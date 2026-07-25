शाळेचं मैदानातून थेट जगाच्या व्हॉलीबॉल कोर्टवर! वर्धा जिल्ह्यातील माहेश्वरीचा प्रेरणादायी प्रवास
खेळाडूंची प्रतिभा कधी लपत नाही. योग्य संधी मिळाली की ती जगासमोर झळकतेच. माहेश्वरी भावरकर या विद्यार्थ्यांनीच्या यशानं ही उक्ती पुन्हा एकदा खरी ठरवलेली आहे.
Published : July 25, 2026 at 5:36 PM IST
नागपूर Maheshwari Bhavarkar : खेळाडूंची प्रतिभा कधी लपत नाही. योग्य संधी मिळाली की ती जगासमोर झळकतेच. माहेश्वरी प्रशांत भावरकर या विद्यार्थ्यांनीच्या यशानं ही उक्ती पुन्हा एकदा खरी ठरवलेली आहे. वर्धा जिल्ह्यातील आंजी (मोठी) या गावातून आपल्या क्रीडा प्रवासाची सुरुवात करणारी माहेश्वरी ही व्हॉलीबॉलची खेळाडू आहे. माहेश्वरीनं तालुका, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर आपली गुणवत्ता तर सिद्ध केलेली होती. तिच्या मेहनतीनं आणि कौशल्याच्या जोरावर तिनं नुकतंच चीन देशात झालेल्या जागतिक शालेय व्हॉलीबॉल स्पर्धेत भारतीय व्हॉलीबॉल संघाचं प्रतिनिधित्व केलंय. आंतरराष्ट्रीय शालेय क्रीडा महासंघाच्या (ISF) वतीनं चीनमध्ये ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती.
एखाद्या खेळाडूमध्ये असलेल्या प्रतिभेला शहर किंवा गावाच्या सीमांचं बंधन नसतं. जिद्द आणि सातत्यपूर्ण सराव त्याचबरोबर स्वतःवर विश्वास प्रत्येक खेळाडूची पुंजी आहे. ज्या खेळाडूकडे हे गुण आहे तो खेळाडू सर्वोच्च स्तरापर्यंत पोहोचू शकतो. माहेश्वरीचा प्रवास हेच सिद्ध करतो की, खरी प्रतिभा कधीही लपत नाही; ती योग्य संधी मिळताच संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधून घेतं.
माहेश्वरीचा अनेक क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभाग : माहेश्वरीनं मर्यादित क्रीडा साधनसामग्रीत सराव केला, त्याची कधी तक्रार कुणा कडे केली नाही. माहेश्वरी ही अवघ्या 12 वर्षांची असताना तिनं मैदानावर सराव सुरु केला. 2024 मध्ये ती (14 वर्ष खालील वयोगट) खेळण्यासाठी वाराणसी इथं गेली. 2025 साली ती (17 वर्ष खालील वयोगटात) राष्ट्रीय स्तरावर रायबरेली उत्तर प्रदेश इथं खेळली. 2025 साली राज्यस्तरीय छत्रपती शिवाजी महाराज चषक बदलापूर (ठाणे) स्पर्धेत खेळली आणि द्वितीय स्थान मिळालं. यावर्षी ती 1 ते 10 जुलै दरम्यान चीन इथं झालेल्या जागतीक शालेय स्पर्धेच्या क्वार्टर फायनल पर्यंत संघानं मजल मारली त्यात माहेश्वरी भावरकर हीची कामगिरी चमकदार राहिली आहे.
आंजी (मोठी) गाव छोटं मात्र, स्वप्नं मोठी : वर्धा जिल्ह्यातील आंजी (मोठी) हे एक महत्त्वाचं गाव. साधी राहणी आणि मोठी स्वप्नं गावातील विद्यार्थ्यांचे वैशिष्ट्य. आंजी या गावातील आदर्श विद्यालयात इयत्ता दहावीत शिकणारी माहेश्वरी भावरकर आज केवळ तिच्या गावातीलच नाही तर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणास्थान बनली आहे. नुकत्याच चीनमध्ये पार पडलेल्या जागतिक शालेय व्हॉलीबॉल स्पर्धेत भारतीय संघाचं प्रतिनिधित्व करत तिनं देशाचा तिरंगा अभिमानानं फडकवलाय. माहेश्वरीचा हा प्रवास केवळ एका दिवसामध्ये घडलेला नाही. तिच्या यशामागे आहे सातत्यपूर्ण मेहनत, जिद्द आणि खेळावरील अपार प्रेम. माहेश्वरी भावरकरनं तालुकास्तरीय स्पर्धांमधून आपल्या व्हॉलीबॉल कारकिर्दीची सुरुवात केली. चांगल्या खेळाच्या जोरावर ती थेट राज्यस्तरीय स्पर्धेत पोहोचली. त्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावर दमदार कामगिरी करत निवड समितीचं लक्ष वेधून घेतलं आणि अखेर भारतीय संघात स्थान मिळवत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचं प्रतिनिधित्व करण्याचा मान पटकावला आहे.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये अपार क्षमता : ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांना मोठ्या संधी मिळत नाहीत, अशी ओरड अनेकदा केली जाते. मात्र, माहेश्वरीनं आपल्या कर्तृत्वातून ही धारणा खोटी ठरवलेली आहे. योग्य मार्गदर्शन, कठोर सराव आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर गावतील एक मुलगी जागतिक स्पर्धेपर्यंत पोहोचू शकते, हे तिनं सिद्ध करुन दाखवलं. माहेश्वरीच्या या यशामध्ये तिच्या प्रशिक्षकांसह, भगवती व्यायाम प्रसारक मंडळाचं मार्गदर्शन आणि आदर्श विद्यालयाच्या शिक्षकांनी दिलेलं प्रोत्साहन यांचाही मोठा वाटा आहे. माहेश्वरीच्या कामगिरीमुळं आंजी गावात आनंदाचं वातावरण असून वर्धा जिल्ह्यालाही तिचा अभिमान वाटत आहे. माहेश्वरी ही केवळ एक खेळाडू नाही, तर ग्रामीण भागातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना नवी दिशा देणारं नाव बनली आहे. तिचा प्रवास सांगतो की, स्वप्न मोठं असेल, मेहनत प्रामाणिक असेल, इतिहास घडवण्याची जिद्द कायम असेल तर छोट्याश्या गावातून जगातील मैदान गाजवता येते. माहेश्वरी भावरकरची यशोगाथा हेच सिद्ध करते.
आजोबांची इच्छा, नातीनं केली पूर्ण : माहेश्वरीच्या यशात तिच्या कुटुंबाची प्रेरणादायी परंपराही आहे. तिचे आजोबा संतोष भावरकर स्वतः एक कुस्तीपटू होते. आपल्या कुटुंबातील एक तरी सदस्यानं क्रीडा क्षेत्रात नाव (प्राविण्य) मिळवावं, अशी त्यांची मनापासून इच्छा होती. ती इच्छा आज त्यांची नात माहेश्वरी भावरकर हिनं प्रत्यक्षात उतरवली आहे.
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