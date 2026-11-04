रणजी ट्रॉफीत मोठा ड्रामा! रातोरात संपूर्ण संघ बरखास्त, व्यवस्थापकालाही धमकी; मैदानात राडा
अरुणाचल प्रदेशनंतर आता मेघालय क्रिकेट संघही क्रिकेट बोर्डातील अंतर्गत वादाचा बळी ठरला आहे.
Published : November 4, 2026 at 12:34 PM IST
मुंबई Ranji Trophy 2026 : अरुणाचल प्रदेशनंतर आता मेघालय क्रिकेट संघही क्रिकेट बोर्डातील अंतर्गत वादाचा बळी ठरला आहे. नागालँडविरुद्धच्या रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप सामन्याच्या अवघ्या एक दिवस आधी, संपूर्ण संघाला निलंबित करुन त्याच्या जागी नवीन संघ आणण्यात आल्याचं वृत्त आहे. यामुळं भारतीय क्रिकेटमध्ये पुन्हा एकदा क्रिकेट बोर्डाच्या वादाची चर्चा सुरु झाली आहे.
नेमकं प्रकरण काय : 'द इंडियन एक्सप्रेस'मधील वृत्तानुसार, रणजी ट्रॉफीचे पहिले तीन सामने खेळणारा संघ मेघालय क्रिकेट असोसिएशनच्या (MCA) सर्वोच्च परिषदेनं निवडला होता. सर्वोच्च परिषद आणि बोर्डाचे अध्यक्ष जेम्स संगमा यांच्यात वाद होता. हा वाद असोसिएशनचे सचिव रेनॉल्ड खरकमानी यांच्या निलंबनावरुन होता, ज्यांच्यावर लैंगिक छळाच्या तक्रारी दडपल्याचा आरोप होता. नागालँडविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी, उच्च न्यायालयानं जेम्स संगमा यांच्या बाजूनं निकाल दिला. न्यायालयानं सचिव खरकमानी यांचं निलंबन कायम ठेवलं आणि त्यांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेले ठराव अवैध घोषित केले. यानंतर, संगमा गटानं नवीन संघ निवडला.
MEGHALAYA CRICKET HIT BY MAJOR INFIGHTING Meghalaya's Ranji Trophy campaign has been thrown into turmoil, with the entire team suspended and replaced just a day before its Plate Group clash against Nagaland. According to The Indian Express, the Meghalaya Cricket Association's Apex Council selected the original squad, which was involved in a dispute with board president James Sangma over the suspension of secretary Rayonald Kharkamni amid allegations of covering up sexual harassment complaints. The High Court subsequently upheld Sangma's suspension and declared resolutions passed under Kharkamni illegal, prompting Sangma's faction to pick a fresh team. The Apex Council's players had already practised and attended the pre-match meeting, with the referee assuring them they could play after the BCCI accepted their team. However, they were later informed that the High Court had declared their squad invalid and they would not take the field. #RanjiTrophy #MeghalayaCricket #IndianCricket #BCCI #CricketNews #SportsNews— Diganta Guha (@diganta_guha) November 3, 2026
दरम्यान, सर्वोच्च परिषदेनं निवडलेल्या संघानं सराव पूर्ण केला होता. सामन्यापूर्वी खेळाडूंनी सामनाधिकारी अरिंदम सरकार यांची भेटही घेतली होती. रेफरीनं त्यांना आश्वासन दिलं होतं की, त्यांच्या संघाला बीसीसीआयकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर ते सामन्यात खेळू शकतील. मात्र, त्याच संध्याकाळी खेळाडूंना एक फोन आला, ज्यात त्यांना कळवण्यात आलं की, उच्च न्यायालयाने त्यांचा संघ बेकायदेशीर घोषित केल्यामुळं त्यांना आता मैदानात उतरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
धमक्या आणि पोलीस तक्रार : अहवालानुसार, मेघालयाच्या खेळाडूंनी सांगितलं की, या संपूर्ण वादादरम्यान संघ व्यवस्थापकाला धमक्या देण्यात आल्या, त्यानंतर त्यानं संघ सोडला. संघाच्या कर्णधारानंही खेळाडूंना मिळत असलेल्या धमक्यांबद्दल सामना रेफरीकडे तक्रार केली. यानंतर, रेफरीला आपलं हॉटेल बदलावं लागलं. रात्री सुमारे 11 वाजता, खेळाडूंना कळवण्यात आलं की बीसीसीआयच्या मंजुरीनं एका नवीन संघाची नोंदणी झाली आहे. असं असूनही, जुन्या संघातील खेळाडू दुसऱ्या दिवशी सकाळी मैदानावर पोहोचले, पण त्यांना ड्रेसिंग रुम बंद आढळली. पोलिसांना बोलवावं लागलं. नंतर जेम्स संगमानं खेळाडूंची माफी मागितली, त्यानंतर ड्रेसिंग रुम उघडण्यात आली.
मेघालयाच्या 23 वर्षांखालील संघातही बदल करण्यात आला. संघाला सिक्कीममधून परत बोलावून त्याच्या जागी नवीन संघ आणण्यात आला. मेघालयचा वरिष्ठ संघ सध्या प्लेट ग्रुपमध्ये 12 गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. या संघानं आतापर्यंत एक सामना जिंकला असून एक गमावला आहे. सर्वोच्च परिषद आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी करत आहे.
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