मनीषानं रचला 'सुवर्ण' इतिहास! 'अशी' कामगिरी करणारी पहिलीच महिला भारतीय
भारतीय कुस्तीपटू मनीषा भानवालानं शुक्रवारी जागतिक कुस्ती स्पर्धेत इतिहास रचला.
Published : October 31, 2026 at 11:09 AM IST
नवी दिल्ली Manisha Bhanwala : भारतीय कुस्तीपटू मनीषा भानवालानं शुक्रवारी जागतिक कुस्ती स्पर्धेत इतिहास रचला. महिलांच्या 59 किलो वजनी गटाच्या अंतिम सामन्यात तिनं अमेरिकेच्या अबीगेल नेटचा 8-6 असा पराभव करुन सुवर्णपदक पटकावलं. या विजयामुळं मनीषा जागतिक कुस्ती स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कुस्तीपटू ठरली आहे. मनीषाचा विजय यासाठीही विशेष होता, कारण अंतिम सामन्यात ती एका क्षणी 0-6 नं मागे होती. मात्र, तिनं उल्लेखनीय पुनरागमन करत अमेरिकन कुस्तीपटूचा 8-6 असा पराभव केला आणि भारताला एक ऐतिहासिक सुवर्णपदक मिळवून दिलं.
India’s First Woman Wrestling World Champion! 🇮🇳🥇 Manisha Bhanwala makes a stunning comeback from 0-6 to defeat USA’s Abigail Nette 8-6 in the 59kg final, becoming the first Indian woman to win gold at the World Wrestling Championships. #Cheer4Bharat https://t.co/ypP1HmCjYz— Dept of Sports, Govt of India (@IndiaSports) October 30, 2026
सुशील कुमारनंतर दुसरी भारतीय विश्वविजेती : मनीषा भानवाला जागतिक कुस्ती स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणारी दुसरी भारतीय कुस्तीपटू ठरली आहे. तिच्या आधी, सुशील कुमारनं 2010 मध्ये पुरुषांच्या 66 किलो वजनी गटात विश्वविजेतेपद पटकावलं होतं. आता, मनीषानं महिलांच्या कुस्तीमध्ये ही कामगिरी करुन भारतीय क्रीडा इतिहासात आपलं नाव कोरलं आहे.
Indian National Anthem in Astana 🇰🇿🥹 - Manisha won India’s first ever Gold Medal in Women’s Wrestling at World C’ship! 🥇 https://t.co/5kcpodcXsD— The Khel India (@TheKhelIndia) October 31, 2026
भारतीय महिला कुस्तीपटूंची ऐतिहासिक कामगिरी : या जागतिक कुस्ती स्पर्धेत भारतीय महिला कुस्तीपटूंनीही उत्कृष्ट कामगिरी केली. स्पर्धेच्या एकाच आवृत्तीत प्रथमच तीन भारतीय महिला कुस्तीपटू सुवर्णपदकाच्या लढतीत पोहोचल्या. मनीषा भानवालानं सुवर्णपदक जिंकून इतिहास रचला, तर नीलम सिरोही (50 किलो) आणि काजल धोचक (76 किलो) यांना आपापल्या अंतिम लढतीत पराभव पत्करावा लागल्यानं रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. तनुमू शर्मानं कांस्यपदक जिंकून भारताच्या पदकतालिकेत भर घातली.
MANISHA IS WORLD CHAMPION!!!! 🏆🇮🇳 INDIA FINALLY HAS ITS FIRST-EVER WOMEN’S WORLD WRESTLING CHAMPION! 🥹 Manisha Bhanwala defeats USA’s Abigail Nette 🇺🇸 8-6 in the Women’s 59kg Finals India wins a World Wrestling Championship title after 16 long years wait!!! HISTORY MADE! FINALLY, AN INDIAN WOMAN IS A WORLD CHAMPION! 💪❤️ https://t.co/EcCiHynXJg— The Khel India (@TheKhelIndia) October 30, 2026
उपांत्य फेरीतही दाखवली ताकद : अंतिम फेरीत पोहोचण्यापूर्वी, मनीषा भानवालानं कझाकस्तानच्या अल्टीन शागायेवाला एकतर्फी सामन्यात पराभूत केलं. त्यानंतर अंतिम सामन्यात कठीण परिस्थितीतून सावरत तिनं विजेतेपद पटकावलं. मनीषाच्या या ऐतिहासिक कामगिरीनं भारतीय महिला कुस्तीला एक नवी ओळख दिली आहे. जागतिक स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कुस्तीपटू ठरुन तिनं देशाला अभिमान मिळवून दिला आहे.
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