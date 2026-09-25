ब्रीट्झकेच्या शतकानंतर महाराजची घातक गोलंदाजी! कांगारुंविरुद्ध आफ्रिकेचा सोपा विजय
ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील पहिल्या वनडे सामन्यात, दक्षिण आफ्रिकेनं शानदार कामगिरी करत ऑस्ट्रेलियाला 67 धावांनी पराभूत केलं.
Published : September 25, 2026 at 12:00 PM IST
डरबन SA Beat AUS 1st ODI : ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील पहिल्या वनडे सामन्यात, दक्षिण आफ्रिकेनं शानदार कामगिरी करत ऑस्ट्रेलियाला 67 धावांनी पराभूत केलं. या विजयासह दक्षिण आफ्रिकेच्या संघानं तीन वनडे सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना, दक्षिण आफ्रिकेनं आपल्या निर्धारित 50 षटकांत 8 गडी गमावून 297 धावांची भक्कम धावसंख्या उभारली. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, संपूर्ण ऑस्ट्रेलियन संघ 41.2 षटकांत केवळ 230 धावांवर सर्वबाद झाला.
Clinical South Africa go 1-0 up following a win in the opening ODI of the series against Australia 🤩— ICC (@ICC) September 24, 2026
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आफ्रिकेकडून ब्रीट्झकेचं शतक : दक्षिण आफ्रिकेसाठी, सलामीवीर मॅथ्यू ब्रीट्झकेनं शतक झळकावत संघाला मोठी धावसंख्या उभारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. ब्रीट्झकेनं 106 चेंडूंमध्ये 14 चौकार आणि 2 षटकारांच्या मदतीनं 112 धावांची शानदार खेळी केली. मधल्या फळीत, मार्को जॅनसेननंही ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांना झोडपून काढत केवळ 59 चेंडूंमध्ये 75 धावा केल्या. नॅथन एलिस ऑस्ट्रेलियासाठी सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला, त्यानं 10 षटकांत 3/57 अशी कामगिरी केली.
On top in tough moments 👊— ICC (@ICC) September 25, 2026
A candid Matthew Breetzke reflects on South Africa's ODI win over Australia 👇
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ऑस्ट्रेलियाची दमदार सुरुवात : 298 धावांच्या आव्हानात्मक लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियानं आक्रमक सुरुवात केली. कर्णधार मिचेल मार्शनं मैदानात येताच आक्रमक पवित्रा घेतला आणि अवघ्या 36 चेंडूंमध्ये 5 चौकार व 6 षटकारांसह 60 धावा केल्या. मॅट रेनशॉनं 44 धावा आणि कूपर कॉनोलीनं 38 धावांचं योगदान देऊन डाव सावरला. मात्र, आघाडीचे फलंदाज बाद झाल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाची मधली फळी पूर्णपणे कोसळली आणि कोणताही फलंदाज जास्त वेळ टिकू शकला नाही.
Matthew Breetzke's blazing ton lifted South Africa towards a winning total in Durban 🙌💥— ICC (@ICC) September 24, 2026
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केशव महाराजची शानदार गोलंदाजी : दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयाचा खरा नायक फिरकी गोलंदाज केशव महाराज होता, ज्याच्या फिरकीनं ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांना हतबल केलं. महाराजनं भेदक गोलंदाजी करत 9.2 षटकांत 2 निर्धाव षटकं टाकली आणि केवळ 20 धावांत ऑस्ट्रेलियाच्या 4 महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या. त्याच्या शानदार गोलंदाजीमुळं संपूर्ण ऑस्ट्रेलियन संघ 230 धावांवर सर्वबाद झाला आणि दक्षिण आफ्रिकेनं हा सामना एकतर्फी जिंकला.
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