ठाण्यात क्रिकेटच्या विकासासाठी एमसीए सर्वतोपरी मदत करणार - अजिंक्य नाईक

हे डिजीटल युग असलं तरी मोबाईल, प्ले स्टेशन, आयपॅड, सोशल मीडियापासून लांब राहून खेळाच्या मैदानात आपला वेळ घालवा, असा सल्ला अजिंक्य नाईक यांनी खेळाडूंना दिला.

ड्रेसिंग रूम, इनडोअर क्रिकेट अकादमीचं उद्घाटन
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 22, 2025 at 7:51 PM IST

Updated : November 22, 2025 at 8:45 PM IST

ठाणे : भविष्यात ठाण्यात देश आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील क्रिकेटपटू तयार होतील. त्यासाठी जी काही मदत स्पोर्टिंग क्लब कमिटीला लागेल, ती मुंबई क्रिकेट असोसिएशनकडून (एमसीए) करण्यात येईल, असं ठोस आश्वासन एमसीएचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक यांनी दिलं. दरम्यान, स्पोर्टींग क्लब कमिटीच्या नव्यानं बांधण्यात आलेल्या ड्रेसिंग रूम, इनडोअर क्रिकेट अकादमीचं उद्घाटन आणि 14 वर्षांखालील शताब्दी चषक क्रिकेट स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण अजिंक्य नाईक आणि विविध मान्यवरांच्या हस्ते संपन्न झाले. त्यावेळी अजिंक्य नाईक बोलत होते.

ठाणे हे क्रिकेटची पंढरी असणार : यावेळी स्पोर्टींग क्लब कमिटीचे सेक्रेटरी आणि एमसीए कार्यकारिणी सदस्य विकास रेपाळे यांच्या नेतृत्वाखाली स्पोर्टींग क्लबच्या सुरु असलेल्या 'विकासा'च्या गतीचे अजिंक्य नाईक यांनी आपल्या भाषणात कौतुक केलं. अजिंक्य नाईक म्हणाले की, "आमच्या मागील कमिटीनं एमसीएमध्ये 3 वर्षांत 30 वर्षांचं काम केलं आहे. विकास रेपाळे यांच्या नेतृत्वाखालील स्पोर्टींग क्लबची नवीन कमिटीही विकासाची गती पकडत आहे. क्रिकेटर घडविण्याचं काम मैदान क्लब करत असतात. त्याचसाठी पायाभूत सुविधांसाठी लागणारी सगळी मदत एमसीए देण्यासाठी तयार आहे. गेल्या अनेक वर्षांत ठाण्यातून क्रिकेटर घडत आहेत. मागील सहा वर्षात ठाण्यातील क्रिकेटला चांगला रंग येत आहे. येणाऱ्या काळात ठाणे हे क्रिकेटची पंढरी असणार आहे."

अजिंक्य नाईक यांची प्रतिक्रिया

खेळाडूंना अजिंक्य नाईक यांचा सल्ला : याचबरोबर, "तसंच आपल्या पालकांचा, कोचचा नेहमी आदर करा. हे डिजीटल युग असलं तरी मोबाईल, प्ले स्टेशन, आयपॅड, सोशल मिडिया पासून लांब राहून खेळाच्या मैदानात आपला वेळ घालवा," असा सल्ला अजिंक्य नाईक यांनी उपस्थित खेळाडूंना दिला. दरम्यान, स्पोर्टींग क्लब कमिटी आयोजित 14 वर्षांखालील शताब्दी चषक क्रिकेट स्पर्धेत सलग तीन वर्ष युनियन क्रिकेट अकादमीला विजेतेपद मिळालं आहे. तर युनायटेड क्रिकेट कल्ब असोसिएशन उपविजेता संघ ठरला आहे. उपस्थित मान्यवारांच्या हस्ते विजयी, उपविजयी संघांना चषक देऊन सन्मानित करण्यात आलं.

आश्वासनाची वचनपूर्ती : "स्पोर्टींग क्लब कमिटीच्या निवडणुकीत एका महिन्यात अद्ययावत ड्रेसिंग रूम, इनडोअर क्रिकेट अॅकॅडमी उभारण्याचं आश्वासन आम्ही दिलं होतं. विरोधकांनी आरोपांची राळ उठवली होती. मात्र आज एक महिन्याच्या आत आम्ही आमचे वचन पूर्ण केल्यामुळं मनस्वी आनंद होत आहे," असं मत यावेळी विकास रेपाळे यांनी व्यक्त केलं.

ठाणे
क्रिकेट
अजिंक्य नाईक
स्पोर्टींग क्लब कमिटी
AJINKYA NAIK

