्तीचा निर्णय मागे; पुन्हा आखाड्यात दिसणार काँग्रेस आमदा
Last Updated : December 13, 2025 at 4:06 PM IST

TAGGED:

लिओनेल मेस्सी
MESSI
SATADRU DUTTA
LIONEL MESSI
MESSI GOAT TOUR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.