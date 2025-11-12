एमसीएच्या उपाध्यक्षपदी जितेंद्र आव्हाड विजयी; वाचा मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत कोणी मारली बाजी?
एमसीएच्या उपाध्यक्षपदी जितेंद्र आव्हाड विजयी झालेत. अध्यक्षपदाची निवडणूक बिनविरोध झाली असली तरी बाकीच्या पदांसाठी निवडणुकीत कोण बाजी मारणार, याची उत्सुकता होती.
Published : November 12, 2025 at 10:52 PM IST
मुंबई - मुंबई क्रिकेट विश्वातून एक महत्वाची आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीसाठी जोरदार रस्सीखेच सुरू असल्याचे पाहायला मिळाले. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (एमसीए) अध्यक्षपदी अजिंक्य नाईक यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. यानंतर आज (बुधवारी) अॅपेक्स कौन्सिल आणि टी-20 मुंबई गव्हर्निंग कौन्सिलच्या निवडणुकीचे मतदान पार पडले. उपाध्यक्ष, सचिव, खजिनदार तसेच अन्य पदासाठी हे मतदान पार पडले. एमसीएच्या निवडणुकीत राजकीय नेत्यांचा सहभाग घेतल्याने रंगत वाढल्याचे चित्र दिसून आले. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांचे चिरंजीव विहंग सरनाईक, भाजपाचे आमदार प्रसाद लाड, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि शिवसेना (ठाकरे) मिलिंद नार्वेकर या राजकीय नेत्यांनी निवडणुकीत प्रत्यक्ष सहभाग घेतला. अध्यक्षपदाची निवडणूक बिनविरोध झाली असली तरी बाकीच्या पदांसाठी निवडणुकीत कोण बाजी मारणार? याची उत्सुकता होती. पण अखेर यात अजिंक्य नाईक त्यांच्या पॅनेलचे १२ उमेदवार विजयी झाले आहेत. तर जितेंद्र आव्हाड हे उपाध्यक्षपदी विजयी झाले आहेत.
अनेक दिग्गजांनी केले मतदान - आज दुपारी 3.00 ते सांयकाळी 6.00 वाजेपर्यंत मतदान पार पडले. तर या निवडणुकीत एकूण 378 मतदार होते. यामध्ये माजी खेळाडू 52 आहेत. यावेळी ज्येष्ठ नेते शरद पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, आमदार जितेंद्र आव्हाड, मिलिंद नार्वेकर, प्रसाद लाड, नाना पटोले, अदिती तटकरे, आशिष शेलार, माजी क्रिकेटपटू सुनील गावस्कर, संजय मांजरेकर, वसीम जाफर आदित्य ठाकरे आणि तेजस ठाकरे आदी दिग्गजांनी मतदान केलं. तसंच एकूण 330 पेक्षा अधिक सभासदांनी मतदान केल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, मतदान पार पडल्यानंतर साधारण सायंकाळी 6.30 ते 7 वाजल्यानंतर मतमोजणीस सुरुवात झाली.
या निवडणुकीनंतर, "ही आमच्या मैदान क्लब्स, सचिव आणि प्रत्येक महिला व पुरुष क्रिकेटपटूंच्या एकत्रित परिश्रमांची विजयगाथा आहे. हा विजय संपूर्ण मुंबई क्रिकेट परिवाराचा आहे. आपल्या शहराच्या क्रिकेट परंपरेचा अभिमान आहे." अशी प्रतिक्रिया नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजिंक्य नाईक यांनी दिलीय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शरद पवार यांच्या मजबूत पाठिंब्यामुळेच हा यशाचा प्रवास शक्य झाला. असंही ते म्हणालेत. तसंच आशिष शेलार यांच्या सततच्या मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहनाबद्दल त्यांनी मनःपूर्वक आभार मानलेत.
मुख्य पदाधिकारांसाठी निवडणूक निकाल
१) अध्यक्ष - अजिंक्य नाईक - बिनविरोध
२) उपाध्यक्ष - जितेंद्र आव्हाड विरुद्ध नवीन शेट्टी. यात जितेंद्र आव्हाड एकूण २०१ मते मिळवून विजयी तर नवीन शेट्टी यांना १५५ मते मिळाली.
३) सचिव - शाह आलम शेख विरुद्ध उन्मेष खानविलकर लढत. यात उन्मेष खानविलकर हे विजयी झाले. त्यांना २२७ मते मिळाली तर शाह आलम शेख यांना १२९ मते मिळाली.
४) सहसचिव - गौरव पयाडे विरुद्ध निलेश भोसले लढत होती. यात निलेश भोसले यांचा विजय झाला.
५) खजिनदार - अर्मान मलिक विरुद्ध सुरेंद्र शेवाळे यांच्यात लढत होती. यात अर्मान मलिक यांचा विजय झाला.
