French Open: सामन्यापूर्वी घराजवळ झालेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर मार्टा कोस्त्युक ढसाढसा रडली; नंतर सामन्यात मिळवला विजय

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 25, 2026 at 12:49 PM IST

French Open : युक्रेनियन टेनिसपटू मार्टा कोस्त्युकनं आपल्या फ्रेंच ओपन मोहिमेची सुरुवात अगदी तिथूनच केली, जिथं तिनं माद्रिदमध्ये आपला प्रवास थांबवला होता. रविवार, 24 मे रोजी, रोलँड गॅरोस येथील महिला एकेरीच्या पहिल्या फेरीत ओक्साना सेलेखमेतेवाला 6-2, 6-3 नं पराभूत करण्यासाठी या युक्रेनियन खेळाडूला अवघ्या 1 तास 14 मिनिटांचीच गरज भासली. मात्र, हा विजय कितीही सहज वाटत असला, तरीही कोस्त्युकनं या सामन्याचं वर्णन आपल्या कारकिर्दीतील सर्वात कठीण सामन्यांपैकी एक असं केलं.

सामन्यापूर्वी घराजवळ झाला क्षेपणास्त्र हल्ला : वास्तविक सामन्यापूर्वी रविवारी सकाळी, युक्रेनमध्ये आई-वडील राहत असलेल्या घरापासून अवघ्या 100 मीटर अंतरावर असलेली एक इमारत क्षेपणास्त्राच्या हल्ल्यात उद्ध्वस्त झाल्याचं समजताच, कोस्त्युक पूर्णपणे हादरुन गेली. या 22 वर्षीय कोस्त्युकनं रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाविरुद्ध सातत्यानं आवाज उठवला आहे; विशेष म्हणजे, विविध स्पर्धांमध्ये (टूरवर) रशियन आणि बेलारुशियन खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्यासही तिनं स्पष्टपणे नकार दिला आहे.

कोर्टवर पाऊल ठेवण्यापूर्वी झाली होती भावूक : कोर्टवर पाऊल ठेवण्यापूर्वी आपल्याला भावूक आणि साशंक वाटत असल्याची कबुली कोस्त्युकनं दिली. तसंच, सकाळचा काही वेळ आपण रडण्यात घालवल्याचंही तिनं सांगितलं. दुसऱ्या फेरीसाठी पात्रता मिळवूनही, आपले विचार आणि हृदय मात्र युक्रेनमधील लोकांसोबतच असल्याचं तिनं म्हटलं.

काय म्हणाली कोस्त्युक : सामन्यानंतर कोस्त्युक म्हणाली, "आज मला स्वतःचा प्रचंड अभिमान वाटतो आहे. मला वाटतं की, माझ्या कारकिर्दीतील ही सर्वात कठीण सामन्यांपैकी एक लढत होती. आज सकाळीच, माझ्या आई-वडिलांच्या घरापासून अवघ्या 100 मीटर अंतरावर एका क्षेपणास्त्राने (मिसाईलनं) एक इमारत उद्ध्वस्त केली. ती सकाळ अत्यंत कठीण होती. हा सामना माझ्यासाठी कसा ठरेल, याचा मला काहीच अंदाज नव्हता. या परिस्थितीला मी कसं सामोरं जाईन, हे देखील मला ठाऊक नव्हतं. पुढं बोलताना कोस्त्युकनं सांगितलं, "आज सकाळचा काही वेळ मी रडण्यातच घालवला. आज मला स्वतःबद्दल काहीही बोलायचं नाही. स्पर्धेच्या दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केल्याचा मला खूप आनंद आहे; परंतु आज माझे सर्व विचार आणि माझे संपूर्ण हृदय हे युक्रेनच्या जनतेसोबत आहे." तसंच इथं उपस्थित राहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप आभार, असं कोस्त्युकनं पुढं नमूद केलं.

सामन्यात कोस्त्युकचं सेलेखमेतेवावर वर्चस्व : क्ले कोर्टवरील हंगामाच्या सुरुवातीलाच 'मॅड्रिड ओपन' आणि 'रुएन' स्पर्धांची विजेती ठरल्यामुळं, कोस्त्युक अत्यंत बहारदार फॉर्ममध्ये या स्पर्धेत दाखल झाली होती. पॅरिसमध्ये 15वं मानांकन मिळालेल्या कोस्त्युकनं, आक्रमक 'बेसलाइन हिटिंग' आणि उत्कृष्ट 'रिटर्निंग'च्या जोरावर सामन्यावर सुरुवातीपासूनच पूर्ण नियंत्रण मिळवलं. दुसरीकडे, सेलेखमेतेवाला संपूर्ण सामन्यादरम्यान आपल्या 'सर्व्हिस'वर प्रचंड संघर्ष करावा लागला; तिनं अनेक 'डबल फॉल्ट्स' केले आणि कोस्त्युकनं निर्माण केलेल्या सततच्या दबावाचा सामना करण्यात ती पूर्णपणे अपयशी ठरली.

दुसऱ्या फेरीत कोणाशी होणार सामना : पहिला सेट केवळ 36 मिनिटांतच कोस्त्युकनं 6-2 नं जिंकला. दुसऱ्या सेटमध्ये सेलेखमेतेवानं पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, युक्रेनियन खेळाडूनं आपला संयम राखला आणि महत्त्वाच्या क्षणी सर्व्हिस ब्रेक करुन सामना सहजपणे जिंकला. कोस्त्युकनं खेळल्या गेलेल्या एकूण गुणांपैकी जवळपास 60 टक्के गुण जिंकले आणि रिटर्नवर वर्चस्व गाजवत आपल्या 13 ब्रेक-पॉइंट संधींपैकी सहा संधींचं रुपांतर गुणांमध्ये केले. कोस्त्युकच्या प्रभावी कामगिरीमुळं ती या वर्षीच्या फ्रेंच ओपनमधील अनपेक्षित विजेत्यांपैकी एक बनली आहे. दुसऱ्या फेरीत तिचा सामना केटी व्होलिनेट्स किंवा क्लारा बुरेल यांच्यापैकी एकाशी होईल.

