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पहिल्याच सामन्यात मानव सुथारची भेदक गोलंदाजी; दिग्गजांच्या क्लबमध्ये मिळवलं स्थान

पंजाबमधील मुल्लानपूर इथं अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी, भारतीय संघाचा 23 वर्षीय अष्टपैलू खेळाडू मानव सुथारनं आपल्या जादुई गोलंदाजीनं इतिहास रचला.

Manav Suthar
पहिल्याच सामन्यात मानव सुथारची भेदक गोलंदाजी (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 8, 2026 at 2:46 PM IST

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मुल्लानपूर Manav Suthar : पंजाबमधील मुल्लानपूर इथं अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी, भारतीय संघाचा 23 वर्षीय अष्टपैलू खेळाडू मानव सुथारनं आपल्या जादुई गोलंदाजीनं इतिहास रचला. आपला पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळताना, या डावखुऱ्या फिरकी गोलंदाजानं सहा बळी घेत अफगाण फलंदाजांना कोंडीत पकडलं. सुथारच्या भेदक गोलंदाजीमुळं अफगाणिस्तानचा पहिला डाव केवळ 152 धावांवर आटोपला. भारतानं पहिल्या डावात 564 धावा करून पाहुण्या संघावर 412 धावांची मोठी आघाडी घेतली होती आणि कर्णधार शुभमन गिलनं अफगाणिस्तानला फॉलो-ऑन देण्यास भाग पाडलं.

कसोटी पदार्पणात पाच बळी घेणारा मानव 10वा भारतीय गोलंदाज : आपल्या पदार्पणाच्या सामन्यात सहा बळी घेऊन मानव सुथारनं एका अत्यंत विशेष आणि प्रतिष्ठित क्लबमध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. तो कसोटी पदार्पणात पाच किंवा अधिक बळी घेणारा 10वा भारतीय गोलंदाज आणि असं करणारा सातवा फिरकी गोलंदाज ठरला आहे.

1932 पासून कसोटी पदार्पणात एका डावात पाच बळी घेणारे भारतीय गोलंदाज :

  • 2026 : मानव सुथार विरुद्ध अफगाणिस्तान (6 बळी)
  • 2021 : अक्षर पटेल विरुद्ध इंग्लंड
  • 2013 : मोहम्मद शमी विरुद्ध वेस्ट इंडिज
  • 2011 : रविचंद्रन अश्विन विरुद्ध वेस्ट इंडिज
  • 2008 : अमित मिश्रा विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया
  • 1988 : नरेंद्र हिरवाणी विरुद्ध वेस्ट इंडिज
  • 1979 : दिलीप दोशी विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया
  • 1967 : एस. आबिद अली विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया
  • 1961 : वामन कुमार विरुद्ध पाकिस्तान
  • 1932 : मोहम्मद निसार विरुद्ध इंग्लंड

भारताच्या 564 धावा; अफगाणिस्तान 152 धावांवर सर्वबाद : भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील कसोटी सामन्यात, प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघानं आठ गडी गमावून 564 धावा केल्या. भारतानं या धावसंख्येवर आपला डाव घोषित केला. शुभमन गिल आणि केएल राहुल यांनी शानदार शतकं झळकावली, तर ऋषभ पंत आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांनीही अर्धशतकं केली. जेव्हा अफगाणिस्तान फलंदाजीसाठी मैदानात उतरला, तेव्हा मानव सुथारच्या सहा बळींमुळं संपूर्ण संघ केवळ 152 धावाच करु शकला.

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MANAV SUTHAR
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MANAV SUTHAR FIVE WICKET HAUL
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