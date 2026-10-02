जॉस द 'बॉस' संघातून बाहेर तर 8 वर्षांनंतर फिरकीपटूला संघात स्थान! त्रिकोणीय ODI मालिकेसाठी संघ जाहीर
पाकिस्तानमध्ये होणाऱ्या वनडे तिरंगी मालिकेसाठी 16 सदस्यीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे.
Published : October 2, 2026 at 7:16 AM IST
लंडन England ODI Squad : पाकिस्तानमध्ये होणाऱ्या वनडे तिरंगी मालिकेपूर्वी इंग्लंड क्रिकेट संघाला मोठा धक्का बसला आहे. स्टार फलंदाज जॉस बटलर आणि वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चर या मालिकेत सहभागी होणार नाहीत. श्रीलंकेविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडे सामन्यादरम्यान हॅमस्ट्रिंगला झालेल्या दुखापतीमुळं बटलरला संघाबाहेर ठेवण्यात आलं आहे, तर इंग्लंडच्या व्यस्त देशांतर्गत हंगामानंतरच्या कामाच्या ताणामुळं आर्चरला विश्रांती देण्यात आली आहे.
मालिकेसाठी 16 खेळाडूंची निवड : वास्तविक इंग्लंडनं पाकिस्तान आणि श्रीलंकेविरुद्धच्या तिरंगी मालिकेसाठी 16 सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे. लेग-स्पिनर आदिल रशीदचं संघात पुनरागमन झालं आहे. हाताच्या दुखापतीमुळं तो श्रीलंकेविरुद्धच्या नुकत्याच झालेल्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत खेळू शकला नव्हता, जी मालिका इंग्लंडनं 2-1 नं जिंकली होती.
Ready for the tri-series 👊 pic.twitter.com/RVo8obLcJg— England Cricket (@englandcricket) October 1, 2026
आठ वर्षांनी फिरकीपटूला संघात स्थान : अष्टपैलू सॅम करनचंही मांडीच्या दुखापतीतून सावरल्यानंतर संघात पुनरागमन झालं आहे. ग्लॅमॉर्गनचा लेग-स्पिनर मेसन क्रेनला जवळपास आठ वर्षांनंतर इंग्लंडच्या राष्ट्रीय संघात परत बोलावण्यात आलं आहे. क्रेननं शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना 2018 मध्ये खेळला होता. त्याच्या नावावर दोन टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने आहेत आणि जानेवारी 2018 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सिडनी ॲशेस कसोटीसाठी इंग्लंड संघात त्याचा समावेशही करण्यात आला होता. मात्र, त्यानं अद्याप आंतरराष्ट्रीय वनडे पदार्पण केलेलं नाही.
संघात दोन नवोदित खेळाडूंना संधी : इंग्लंडनं या संघात दोन नवोदित खेळाडूंचाही समावेश केला आहे. ससेक्सचे जेम्स कोल्स आणि हेन्री क्रोकोम्बे हे या उन्हाळ्यात इंग्लंडच्या व्हाईट-बॉल संघाचा भाग होते आणि आता त्यांना पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. इंग्लंडचे पुरुष राष्ट्रीय निवडकर्ता मार्कस नॉर्थ म्हणाले की, त्रिकोणीय मालिकेमुळं खेळाडूंना वेगवेगळ्या परिस्थितीत स्वतःला आजमावण्याची संधी मिळेल.
BREAKING: Mason Crane has been selected in England’s ODI squad for the Pakistan tri‑series, becoming the first Glamorgan player since Simon Jones to earn a senior England call‑up through performances for the Club 👏🙌#OhGlammyGlammy pic.twitter.com/jfzEGAZh0g— Glamorgan Cricket (@GlamCricket) October 1, 2026
कधी आणि कुठं होणार सामने : इंग्लंड व्यतिरिक्त, पाकिस्तान आणि श्रीलंका हे संघही त्रिकोणीय मालिकेत सहभागी होतील. हे सामने रावळपिंडी आणि लाहोर इथं खेळले जातील. हे तीन संघ डबल राऊंड-रॉबिन फॉरमॅटमध्ये एकमेकांविरुद्ध खेळतील, ज्यात गुणतालिकेतील अव्वल दोन संघ अंतिम सामन्यात आमनेसामने येतील. अंतिम सामना 31 ऑक्टोबर रोजी लाहोरमधील गद्दाफी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे.
वनडे तिरंगी मालिकेसाठी इंग्लंडचा संघ : हॅरी ब्रूक (कर्णधार), गस ॲटकिन्सन, सोनी बेकर, टॉम बँटन, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, मेसन क्रेन, हेन्री क्रोकोम्बे, सॅम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, आदिल रशीद, जो रुट, जोश टंग.
हेही वाचा :