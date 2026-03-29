'मन की बात' कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदींकडून रणजी विजेत्या जम्मू आणि काश्मीर संघाचं कौतुक; विश्वविजेत्या भारतीय संघाबद्दल म्हणाले...
Published : March 29, 2026 at 1:12 PM IST
नवी दिल्ली PM Narendra Modi Mann ki Baat : रेडिओ कार्यक्रम 'मन की बात'च्या 132 व्या भागात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टी-20 विश्वचषक जिंकणाऱ्या भारतीय संघाच्या यशाबद्दल अभिमान व्यक्त केला. तसंच त्यांनी जम्मू आणि काश्मीर संघाच्या पहिल्या रणजी ट्रॉफी विजेतेपदाबद्दल त्यांचं कौतुकही केलं. भारतानं या महिन्याच्या सुरुवातीला श्रीलंकेला हरवून सलग दुसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकला.
During the 132nd episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, " this month of march has been very exciting for cricket fans from across the country. india's historic victory in the t20 world cup brought joy across the country. we are all proud of our team's exemplary success."
संघाच्या यशानं संपूर्ण देशाला आनंद : 'मन की बात'मध्ये भारतीय क्रिकेट संघाच्या विजयाबद्दल बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "माझ्या प्रिय देशवासियांनो, हा महिना देशभरातील क्रिकेट चाहत्यांसाठी उत्साह आणि आनंदानं भरलेला आहे. जेव्हा भारतानं टी-20 विश्वचषकात ऐतिहासिक विजय मिळवला, तेव्हा देशभरात आनंदाची लाट पसरली. आपल्या संघाच्या या उल्लेखनीय यशाचा आम्हा सर्वांना खूप अभिमान आहे."
During the 132nd episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, " i often say, those who play will prosper. i feel happy seeing that the youth of the country are now taking up sports which were not so popular earlier... i also got information about the asmita athletics league. under this,…
जम्मू आणि काश्मीरच्या ऐतिहासिक विजयाचा उल्लेख : पंतप्रधान मोदींनी जम्मू आणि काश्मीरच्या ऐतिहासिक विजयाचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले, "गेल्या महिन्याच्या अखेरीस, आम्ही कर्नाटकातील हुबळी इथं एक अतिशय रोमांचक सामना पाहिला. हा सामना जिंकून जम्मू आणि काश्मीर क्रिकेट संघानं रणजी ट्रॉफी जिंकली. हे नमूद करणं आनंददायक आहे की, जवळपास सात दशकांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर संघानं आपलं पहिले रणजी ट्रॉफी विजेतेपद पटकावलं. हे अभूतपूर्व यश खेळाडूंच्या अनेक वर्षांच्या अथक प्रयत्नांचं फळ आहे. संघाचा कर्णधार पारस डोग्राने विलक्षण कौशल्य दाखवलं. या विजयात त्याच्या नेतृत्वाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली."
अकीब नबीच्या कामगिरीचं कौतुक : पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "आज देश युवा काश्मिरी गोलंदाज अकीब नबीच्या कामगिरीवरही चर्चा करत आहे, ज्यानं रणजी ट्रॉफी हंगामात 60 बळी घेतले. या विजयानं खेळाडू आणि प्रशिक्षक वर्गासह जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांनाही रोमांचित केलं आहे. क्रिकेटच्या मैदानातील या उत्कृष्ट कामगिरीमुळं तेथील तरुणांमध्ये खेळाबद्दलचा उत्साह आणखी वाढला आहे. भविष्यात, यामुळं आणखी अनेकांना हा खेळ खेळण्यासाठी प्रेरणा मिळेल."
During the 132nd episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, " people of jammu and kashmir have always been extra passionate for sports. i am happy that now this is becoming a hub for big sporting events. gulmarg has already made a place for itself in the khelo india winter games.…
जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांमध्ये खेळांबद्दल प्रचंड आवड : ते पुढे म्हणाले, "जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांमध्ये खेळांबद्दल प्रचंड आवड आहे. मला आनंद आहे की हे राज्य आता मोठ्या क्रीडा स्पर्धांचं केंद्र बनत आहे. गुलमर्गनं खेलो इंडिया हिवाळी खेळांसाठी आधीच एक केंद्र म्हणून स्वतःला स्थापित केलं आहे. फुटबॉलसारखे खेळही येथील तरुणांमध्ये खूप लोकप्रिय आहेत. मला आशा आहे की जम्मू आणि काश्मीरच्या खेळाडूंची ही विजयाची मालिका भविष्यातही कायम राहील."
During the 132nd episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, " last month end, an interesting match was witnessed in karnataka's hubballi, where jammu and kashmir's cricket team won the ranji trophy. the most gratifying aspect is that after a long wait of seven decades, this team won…
पंतप्रधान स्क्वॅश आणि ॲथलेटिक्सबद्दल काय म्हणाले? : पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "स्क्वॅशपटू अनाहत सिंगनं 'स्क्वॅश ऑन फायर'मध्ये एक मोठं आंतरराष्ट्रीय विजेतेपद पटकावलं आहे. अवघ्या 17 वर्षांच्या वयात तिनं ही कामगिरी केली असून, पीएसए (PSA) जागतिक क्रमवारीत अव्वल 20 मध्ये स्थान मिळवणारी ती सर्वात तरुण आशियाई महिला खेळाडू ठरली आहे. काही आठवड्यांपूर्वीच, उत्तर प्रदेशातील प्रतिभावान खेळाडू गुलवीर सिंगनं न्यूयॉर्क सिटी हाफ मॅरेथॉनमध्ये तिसरं स्थान मिळवून इतिहास रचला आहे. एका तासापेक्षा कमी वेळेत हाफ मॅरेथॉन पूर्ण करणारी ती पहिली भारतीय खेळाडू ठरली आहे."
महिला दिनानिमित्त 8 मार्च रोजी अनेक क्रीडा स्पर्धांचं आयोजन : पंतप्रधान म्हणाले, "मला अस्मिता ॲथलेटिक्स लीगबद्दलही माहिती मिळाली आहे. महिला दिनानिमित्त 8 मार्च रोजी अनेक क्रीडा स्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या लीगमध्ये जवळपास दोन लाख मुलींनी सहभाग घेतला होता. देशात होत असलेल्या या क्रीडा बदलामध्ये भारताची महिला शक्ती महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, हे पाहून आनंद होतो."
