दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया कसोटी: वेगवान गोलंदाजांनंतर पहिल्या दिवशी 'खराब हवामाना'चं वर्चस्व
डरबनमधील किंग्समीड इथं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेच्या पहिल्या दिवशी ऑस्ट्रेलियन संघाची सुरुवात खडतर झाली.
Published : October 10, 2026 at 11:03 AM IST
डरबन SA vs AUS 1st Test Day 1 : डरबनमधील किंग्समीड इथं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेच्या पहिल्या दिवशी ऑस्ट्रेलियन संघाची सुरुवात खडतर झाली. 2018 च्या सँडपेपर प्रकरणानंतर दक्षिण आफ्रिकेच्या भूमीवर कसोटी क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियन संघासाठी हा सामना खूपच रंजक ठरला. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, अपुऱ्या प्रकाशामुळं सामना वेळेपूर्वीच संपवण्यात येण्यापूर्वी ऑस्ट्रेलियन संघ 65.2 षटकांत 6 गडी गमावून केवळ 187 धावाच करु शकला.
मॅडिसनची निवड अयशस्वी : ऑस्ट्रेलियन कर्णधार पॅट कमिन्सनं सूर्यप्रकाशात कोणताही संकोच न बाळगता प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र जेव्हा संपूर्ण संघानं 124 धावांत 6 गडी गमावले, तेव्हा त्याचा निर्णय अडचणीत आल्याचं दिसलं. जवळपास दशकभरानंतर कसोटी क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करणाऱ्या आणि गेल्या वर्षी कर्करोगावर उपचार घेतलेल्या निक मॅडिसनला डावाची सुरुवात करण्याची आश्चर्यकारक जबाबदारी देण्यात आली. मात्र मॅडिसनची निवड पूर्णपणे अयशस्वी ठरली, कारण त्यानं 33 चेंडूंचा सामना केला आणि खातं न उघडताच शून्यावर बाद झाला. त्याची कसोटी सरासरी आता 5.4 पर्यंत घसरली आहे.
A good day out for the Proteas bowlers on Day 1 of the first #WTC27 Test against Australia 💪 📝: https://t.co/N3Xb00LErG https://t.co/vMOtByiaIz— ICC (@ICC) October 9, 2026
वरच्या फळीतील फलंदाजांचं अपयश : मॅडिसनसोबत डावाची सुरुवात करणारा ट्रॅव्हिस हेड, वियान मुल्डरच्या गोलंदाजीवर लेग साईडला यष्टीमागे झेलबाद झाला आणि फारशी चांगली कामगिरी करु शकला नाही. त्यानंतर मार्नस लॅबुशेन आणि स्टीव्ह स्मिथ यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी 60 धावांची उपयुक्त भागीदारी केली. स्मिथनं केशव महाराजविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेत काही प्रभावी षटकार ठोकले. मात्र, दुपारच्या जेवणापूर्वीच वियान मुल्डरच्या गोलंदाजीवर लॅबुशेन पायचीत (LBW) बाद झाला. जेवणानंतर लगेचच, मार्को जॅनसेननं स्टीव्ह स्मिथला गलीमध्ये झेलबाद करुन ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का दिला.
रेनशॉ आणि कमिन्सनं सावरला डाव : या महत्त्वाच्या काळात मधल्या फळीत फलंदाजीला आलेल्या मॅट रेनशॉनं उल्लेखनीय परिपक्वता आणि संयम दाखवला. डावाची सुरुवात करण्याऐवजी पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या रेनशॉनं एक बाजू सांभाळून धरली. मात्र, ॲलेक्स कॅरी (1 धाव) आणि ब्यू वेबस्टर (0 धावा) लवकर बाद झाले, त्यामुळं ऑस्ट्रेलिया 124 धावांवर 6 गडी गमावून मोठ्या संकटात सापडला. त्यानंतर कर्णधार पॅट कमिन्स खेळपट्टीवर आला आणि त्यानं रेनशॉला उत्कृष्ट साथ दिली. या दोघांनी सातव्या विकेटसाठी नाबाद 63 धावांची भागीदारी करुन संघाला सावरलं. दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत, मॅट रेनशॉ 115 चेंडूंमध्ये 46 धावांवर नाबाद होता, तर कर्णधार पॅट कमिन्सनंही आपली जागा टिकवून ठेवली होती.
It was a tricky start for Australia, but Matt Renshaw and Pat Cummins showed some fight on day one. #SAvAUS report: https://t.co/uZKzrNg4pA https://t.co/EhmssRk2ci— cricket.com.au (@cricketcomau) October 9, 2026
दक्षिण आफ्रिकेच्या वेगवान गोलंदाजांचं वर्चस्व : दक्षिण आफ्रिकेच्या वेगवान गोलंदाजीनं ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांना मोठी अडचण निर्माण केली. मार्को जेन्सन, विआन मुल्डर आणि ॲनरिच नॉर्टजे यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेत उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. जवळपास साडेतीन वर्षांनंतर कसोटी क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करणाऱ्या ॲनरिच नॉर्टजेनं आपला वेग दाखवला. मात्र, फिरकी गोलंदाज केशव महाराज आणि सायमन हार्मर यांना 21 षटकं टाकूनही यश मिळालं नाही, जरी खेळपट्टी नंतर फिरकी गोलंदाजांना मदत करेल अशी अपेक्षा आहे.
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