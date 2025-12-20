अडीच दशकांच्या संघर्षाला यश; फुटबॉल वेड्या कोल्हापूरकरांना मिळणार राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय हॉकी सामन्यांची मेजवानी
कोल्हापुरातील मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियमवर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सामने भरवण्यासाठी ऑस्ट्रेलियामधील फेडरेशन ऑफ इंटरनॅशनल हॉकी असोसिएशननं मान्यता दिली.
Published : December 20, 2025 at 6:41 PM IST
कोल्हापूर : क्रीडा नगरी म्हणूनही प्रसिद्ध असलेल्या कोल्हापुरात अनेक खेळांनी बाळसं धरलं. कोल्हापूरच्या पराक्रमी मातीत कुस्तीला राजाश्रय मिळाला. याच मातीनं लाल मातीच्या आखाड्यात ऑलिंपिक विजेता घडवला. आता भारताचा राष्ट्रीय खेळ असलेल्या हॉकीलाही अच्छे दिन येणार आहेत. कोल्हापूर शहरात मेजर ध्यानचंद यांच्या नावानं असलेल्या हॉकी स्टेडियवर आता आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय सामने भरवण्यासाठी मान्यता मिळाली असून ऑस्ट्रेलिया येथील फेडरेशन ऑफ इंटरनॅशनल हॉकी असोसिएशनचं पत्र नुकतंच महापालिकेला प्राप्त झालं. यानंतर 25 वर्षांच्या संघर्षाची स्वप्नपूर्ती झाल्याच्या भावना हॉकीप्रेमी आणि खेळाडूंनी व्यक्त केल्या.
आंतरराष्ट्रीय हॉकी सामन्यांच्या आयोजनाचा मार्ग मोकळा : "भारत सरकारच्या युवा कार्यक्रम खेळ मंत्रालयाच्या 'खेलो इंडिया' या राष्ट्रीय क्रीडा विकास योजनेंतर्गत मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम इथं ऍस्ट्रोटर्फयुक्त मैदान आणि पूरक सुविधा विकसित करण्यासाठी 5 कोटी 50 लाखांच्या प्रकल्पाला केंद्र शासनाची मंजुरी मिळाली होती. प्रकल्पासाठी महापालिकेनं 15 व्या वित्त आयोगातून आपला हिस्सा म्हणून 1 कोटी 46 लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला. केंद्र सरकार आणि महापालिकेनं 6 कोटी 96 लाख इतका निधी या प्रकल्पासाठी खर्च केला आहे. यातून आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय सामन्यांसाठी ऍस्ट्रोटर्फ खेळाडूंसाठी मैदानात सोयीसुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. मुंबई, पुणेनंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापुरात आंतरराष्ट्रीय हॉकी सामन्यांच्या आयोजनाचा मार्ग मोकळा झाला," असं हॉकी संघटक विजय साळुंखे सरदार यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना सांगितलं.
आता आम्हालाही आंतरराष्ट्रीय सामने खेळता येतील : "मातीच्या मैदानावर पारंपरिक आणि हळू खेळ, चेंडूचा वेग कमी आणि अनिश्चित असतो. कारण गवताची उंची आणि जमिनीची असमानता चेंडूला अडथळा ठरू शकते. मातीच्या मैदानात चेंडूवर नियंत्रण ठेवणं आणि अचूक पास देणं अधिक कठीण होतं. याउलट आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय सामन्यांसाठी असलेल्या ऍस्ट्रोटर्फमुळं वेगवान, आधुनिक आणि अधिक शारीरिक खेळासोबतच चेंडू वेगवान आणि सरळ मार्गक्रमण करतो. चेंडूचा अपेक्षित मार्ग माहिती असल्यामुळं अचूक पास देण्यासाठी खेळाडूंना अचूक संधी मिळते. यापूर्वी कोल्हापूर हॉकीची टीम राष्ट्रीय स्तरावर खेळत होती. मात्र अचूक आणि अत्याधुनिक साधनांची कमतरता होती. आता आम्हालाही आंतरराष्ट्रीय सामने खेळता येतील," असा विश्वास हॉकी खेळाडू जयदीप सुर्वेनं व्यक्त केला.
माती अन् टर्फ मैदानाचा फरक : हॉकीमध्ये माती (नैसर्गिक गवत) आणि टर्फ (कृत्रिम गवत) मैदानातील मुख्य फरक म्हणजे वेग आणि चेंडूची उसळी. मातीच्या मैदानावर खेळ हळू असतो तसंच चेंडूचा वेग कमी असतो. याशिवाय चेंडूची उसळी अनिश्चित असू शकते. तर टर्फवर चेंडू वेगानं सरकतो. तो अधिक अचूक आणि सरळ फिरतो. कारण टर्फचा पृष्ठभाग सपाट असतो आणि त्यावर पाणी शिंपडल्यास (वॉटर टर्फ) तो आणखी वेगवान होतो. ज्यामुळं आधुनिक हॉकीत टर्फला प्राधान्य दिलं जातं.
60 मुलं आणि 40 मुली घेत आहेत प्रशिक्षण : "कोल्हापुरातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हॉकी खेळाडू घडावेत यासाठी गेली अनेक वर्षे जिल्हा हॉकी संघटनेकडून सातत्यानं प्रयत्न केले जात आहेत. शालेय जिल्हा आणि राज्यस्तरीय हॉकी स्पर्धेत कोल्हापूरचे खेळाडू चमकले आहेत. सध्या या मैदानावर विविध महाविद्यालय आणि शाळांच्या 60 मुलांना आणि 40 मुलींना या ठिकाणी प्रशिक्षण दिलं जातं. सध्या या मैदानावर आंतरराष्ट्रीय निकष पाळून खेळाडूंचं प्रशिक्षण सुरू आहे. लवकरच या मैदानावर आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय सामने कोल्हापूरकरांना बघायला मिळणार आहेत," असं राष्ट्रीय हॉकी प्रशिक्षक सागर जाधव यांनी सांगितलं.
