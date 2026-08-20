मानव सुतारचा जबरदस्त कारनामा; 93 वर्षांनी झाली इतिहासाची पुनरावृत्ती
भारतीय क्रिकेट संघाचा डावखुरा फिरकी गोलंदाज मानव सुतारनं श्रीलंकेविरुद्ध गॉल कसोटीत शानदार गोलंदाजी केली.
Published : August 20, 2026 at 12:59 PM IST
गॉल Manav Suthar : भारतीय क्रिकेट संघाचा डावखुरा फिरकी गोलंदाज मानव सुतारनं श्रीलंकेविरुद्ध गॉल कसोटीत शानदार गोलंदाजी केली. पहिल्या डावात चार बळी घेतल्यानंतर, त्यानं दुसऱ्या डावात सहा बळी घेतले. दुसऱ्या डावाच्या अखेरीस एकाच षटकात तीन बळी घेत त्यानं श्रीलंकेचा पराभव निश्चित केला. हा मानव सुतारचा केवळ दुसरा कसोटी सामना होता. त्यानं जूनमध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध पदार्पण केलं होतं.
INCREDIBLE SPELL BY MANAV SUTHAR 🔥— The Khel India (@TheKhelIndia) August 19, 2026
- Took 10 wickets vs Sri Lanka in just his second Test match! pic.twitter.com/HRmqmmiFEZ https://t.co/jTXx5CTQDQ
मानव सुतारचा अद्भुत पराक्रम : मानव सुतार हा पहिला भारतीय फिरकी गोलंदाज आणि एकूण दुसरा भारतीय क्रिकेटपटू ठरला आहे, ज्यानं आपल्या पहिल्या घरच्या कसोटीत आणि पहिल्या परदेशी कसोटीत दोन्ही ठिकाणी पाच बळी घेतले आहेत. सुतारनं 6 जून 2026 रोजी मुल्लानपूर इथं अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी पदार्पण केलं. त्यानं आपल्या पदार्पणाच्या सामन्याच्या पहिल्या डावात सहा बळी घेतले. यानंतर, आपल्या पहिल्या परदेशी दौऱ्यावर श्रीलंकेत दाखल झालेल्या सुतारनं गॉल इथं खेळल्या गेलेल्या पहिल्या कसोटीतही आपली प्रभावी गोलंदाजी कायम ठेवली.
श्रीलंलेविरुद्धच्या सामन्यातही 10 बळी : पावसामुळं बाधित झालेल्या सामन्यात, मानव सुतारनं श्रीलंकेच्या पहिल्या डावात चार बळी घेतले. दुसऱ्या डावात, त्यानं केवळ 55 धावांत 6 बळी घेत सामन्याचं चित्रच पालटलं. त्याच्या उत्कृष्ट गोलंदाजीमुळं भारतानं श्रीलंकेवर 165 धावांनी विजय मिळवला आणि मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली.
🚨 Manav Suthar in test cricket for team India 🚨— VIKAS (@Vikas662005) August 19, 2026
1st test :
- 22-10-33-6 & 28(41) in 1st Inn.
- 10-2-29-1 in 2nd Inn.
2nd test :
- 21.4-1-76-4 & 24(43) in 1st Inn.
- 23.4-2-55-6 & 9(25) in 2nd Inn.
Manav Suthar next big players of team India..!! 🔥…
- मानव सुतार कसोटी सामन्यात 10 बळी घेणारा सर्वात तरुण भारतीय गोलंदाजही ठरला.
- मानव सुतार श्रीलंकेत कसोटी सामन्यात 10 बळी घेणारा तिसरा भारतीय गोलंदाज ठरला.
- मानव सुतारनं सामन्यात 131 धावांत 10 बळी घेतले. श्रीलंकेतील कोणत्याही भारतीय गोलंदाजाची ही सर्वोत्तम कामगिरी आहे.
1932-33 मध्ये पहिल्यांदा घडलं : यापूर्वी केवळ वेगवान गोलंदाज मोहम्मद निसारच्या नावावर हा विक्रम होता. 1932 मध्ये लॉर्ड्सवर इंग्लंडविरुद्धच्या आपल्या पहिल्या परदेशी कसोटीत निसारनं पहिल्या डावात 93 धावांत 5 बळी घेतले. कसोटी इतिहासात 5 बळी घेणारा तो पहिला भारतीय गोलंदाजही होता. त्यानंतर 1933 मध्ये मुंबईत खेळल्या गेलेल्या आपल्या पहिल्या घरच्या कसोटीत त्यानं 90 धावांत 5 बळी घेतले. तो त्याच्या काळातील जगातील सर्वात वेगवान गोलंदाजांपैकी एक मानला जात होता.
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