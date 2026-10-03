24 तासांत हॉकीमध्ये 2 गोल्ड मेडल! आशियाई खेळात पुरुष हॉकी संघानं पहिल्यांदाच केली 'अशी' कामगिरी
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुष हॉकीच्या अंतिम सामन्यात भारतीय पुरुष हॉकी संघाचा सामना मलेशियाशी झाला. यात भारतानं विजय मिळवत सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णपदक जिंकलं आहे.
Published : October 3, 2026 at 5:18 PM IST
आयची-नागोया (जपान) Men's Hockey Final : आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुष हॉकीच्या अंतिम सामन्यात भारतीय पुरुष हॉकी संघाचा सामना मलेशियाशी झाला. भारतीय संघानं संपूर्ण स्पर्धेत अपराजित राहत आपलं अभियान संपवलं. त्यांनी अंतिम सामन्यात मलेशियाचा 5-1 नं पराभव करत सुवर्णपदकावर पुन्हा एकदा आपलं नाव कोरलं. कारण भारतीय पुरुष हॉकी संघानं 2022 च्या आशियाई स्पर्धेतही सुवर्णपदक जिंकलं होतं. तसंच यंदाच्या स्पर्धेत भारतानं हॉकीमध्ये दोन्ही गोल्ड मेडल आपल्या नावावर केले आहेत, यापूर्वी 2 ऑक्टोबर मंगळवारी झालेल्या महिला हॉकी संघाच्या अंतिम सामन्यात भारतीय महिला संघानं चीनला 1-0 नं पराभूत करत 44 वर्षांनी सुवर्णपदक जिंकलं होतं. भारतीय पुरुष हॉकी संघानं आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आपल्या सुवर्णपदकाचं यशस्वीपणे रक्षण करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी भारतानं 2022 च्या हांगझू आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलं होतं.
𝗧𝗛𝗘 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗘𝗡’𝗦 𝗛𝗢𝗖𝗞𝗘𝗬 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗜𝗦 𝗔𝗦𝗜𝗔𝗡 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗔𝗚𝗔𝗜𝗡! 🇮🇳🥇— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 3, 2026
India defeat Malaysia 5-1 in the Asian Games 2026 final to successfully defend their crown and create history by winning consecutive Asian Games gold medals… pic.twitter.com/ZaBzKMGyJw
पहिला क्वार्टर चुरशीचा : भारतानं सामन्याच्या पहिल्याच क्वार्टरपासून मलेशियावर आघाडी घेण्याचा प्रयत्न केला. भारतानं सुरुवातीच्या काही मिनिटांत बचावात्मक पवित्रा घेतला, पण नंतर आक्रमकपणे आक्रमण करण्यास सुरुवात केली. भारताला एक पेनल्टी कॉर्नर मिळाला, पण त्यांना आघाडी घेता आली नाही. काही मिनिटांनंतर, मलेशियानं भारताला पुन्हा एकदा पेनल्टी कॉर्नरची संधी मिळवून दिली आणि कर्णधार हरमनप्रीत सिंगनं 11 व्या मिनिटाला त्याचं गोलमध्ये रुपांतर केलं. तीन मिनिटांनंतर, मलेशियानं बरोबरी साधली. शेलो सिल्व्हेरियसनं मलेशियासाठी मैदानी गोल करुन स्कोअर 1-1 असा बरोबर केला.
मध्यंतरापर्यंत भारताची आघाडी : दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये, जुगराज सिंगनं पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करुन भारताला आघाडी मिळवून दिली. दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये मलेशियानं आक्रमक पवित्रा घेत आपली रणनीती बदलली. मात्र भारताला ऐनवेळी पेनल्टी कॉर्नर मिळाला आणि 23व्या मिनिटाला जुगराजनं वेळ न घालवता त्याचे गोलमध्ये रुपांतर केलं. मध्यंतरापर्यंत भारतानं ही आघाडी कायम ठेवली. दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये मलेशियानं आक्रमक पवित्रा घेतला, परंतु भारतानं त्यांना यश मिळवण्यापासून रोखलं.
Asian Games 2026 | Indian Men's Hockey team won the Gold medal by defeating Malaysia 5-1 pic.twitter.com/kEYA6oiLAi— ANI (@ANI) October 3, 2026
तीन संधी गमावल्यानंतर, हार्दिकनं मिळवून दिली आघाडी : तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये भारताला गोल करण्याच्या अनेक संधी मिळाल्या, पण त्या अयशस्वी ठरल्या. प्रथम, जुगराजनं पेनल्टी कॉर्नर चुकवला, त्यानंतर नीलाकांतानं एक मैदानी गोल केला. त्यानंतर भारताला आणखी एक पेनल्टी कॉर्नर मिळाला, पण हरमनप्रीतला गोल करता आला नाही. पेनल्टी कॉर्नर घेताना चेंडू मलेशियाच्या खेळाडूच्या स्टिकला लागला होता, असं वाटून भारतानं पंचांकडे अपील केले, पण रिप्लेमध्ये तसं झालं नसल्याचं दिसून आलं. त्यानंतर भारताला आणखी एक पेनल्टी मिळाली आणि हरमनप्रीतनं पुन्हा प्रयत्न केला. मात्र चेंडू मलेशियाच्या खेळाडूला लागून विचलित झाला, ज्यामुळं भारताला पेनल्टी स्ट्रोक मिळाला. 42व्या मिनिटाला, हार्दिक सिंगनं पेनल्टी स्ट्रोकचं गोलमध्ये रुपांतर करुन स्कोअर 3-1 असा केला.
चौथ्या क्वार्टरमध्ये दोन गोल : चौथ्या क्वार्टरमध्ये भारत आपली आघाडी मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात होता. मलेशियाकडून काही चुका झाल्या, ज्याचा भारतानं पुरेपूर फायदा घेतला. चौथ्या क्वार्टरमध्ये भारताला सलग पेनल्टी कॉर्नर मिळाले. मलेशियानं बचावात जोरदार कामगिरी केली. पण 54व्या मिनिटाला शिलानंद लाक्रानं मैदानावर गोल करुन स्कोअर 4-1 असा केला. यानंतर भारताला आणखी एक पेनल्टी कॉर्नर मिळाला. 57व्या मिनिटाला हरमनप्रीतनं त्याचं गोलमध्ये रुपांतर करुन भारताची आघाडी अधिक मजबूत केली. चौथ्या क्वार्टरच्या सुरुवातीला मलेशिया पुनरागमन करण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरला, पण भारतीय खेळाडूंनी झटपट दोन गोल करुन त्यांच्या आशा धुळीस मिळवल्या.
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